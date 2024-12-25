Бизнес на УСН в течение года обязан перечислять в бюджет авансовые платежи:

не позднее 28 апреля — за первый квартал;

не позднее 28 июля — за первое полугодие;

не позднее 28 октября — за девять месяцев.

Крайний срок уплаты налога по итогам года для юрлиц установлен на 28 марта, а для ИП — на 28 апреля.

Так как компании и предприниматели платят налог по УСН на ЕНС в составе ЕНП, то перед уплатой, они обязаны подавать уведомление с суммой начисленного аванса. Уведомление по налогу подавать не нужно. Они подаются только на суммы авансовых платежей. Срок — 25 число месяца, когда нужно перечислить деньги в бюджет

При этом и в отношении уведомления и в отношении уплаты налога и авансов по УСН действует правило: если крайняя дата попадает на выходной или нерабочий день, дедлайн сдвигается на ближайший рабочий. С учетом этого картина платежей и уведомлений по УСН в 2025 году выглядит так:

Отчетный период Крайняя дата подачи уведомления Крайняя дата перечисления в бюджет Юридические лица ИП Юридические лица ИП I квартал 2025 года 25 апреля 2025 28 апреля 2025 II квартал 2025 года 25 июля 2025 28 июля 2025 III квартал 2025 года 27 октября 2025 28 октября 2025