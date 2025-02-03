Напомним, что изменится с 1 января 2025 года для тех, кто применяет или решил применять УСН с нового года:

Коэффициент-дефлятор на 2025 год равен 1, поэтому будут применяться базовые лимиты по доходам и остаточной стоимости основных средств.

Чтобы организации стать упрощенцем с 1 января 2025 года, ее доход за 9 месяцев 2024 года не должен превышать 337,5 млн рублей (п. 2 ст. 346.12 НК).

Максимальный доход ИП и компаний, полученный на УСН в 2025 году - 450 млн рублей, причем для ИП, применяющим совмещение патента и УСН, в эту сумму включаются и «патентные» доходы (п. 4 ст. 346.13 НК).

Остаточная стоимость амортизируемых ОС ограничена 200 млн рублей, исключая стоимость высокотехнологичного оборудования отечественного производства (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК).

Максимальный предел среднесписочной численности работников ИП и организаций — 130 человек. Ограничение не применяется для потребкооперации, хозяйственных обществ с единственным учредителем — потребительским обществом или союзом таких обществ (пп. 15 п. 2 ст. 346.12 НК).

При нарушении лимита право на УСН утрачивается с первого числа месяца, в котором оно произошло. Снова перейти на упрощенку можно минимум через один год. Но для тех, кто потерял право на спецрежим в 2024 году, превысив лимит дохода, введено переходное правило — вернуться на УСН они вправе с 1 января 2025 года, если за 9 месяцев 2024 года их доход оставался в пределах 337,5 млн рублей и не нарушены иные критерии для перехода на спецрежим (п. 11 ст. 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

С 2025 года отменяются повышенные ставки налога 8% на УСН «доходы» и 20% на УСН «доходы минус расходы». Действующими остаются только базовые ставки 6% и 15% соответственно, а на УСН «доходы минус расходы», как и прежде по итогам года следует рассчитывать минимальный налог — 1% от суммы доходов.

Если доходы в предыдущем или текущем году составили более 60 млн рублей, на УСН придется платить НДС по основным ставкам (20(10)%) с возможностью применения вычета «входного» налога, или по пониженной ставке (5% или 7%) без права на вычет. Для тех, чьи доходы не превышают этот рубеж, будет действовать автоматическое освобождение от НДС, кроме операций ввоза товаров из-за рубежа и выполнения обязанностей налогового агента (п. 1 ст. 145 НК).