Сроки уплаты авансовых платежей по УСН
Бизнес на УСН в течение года обязан перечислять в бюджет авансовые платежи:
не позднее 28 апреля — за первый квартал;
не позднее 28 июля — за первое полугодие;
не позднее 28 октября — за девять месяцев.
Крайний срок уплаты налога по итогам года для юрлиц установлен на 28 марта, а для ИП — на 28 апреля.
Так как компании и предприниматели платят налог по УСН на ЕНС в составе ЕНП, то перед уплатой, они обязаны подавать уведомление с суммой начисленного аванса. Уведомление по налогу подавать не нужно. Они подаются только на суммы авансовых платежей. Срок — 25 число месяца, когда нужно перечислить деньги в бюджет
При этом и в отношении уведомления и в отношении уплаты налога и авансов по УСН действует правило: если крайняя дата попадает на выходной или нерабочий день, дедлайн сдвигается на ближайший рабочий. С учетом этого картина платежей и уведомлений по УСН в 2025 году выглядит так:
Отчетный период
Крайняя дата подачи уведомления
Крайняя дата перечисления в бюджет
Юридические лица
ИП
Юридические лица
ИП
I квартал 2025 года
25 апреля 2025
28 апреля 2025
II квартал 2025 года
25 июля 2025
28 июля 2025
III квартал 2025 года
27 октября 2025
28 октября 2025
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Штраф за неуплату авансовых платежей по УСН
Налоговый кодекс не предусматривает штраф за неуплату авансов по УСН. Причина в том, что упрощенцы отчитываются о своих доходах или доходах и расходах один раз в год, и до сдачи декларации по итогам года ФНС не видит картину заработка компании или ИП. Но будут пени, если оплатить аванс по УСН несвоевременно или в меньшей сумме относительно той, которая указана в уведомлении.
Можно ли не платить авансовые платежи по УСН
Если по итогам квартала деятельность принесла доход, с которого нужно заплатить налог, проигнорировать этот факт и просто не заплатить авансовый платеж по УСН нельзя.
Во-первых, база для исчисления налога и авансов — данные книги учета доходов и расходов. По умолчанию юрлица и ИП просто хранят ее у себя и вместе с декларацией не предоставляют. Но налоговый инспектор может запросить ее, и тогда он увидит суммы доходов и расходов, которые приходились на каждый квартал, и вытекающую из них сумму налога.
Во-вторых, уплата авансовых платежей по УСН — требование ст. 346.21 НК.
Но встречаются ситуации, при которых компания или предприниматель может не платить аванс по УСН:
Налогоплательщик на УСН «Доходы» не заработал ничего в отчетном квартале.
Компания или предприниматель на УСН «Доходы минус расходы» получила убыток.
ИП на УСН «Доходы» уменьшил до нуля авансовый платеж за счет страховых взносов за себя.
Штраф за несвоевременную уплату налога по УСН
Если компания или предприниматель нарушат срок уплаты налога по итогам года, ФНС выпишет штраф за неуплату налога — 20% от неуплаченной в срок суммы. Если налоговая увидит злой умысел в действиях налогоплательщика, то штраф вырастет до 40% суммы просроченного платежа.
На преднамеренную неуплату налогов, например, могут указывать искусственное «дробление» бизнеса, имитация договорных отношений и другое. (письмо ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@).
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Пени за неуплату налога по УСН
ФНС ежедневно начисляет пени на общую сумму отрицательного сальдо по ЕНС, в которую могут входить авансы и сам налог по УСН. Для расчета верной суммы пени, нужно сначала погасить задолженность и этим остановить процесс начисления пеней.
Схемы начисления пени для ООО и ИП разная (ст. 75 НК):
ИП — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.
ООО — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки в течение первых 30 календарных дней со дня образования отрицательного сальдо на ЕНС налогоплательщика, далее — в размере 1/150 ключевой ставки.
Важно: с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года действует правило, по которому повышенная ставка пени в отношении юридических лиц не применяется. То есть до конца 2024 года ООО на УСН платят пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки вне зависимости от срока нарушения.
В 2025 году пени по 1/300 ключевой ставки ЦБ от суммы долга юрлица будут начисляться с 1 по 30 и с 91 дня просрочки уплаты налога. В период с 31 по 90 день — расчет нужно вести исходя из 1/150 ключевой ставки ЦБ.
Пример расчета пеней при УСН для ИП
Из-за того, что ИП не заплатил налог по УСН за 2023 год в размере 100 000 рублей, по состоянию на 3 мая 2024 года на ЕНС образовалась недоимка, которую предприниматель погасил 1 августа 2024 года.
Считаем пени:
Ключевая ставка и количество дней просрочки:
с 03.05.2024 по 28.07.2024 (87 дней) — 16%;
с 29.07.2024 по 05.08.2024 (8 дней) — 18%.
Пени = 100 000 руб. 1/300 16% 87 дн. + 100 000 1/300 18% 8 дн. = 5 160 руб.
Пример расчета пеней при УСН для ООО
Правила расчета пени в 2024 году для ООО и ИП одинаковы, поэтому пример выше актуален и для ООО.
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Куда платить пени по УСН
Начисленные пени формируют сальдо по ЕНС, то есть формируют общую задолженность налогоплательщика перед бюджетом. Поэтому и перечислять пени нужно в составе ЕНП по единым реквизитам. Формировать отдельное платежное поручение на пени не нужно.
Вне зависимости от региона ведения бизнеса и адреса прописки предпринимателя, пени в составе ЕНП нужно перечислять по единым реквизитам:
Наименование получателя — Казначейство России (ФНС России).
ИНН получателя — 7727406020.
КПП получателя — 770801001.
Наименование банка получателя средств — ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула.
БИК ТОФК — 017003983.
№ счета банка получателя средств — 40102810445370000059.
№ казначейского счета — 03100643000000018500.
КБК для перечисления ЕНП — 18201061201010000510.
Поле 101 — 01.
Поля 22, 106–109 — заполните нулями.
При наличии положительного сальдо на ЕНС налоговая зачтет сначала деньги для погашения недоимки, а затем пени.
Штраф за непредставление налоговой декларации по УСН
Нарушение срока предоставления декларации по УСН или непредоставление ее вовсе грозят компании или ИП штрафом по ст. 119 НК:
1 000 рублей — если налог оплачен и задолженности нет;
если задолженность есть, то 5% от нее за каждый месяц просрочки сдачи декларации, но не более 30% от суммы долга.
Помимо штрафа ФНС вправе наложить арест на счета налогоплательщика, если отчетный срок нарушен на 20 и более дней (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК).
Ответственность в виде предупреждения или штрафа 300–500 рублей также могут понести главный бухгалтер или руководитель компании (п. 4 ст. 108 НК, ст. 15.5 КоАП).
Несмотря на то, что сдавать декларацию по УСН нужно один раз в год, сделать это нужно в срок и качественно. Профессионалы СберРешений в сжатые сроки помогут с отчетностью или возьмут ведение учета полностью или отдельных участков на постоянной основе.
Заключение
Налог в связи с применением УСН формирует совокупную задолженность налогоплательщика, поэтому крайние сроки уплаты налога, авансовых платежей по нему и предоставления отчетности соответствуют общим. Порядок начисления пени также подчиняется общим правилам.
Следите за дедлайнами и старайтесь не нарушать сроки платежей по УСН, потому что в связи с растущей ключевой ставкой, увеличивается сумма начисляемых пени. И если избежать образования задолженности не удалось, обратите внимание, что порядок расчета пени для организаций в 2025 году изменится.
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