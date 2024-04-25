Системы налогообложения в России

Основные системы налогообложения в РФ — общая и упрощенная системы налогообложения («ОСН» и «УСН») и патентная система. Все системы, не являющиеся ОСН, являются специальными налоговыми режимами (спецрежимами), условия и порядок их применения регулируются Разделом VIII.1 НК. Разберем, кому какая система подойдет.

Отличия систем налогообложения

Выбор системы налогообложения — актуальный вопрос как при открытии юридического лица, так и в процессе его развития, ведь порой меняющиеся обстоятельства открывают возможность для применения специального налогового режима. От этого во многом зависит рентабельность, эффективность и прибыльность работы организации.

Ниже представлена сравнительная таблица основных систем налогообложения. Мы не освещаем систему налогообложения для сельскохозяйственных производителей (ЕСХН) в связи с ее достаточно узкой направленностью, однако, если ваш бизнес предполагает сельскохозяйственную деятельность, мы будем рады проконсультировать по вопросам применения ЕСХН.

Система налогообложения ОСН УСН Патент Кто может применять ООО, ИП ООО, ИП ИП Налоги Налог на прибыль Налог на имущество НДС Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН Налог на имущество только по имуществу, облагаемому по кадастровой стоимости (как правило, помещения в БЦ и ТЦ) Стоимость патента Удерживается НДФЛ за работников и уплачиваются страховые взносы Ставка налога на прибыль/доходы 20% (13%/15% для ИП) 6% (доходы) 15% (доходы минус расходы) 6% Возможность учитывать расходы Да, перечень открытый Только с объектом налогообложения «доходы минус расходы», перечень закрытый Нет Представление налоговой декларации Представляется Представляется, требования по отчетности гораздо проще Не представляется Ограничения по выручке Нет 251,4 млн руб. (в 2023 году) 60 млн руб. Ограничения по количеству работников Нет 130 чел. 15 чел. Виды деятельности Открытый перечень Открытый перечень, за редким исключением (банки, страховщики, ломбарды, нотариусы) Перечень устанавливается законом субъекта РФ Налоговый учет Ведется в полном объеме Ведется книга учета доходов и расходов Ведется книга учета доходов Иные условия Нет Остаточная (балансовая) стоимость основных средств не более 150 млн руб. Доля участия других компаний в организации не должна превышать 25% Не должно быть филиалов (иные обособленные подразделения допустимы) Действие патента ограничивается территорией муниципального образования

Таким образом, чтобы определить применимость той или иной системы налогообложения по формальным критериям, необходимо прежде всего учесть следующие факторы:

предполагаемые ожидания по прибыли;

сфера деятельности организации;

ожидаемое соотношение доходов и расходов.

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Когда выбирать УСН

Выгода от применения УСН очевидна — пониженные налоговые ставки и полное освобождение от части налогов, поэтому по общему правилу УСН может быть рекомендован всем компаниям, соответствующим формальным критериям его применения.

С недавнего времени базовые лимиты УСН по уровню доходов подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый Минэкономразвития отдельно в отношении каждого года в конце предыдущего года.

По общему правилу лимиты доходов для перехода на УСН и сохранения права на его применение составляли 112,5 (за 9 месяцев) и 200 млн рублей (за год) соответственно, однако с учетом индексации на коэффициент для 2023 года в 1,257 эти показатели для 2023 были равны 141,4 и 251,4 млн рублей (приказ Минэкономразвития от 19.10.2022 № 573).

Для 2024 года эти показатели еще выше — с коэффициентом в 1,329 они составят 149,5 и 265,8 млн рублей соответственно (приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 № 730). Для ИП и вновь созданных организаций лимит доходов для перехода на УСН не применяется, но после перехода они точно так же должны соблюдать лимит в 200 млн рублей, индексированный на коэффициент-дефлятор.

При этом лимитам по уровню доходов и числу работников следует уделять повышенное внимание, даже если предельные значения не достигаются: начиная с определенного превышения (в 150*коэффициент-дефлятор млн рублей для доходов и 100 человек для числа работников) ставка налога увеличится и составит уже 8% для УСН «доходы» и 20% для УСН «доходы минус расходы», что будет аналогично ставке налога на прибыль.

Однако даже при превышении максимальных лимитов — уровня дохода, числа работников, стоимости основных средств — компания утрачивает право на применение УСН только с начала того квартала, в котором было допущено превышение. Это означает, что УСН может быть смысл применять (например, в начале деятельности) даже тогда, когда превышение лимитов ожидается в течение того же календарного года, так как первые кварталы до такого превышения компания сможет законно провести на УСН и уплачивать меньше налогов.

Обращаем внимание, что налогоплательщик, перешедший с УСН на иной режим налогообложения, вправе вновь перейти на УСН не ранее чем через один год после того, как он утратил право на применение УСН; кроме того, для перехода на УСН с нового года должны выполняться условия в отношении предыдущего года. С учетом этого часто перемещаться между ОСН и УСН (например, применять УСН каждый первый квартал года, а потом возвращаться на ОСН) не выйдет. Также стоит отметить, что при переходе с одного режима на другой есть свои особенности по учету доходов и расходов, что создает дополнительные сложности при частых переходах даже в тех случаях, когда такие переходы возможны.

Кроме того, в некоторых субъектах федерации для отдельных видов деятельности региональное налоговое законодательство может предусматривать еще более низкие налоговые ставки при УСН — вплоть до 1% при УСН «доходы» (например, Московская область, Республика Дагестан, Мурманская область). Конкретные условия необходимо изучать в зависимости от планируемого региона деятельности.

Конечно, как правило, такие пониженные ставки требуют реального осуществления деятельности в регионе, а не лишь формальной регистрации компании в нем. СберРешения будут рады помочь с поиском регионов, способных предоставить наиболее выгодные с точки зрения налогообложения условия в вашем конкретном случае.

Но есть у УСН и минусы. Далеко не всем компаниям выгодно платить налог с суммы доходов без уменьшения ее на расходы, однако УСН «доходы минус расходы» гораздо более требовательна к учету расходов, чем ОСН. Если на ОСН перечень доступных к учету для целей налога на прибыль расходов является открытым, и в целом учтены могут быть любые экономически обоснованные расходы, кроме прямо запрещенных к учету, то перечень вычитаемых на УСН расходов закрыт — такие расходы исчерпывающе перечислены в п. 1 ст. 346.16 НК.

Конечно, наиболее простые виды расходов, такие как расходы на покупку товаров для перепродажи или на приобретение и сооружение основных средств, там упомянуты. Но для организаций, имеющих дело с менее распространенными видами расходов, УСН может не подойти; не предусмотрен на УСН и учет, например, убытков при списании безнадежной задолженности.

Есть и совсем спорные казусы — так, в п. 1 ст. 346.16 НК не упомянуты расходы на приобретение имущественных прав, что представляется скорее упущением законодателя, однако контролирующие органы подходят к данному вопросу формально, и Минфин последовательно указывает на невозможность учета на УСН расходов, например, на приобретение уступаемого права требования (письмо Минфина от 07.12.2020 № 03-11-11/106767, письмо Минфина от 02.12.2019 № 03-11-11/93316).

Еще применение УСН может блокировать для компании использование некоторых более выгодных налоговых льгот — так, налоговые льготы для ИТ-компаний, предполагающие еще более низкую ставку налога на прибыль (3%, до конца 2024 года — 0%), доступны только компаниям на ОСН (п.1.15 ст. 284 НК).

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Есть и определенный недостаток у УСН с точки зрения взаимодействия с контрагентами — так как УСН не предполагает уплаты НДС, некоторые применяющие ОСН контрагенты меньше склонны к работе с поставщиками на УСН, так как это означает для них отсутствие входного НДС, который можно было бы вычитать против их собственного исходящего НДС, уплачиваемого ими при реализации. Соответственно, такие контрагенты могут ожидать от поставщиков на УСН сниженных цен.

Нам также известно, что некоторые компании на УСН принимают решение добровольно уплачивать НДС, чтобы проще иметь дело с применяющими ОСН клиентами. Это право у компаний на УСН есть, однако учет сумм такого добровольно уплаченного НДС в составе расходов на УСН «доходы минус расходы» прямо запрещен налоговым законодательством (пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК). Кроме того, по мнению Минфина, уплата НДС компанией на УСН не означает, что у таких компаний на УСН возникает право на принятие НДС к вычету (письмо Минфина от 08.08.2023 № 03-07-09/74218, письмо Минфина от 10.12.2021 № 03-07-11/100707).

Как вы можете видеть, окончательное решение в пользу или против выбора УСН должно приниматься с учетом множества факторов — ожидаемых финансовых показателей и ресурсов (работников, основных средств) компании, планируемого характера деятельности, региона ведения бизнеса, объема и видов расходов, состава контрагентов.

СберРешения будут рады проанализировать применимость спецрежимов в вашем конкретном случае и подготовить рекомендации по выбору оптимальной системы налогообложения именно для вашего бизнеса.

УСН «доходы» или «доходы минус расходы»

Как мы упоминали, учет расходов на УСН ограничен по сравнению с налогом на прибыль. Тем не менее, для бизнеса, предполагающего значительные расходы, выбор УСН «доходы минус расходы» наверняка будет выгоднее, чем УСН «доходы».

УСН «доходы» будет выгодна прежде всего для видов деятельности, не предполагающих значительных затрат; например, это могут быть консультационные, маркетинговые услуги. Но если суммы ожидаемые суммы расходов составляют хотя бы выше 60070% от выручки, то выбор УСН «доходы минус расходы», скорее всего, принесет больший экономический эффект.

Другая ситуация, когда УСН «доходы» может быть уместнее — если расходы значительные, но подтвердить их документами невозможно или слишком сложно. Особенно это может быть актуально, если имеют место наличные расчеты с поставщиками, не слишком тщательно следящими за документооборотом. В таком случае сразу выбрать УСН «доходы» может быть предпочтительнее, чем рисковать отказом в учете расходов по причине нехватки документов.

Стоит учитывать и условия региональных льгот, если они предусмотрены в регионе компании для ее вида деятельности — некоторые из них могут распространяться только на случаи применения УСН «доходы», и быть при этом выгоднее, чем применение УСН «доходы минус расходы», но без льгот.

Стоит учитывать и то, что УСН «доходы минус расходы» не допускает нулевой налоговой базы — если расходы налогоплательщика превысят его доходы, он все равно должен будет уплатить минимальный налог в размере 1% от суммы выручки.

Значение имеет и конкретный вид деятельности: УСН «доходы», например, особенно удобна застройщикам, работающим по счетам эскроу (договорам о долевом строительстве), так как для них в состав облагаемых налогом доходов включается только финансовый результат («экономия») по итогам строительства, что фактически означает учет расходов, но применение ставки 6% для УСН «доходы».

СберРешения имеют обширный опыт налогового консультирования застройщиков. Это касается как вопросов, связанных с применением УСН (например, актуальный для многих вопрос о корректном моменте определения налоговой базы — на дату получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, на дату подписания первого передаточного акта, последнего передаточного акта), так и вопросов по иным налогам, таким, как земельный налог (например, вопросы применения особых ставок земельного налога для земельных участков, предназначенных для застройки).

Для компаний на ОСН также актуальны вопросы по НДС (например, порядок вычета НДС при реализации как жилых, так и нежилых помещений в одном многоквартирном доме).

В рамках подготовки рекомендаций о выборе оптимальной системы налогообложения СберРешения проанализируют в том числе разные варианты объекта налогообложения на УСН — «доходы» или «доходы минус расходы».

Патентная система подойдет далеко не всем

Патентная система существенно упрощает и процесс налогообложения, и учет и затраты на него. Данная система позволяет опробовать деятельность (на которую можно приобрести патент), так как есть возможность выбрать срок действия в пределах года, и, соответственно, посмотреть, какой спрос будет на осуществляемую деятельность на деле.

Однако с учетом применимости только к ИП, строгих ограничений по видам деятельности, количеству сотрудников и доходу, в основном малый и средний бизнес может сталкиваться с этим спецрежимом при привлечении отдельных контрагентов-ИП для оказания некоторых видов услуг.

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