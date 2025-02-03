УСН в 2025 году
Напомним, что изменится с 1 января 2025 года для тех, кто применяет или решил применять УСН с нового года:
Коэффициент-дефлятор на 2025 год равен 1, поэтому будут применяться базовые лимиты по доходам и остаточной стоимости основных средств.
Чтобы организации стать упрощенцем с 1 января 2025 года, ее доход за 9 месяцев 2024 года не должен превышать 337,5 млн рублей (п. 2 ст. 346.12 НК).
Максимальный доход ИП и компаний, полученный на УСН в 2025 году - 450 млн рублей, причем для ИП, применяющим совмещение патента и УСН, в эту сумму включаются и «патентные» доходы (п. 4 ст. 346.13 НК).
Остаточная стоимость амортизируемых ОС ограничена 200 млн рублей, исключая стоимость высокотехнологичного оборудования отечественного производства (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК).
Максимальный предел среднесписочной численности работников ИП и организаций — 130 человек. Ограничение не применяется для потребкооперации, хозяйственных обществ с единственным учредителем — потребительским обществом или союзом таких обществ (пп. 15 п. 2 ст. 346.12 НК).
При нарушении лимита право на УСН утрачивается с первого числа месяца, в котором оно произошло. Снова перейти на упрощенку можно минимум через один год. Но для тех, кто потерял право на спецрежим в 2024 году, превысив лимит дохода, введено переходное правило — вернуться на УСН они вправе с 1 января 2025 года, если за 9 месяцев 2024 года их доход оставался в пределах 337,5 млн рублей и не нарушены иные критерии для перехода на спецрежим (п. 11 ст. 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
С 2025 года отменяются повышенные ставки налога 8% на УСН «доходы» и 20% на УСН «доходы минус расходы». Действующими остаются только базовые ставки 6% и 15% соответственно, а на УСН «доходы минус расходы», как и прежде по итогам года следует рассчитывать минимальный налог — 1% от суммы доходов.
Если доходы в предыдущем или текущем году составили более 60 млн рублей, на УСН придется платить НДС по основным ставкам (20(10)%) с возможностью применения вычета «входного» налога, или по пониженной ставке (5% или 7%) без права на вычет. Для тех, чьи доходы не превышают этот рубеж, будет действовать автоматическое освобождение от НДС, кроме операций ввоза товаров из-за рубежа и выполнения обязанностей налогового агента (п. 1 ст. 145 НК).
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Раздельный учет при совмещении патента и УСН
Если в 2025 году ИП совмещает патент и УСН, он должен вести раздельный учет доходов, расходов, имущества,обязательств и хозяйственных операций по каждому из этих спецрежимов (п. 8 ст. 346.18, п. 6 ст. 346.53 НК).
Метод ведения раздельного учета упрощенец выбирает сам, главное, чтобы он позволял провести четкое разделение между УСН и ПСН.
Раздельный налоговый учет доходов и расходов ведется:
по упрощенке — в КУДиР (книге учета доходов и расходов) при УСН, куда вносят облагаемые «упрощенные» доходы, а при УСН «доходы минус расходы» еще и расходы, относящиеся к данному спецрежиму;
по патенту — в книге учета доходов ИП при ПСН, где фиксируются доходы от видов деятельности, переведенных на патент.
Учет доходов при совмещении УСН и ПСН
Доходы, полученные от деятельности, переведенной на патент, и доходы от деятельности на упрощенке должны учитываться раздельно, но в целях контроля «доходных» лимитов доходы учитывают совокупно.
Лимит годового дохода от реализации по всем видам деятельности на патенте отличается от лимита для УСН — он может составлять не больше 60 млн рублей, а с 2025 года условие дохода в пределах 60 млн рублей вводится и в отношении «патентных» доходов за предыдущий год (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК в ред. закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ).
Учитывать доходы в целях контроля за соблюдением лимитов на упрощенке и патенте, которые позволяют оставаться на этих спецрежимах, следует так:
для контроля лимита при ПСН — складываются доходы от реализации на патенте и доходы от реализации на упрощенке;
для контроля лимита при УСН — складываются доходы от реализации на патенте, от реализации на упрощенке и внереализационные доходы на упрощенке.
Если ИП, совмещающий УСН и ПСН, получит оплату за услуги, оказанные до перехода на патент, этот доход учитывается как полученный на упрощенке (письмо Минфина от 25.04.2024 № 03-11-11/39092).
С 1 января 2025 года для расчета лимита доходы от патента и УСН, полученные в календарном году следует суммировать и в случае, если спецрежимы применялись одновременно, и в случае, если их применяли последовательно (п. 6 ст. 346.45 НК в ред. закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ).
Учет расходов при совмещении УСН и патента
Расходы, относящиеся к деятельности и на упрощенке и на патенте, которые невозможно разделить между спецрежимами однозначно, учитывают пропорционально доле дохода от каждого режима в общей массе доходов предпринимателя (п. 8 ст. 346.18 НК).
Долю доходов определяют по формуле:
Доля дохода от УСН или ПСН = Сумма дохода от УСН или ПСН / Совокупная сумма доходов от УСН и ПСН
Исходя из размера доли доходов затраты распределяются между спецрежимами так:
Расход, относящийся к УСН или ПСН = Общая сумма расходов, одновременно относящихся к УСН и ПСН х Доля дохода от УСН или ПСН
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Распределение страховых взносов между УСН и патентом
При совмещении спецрежимов страховые взносы ИП за работников и «за себя», как и иные расходы, необходимо распределять между УСН и ПСН. Если какие-либо взносы нельзя однозначно отнести к патенту или упрощенке, они распределяются пропорционально доле дохода от каждого режима в совокупной сумме доходов.
Пример
В 2024 году доходы ИП Михайлова, совмещающего патент и УСН, составили 20 млн рублей, в том числе:
от деятельности на УСН «доходы» — 18 млн рублей;
от деятельности на ПСН — 2 млн рублей.
Общая сумма расходов за 2024 год, которые нельзя однозначно отнести на УСН или ПСН — 11 млн рублей. Из них страховых взносов «за себя» и за работников — 660 000 рублей.
Как ИП Михайлов должен распределить расходы, в том числе страховые взносы, при совмещении спецрежимов:
1. Определить долю дохода по каждому спецрежиму в общей сумме доходов:
Доля дохода от УСН = 18 000 000 / 20 000 000 = 0,9.
Доля дохода от ПСН = 2 000 000 / 20 000 000 = 0,1.
2. Распределить расходы исходя из доли дохода:
Расходы, относящиеся к УСН = 11 000 000 х 0,9 = 9 900 000 рублей.
Расходы, относящиеся к ПСН = 11 000 000 х 0,1 = 1 100 000 рублей.
3. Вычислить долю страховых взносов по каждому режиму:
Доля взносов на УСН = 660 000 х 0,9 = 594 000 рублей.
Доля взносов на ПСН = 660 000 х 0,1 = 66 000 рублей.
Как уменьшить налог на страховые взносы при совмещении УСН и патента
ИП, совмещающие оба спецрежима, вправе уменьшить налог при УСН «доходы» (авансовые платежи по налогу) и налог при ПСН на сумму (пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21, пп. 1 п. 1.2 ст. 346.51 НК):
Страховых взносов на ОПС, ОМС, ВНиМ и «травматизм», уплаченных за работников в том же периоде, за который уплачивается налог.
Фиксированных взносов ИП «за себя», а также 1% взносов на ОПС с суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей, подлежащих уплате в том же налоговом периоде по УСН и в том же календарном году действия патента по ПСН. Подлежащими уплате в том же периоде считают и фиксированные взносы ИП, срок уплаты которых в связи с новогодними праздниками переносится на первый рабочий день следующего года.
Например, крайний срок уплаты фиксированных страховых взносов ИП за 2024 год — 31.12.2024, но последний рабочий день года — 28.12.2024, поэтому срок платежа переносится на первый рабочий день 2025 года — 09.01.2025.
На взносы ИП на ОПС с дохода свыше 300 тыс. рублей, подлежащие уплате до 01.07.2024, можно уменьшать налог на ПСН и налог на УСН за 2023 или за 2024 год. Если ИП признал такие взносы подлежащими уплате в 2023 году, уменьшить на них налог за 2024 год он уже не может. Аналогичным образом ИП принимает к уменьшению взносы за 2024 год — в 2024 или в 2025 году (письмо ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104).
Уменьшать налоги за 2023–2025 годы можно и на те взносы ИП «за себя» которые он уплатил после 31.12.2022 за 2022 год и более ранние периоды (п. 3.1 ст. 346.21, п. 1.2 ст. 346.51 НК).
По аналогии с УСН «доходы» с 1 января 2025 года ИП на УСН «доходы минус расходы» смогут учитывать в расходах, уменьшая налоговую базу, страховые взносы «за себя» до того, как уплатят их бюджет (пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК в ред. закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ).
Как уменьшать налоги на страховые взносы при совмещении УСН и ПСН (п. 8 ст. 346.18, п. 1.2 ст. 346.51, ст. 346.53 НК, письмо ФНС от 07.02.2022 № СД-4-3/1383):
В какой деятельности заняты работники
При ПСН
При УСН «доходы»
При УСН «доходы минус расходы»
Все работники заняты в деятельности на ПСН
на уплаченные взносы за работников и на соответствующую долю фиксированных взносов «за себя», при этом уменьшить налог можно максимум на 50%
на соответствующую долю фиксированных взносов ИП
соответствующая доля фиксированных взносов ИП включается в расходы, уменьшающие налоговую базу
Все работники заняты в деятельности на УСН
на всю соответствующую долю фиксированных взносов ИП «за себя»
на взносы за работников и на соответствующую долю фиксированных взносов «за себя», но налог можно уменьшать не более, чем на 50%
все взносы за работников и соответствующая доля взносов ИП «за себя» включается в расходы, уменьшающие налоговую базу
Работники заняты в деятельности на УСН и ПСН
на соответствующую долю взносов ИП «за себя» и долю взносов за работников, но не более, чем на 50%
на соответствующую долю взносов ИП «за себя» и долю взносов за работников, но не более, чем на 50%
соответствующая доля взносов за работников и соответствующая доля взносов ИП «за себя» включаются в расходы, уменьшающие налоговую базу
Работников нет
на соответствующую долю взносов «за себя»
на соответствующую долю взносов «за себя»
соответствующая доля взносов ИП «за себя» включается в расходы, уменьшающие налоговую базу
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Как рассчитать страховые взносы ИП с работниками
В 2025 году общие тарифы страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ не изменятся. ИП с работниками, не относящиеся к субъектам МСП, будут рассчитывать страховые взносы по тарифам (п. 3 ст. 425 НК):
30% — с выплат физлицу, не превышающих с начала года размер облагаемой базы (2 759 000 руб. в 2025 году);
15,1% — с выплат физлицу, превышающих с начала года лимит базы (свыше 2 759 000 руб.).
Для субъектов МСП в 2025 году будут действовать тарифы (пп. 17 п. 1, п. 2.4 ст. 427 НК в ред. закона № 362-ФЗ от 29.10.2024):
30% — в части ежемесячной выплаты в пределах 1,5 федеральных МРОТ (22 440 рублей в 2025 году);
15% — в части ежемесячной выплаты, превышающей размер 1,5 МРОТ.
Если в течение 2025 года произойдет превышение лимита базы по страховым взносам (2 759 000 руб.), взносы с суммы превышения ежемесячно будут исчисляться по тарифам:
15,1% — с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ;
15% — с части выплаты, превышающей размер 1,5 МРОТ.
Взносы на «травматизм» в 2025 году будут рассчитываться по прежним тарифам — от 0,2% до 8,5% исходя из класса профессионального риска, при этом по договорам ГПХ взносы начисляются, если такое условие есть в договоре (ст. 20.1, 21 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998 в ред. от 29.05.2024).
Рассмотрим на примере, как рассчитать страховые взносы ИП с работниками и отнести их на расходы в 2025 году.
Пример
В 2025 году у ИП Семенова, совмещающего патент и УСН, четыре работника, в том числе:
два из них заняты в деятельности только на УСН «доходы минус расходы» (оклад каждого из работников 40 000 рублей);
один занят только в деятельности на ПСН (оклад — 36 000 рублей);
один занят в деятельности и на УСН «доходы минус расходы», и на ПСН (оклад — 46 000 рублей).
Доходы ИП за 2025 год — 58 000 000 руб., в том числе:
доходы от деятельности на УСН — 50 000 000 рублей (доля доходов от УСН = 50 000 000 / 58 000 000 = 0,86);
доходы от деятельности на ПСН — 8 000 000 рублей (доля доходов от ПСН = 8 000 000 /58 000 000 = 0,14).
ИП Семенов применяет пониженный тариф страховых взносов для МСП — ежемесячно выплата работнику в размере 1,5 МРОТ облагается по тарифу 30%, а остальная часть выплаты по тарифу 15%.
1. Сумма уплаченных страховых взносов за работников за весь 2025 год составила:
по работникам на УСН:
(22 440 х 1,5 х 30% + (40 000 – 22 440 х 1,5) х 15%) х 12 мес. х 2 чел. = 265 176 рублей;
по работнику на ПСН:
(22 440 х 1,5 х 30% + (36 000 – 22 440 х 1,5) х 15%) х 12 мес. х 1 чел. = 125 388 рублей;
по работнику на УСН и ПСН:
(22 440 х 1,5 х 30% + (46 000 – 22 440 х 1,5) х 15%) х 12 мес. х 1 чел. = 143 388 рублей.
2. Взносы ИП за себя составили 354 546 рублей, из которых:
фиксированные взносы, подлежащие уплате за 2025 год — 53 658 рублей;
1% от дохода свыше 300 тыс. рублей — 300 888 рублей (это максимальная сумма дополнительного взноса в 2025 году).
Суммы страховых взносов ИП может принять к уменьшению налога на ПСН и включить в расходы на УСН «доходы минус расходы» за 2025 год.
К ПСН относятся взносы в сумме 195 098,76 рубля, из которых:
125 388 рублей — взносы по работнику, занятому только на патенте;
143 388 х 0,13 = 20 074,32 рубля — часть взносов за работника, занятого на УСН и ПСН;
354 546 х 0,14 = 49 636,44 рублей — часть взносов ИП «за себя».
Уменьшить налог на ПСН можно максимум на 50% от его суммы.
К расходам на УСН «доходы минус расходы», уменьшающим налоговую базу, отнесены страховые взносы в сумме 693 399,24 рублей, из которых:
265 176 рублей — взносы по работникам на УСН;
143 388 х 0,87 = 123 313,68 — часть взносов за работника, занятого на УСН и ПСН;
354 546 х 0,86 = 304 909,56 рубля — часть взносов ИП «за себя»
Заключение
При совмещении УСН и патента ИП должен вести раздельный учет, в т.ч. страховых взносов. Суммы, которые нельзя отнести однозначно к упрощенке или патенту, распределяют между спецрежимами в пропорции к доле доходов по каждому из них. Без такого учета невозможно правильно уменьшить налог при ПСН и налог или авансовые платежи при УСН «доходы», либо включить взносы в затраты при УСН «доходы минус расходы».
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