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Страховые взносы

Как распределять взносы при совмещении УСН и патента

Упрощенка доступна компаниям и индивидуальным предпринимателям, а патентную систему могут использовать только ИП. Разбираемся, как распределяются страховые взносы между спецрежимами, если предприниматель применяет совмещение УСН и ПСН.

УСН в 2025 году

Напомним, что изменится с 1 января 2025 года для тех, кто применяет или решил применять УСН с нового года:

  • Коэффициент-дефлятор на 2025 год равен 1, поэтому будут применяться базовые лимиты по доходам и остаточной стоимости основных средств.

  • Чтобы организации стать упрощенцем с 1 января 2025 года, ее доход за 9 месяцев 2024 года не должен превышать 337,5 млн рублей (п. 2 ст. 346.12 НК).

  • Максимальный доход ИП и компаний, полученный на УСН в 2025 году - 450 млн рублей, причем для ИП, применяющим совмещение патента и УСН, в эту сумму включаются и «патентные» доходы (п. 4 ст. 346.13 НК).

  • Остаточная стоимость амортизируемых ОС ограничена 200 млн рублей, исключая стоимость высокотехнологичного оборудования отечественного производства (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК).

  • Максимальный предел среднесписочной численности работников ИП и организаций — 130 человек. Ограничение не применяется для потребкооперации, хозяйственных обществ с единственным учредителем — потребительским обществом или союзом таких обществ (пп. 15 п. 2 ст. 346.12 НК).

При нарушении лимита право на УСН утрачивается с первого числа месяца, в котором оно произошло. Снова перейти на упрощенку можно минимум через один год. Но для тех, кто потерял право на спецрежим в 2024 году, превысив лимит дохода, введено переходное правило — вернуться на УСН они вправе с 1 января 2025 года, если за 9 месяцев 2024 года их доход оставался в пределах 337,5 млн рублей и не нарушены иные критерии для перехода на спецрежим (п. 11 ст. 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

С 2025 года отменяются повышенные ставки налога 8% на УСН «доходы» и 20% на УСН «доходы минус расходы». Действующими остаются только базовые ставки 6% и 15% соответственно, а на УСН «доходы минус расходы», как и прежде по итогам года следует рассчитывать минимальный налог — 1% от суммы доходов.

Если доходы в предыдущем или текущем году составили более 60 млн рублей, на УСН придется платить НДС по основным ставкам (20(10)%) с возможностью применения вычета «входного» налога, или по пониженной ставке (5% или 7%) без права на вычет. Для тех, чьи доходы не превышают этот рубеж, будет действовать автоматическое освобождение от НДС, кроме операций ввоза товаров из-за рубежа и выполнения обязанностей налогового агента (п. 1 ст. 145 НК).

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Раздельный учет при совмещении патента и УСН

Если в 2025 году ИП совмещает патент и УСН, он должен вести раздельный учет доходов, расходов, имущества,обязательств и хозяйственных операций по каждому из этих спецрежимов (п. 8 ст. 346.18, п. 6 ст. 346.53 НК).

Метод ведения раздельного учета упрощенец выбирает сам, главное, чтобы он позволял провести четкое разделение между УСН и ПСН.

Раздельный налоговый учет доходов и расходов ведется:

  • по упрощенкев КУДиР (книге учета доходов и расходов) при УСН, куда вносят облагаемые «упрощенные» доходы, а при УСН «доходы минус расходы» еще и расходы, относящиеся к данному спецрежиму;

  • по патентув книге учета доходов ИП при ПСН, где фиксируются доходы от видов деятельности, переведенных на патент.

Учет доходов при совмещении УСН и ПСН

Доходы, полученные от деятельности, переведенной на патент, и доходы от деятельности на упрощенке должны учитываться раздельно, но в целях контроля «доходных» лимитов доходы учитывают совокупно.

Лимит годового дохода от реализации по всем видам деятельности на патенте отличается от лимита для УСН — он может составлять не больше 60 млн рублей, а с 2025 года условие дохода в пределах 60 млн рублей вводится и в отношении «патентных» доходов за предыдущий год (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК в ред. закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ).

Учитывать доходы в целях контроля за соблюдением лимитов на упрощенке и патенте, которые позволяют оставаться на этих спецрежимах, следует так:

  • для контроля лимита при ПСН — складываются доходы от реализации на патенте и доходы от реализации на упрощенке;

  • для контроля лимита при УСН — складываются доходы от реализации на патенте, от реализации на упрощенке и внереализационные доходы на упрощенке.

Если ИП, совмещающий УСН и ПСН, получит оплату за услуги, оказанные до перехода на патент, этот доход учитывается как полученный на упрощенке (письмо Минфина от 25.04.2024 № 03-11-11/39092).

С 1 января 2025 года для расчета лимита доходы от патента и УСН, полученные в календарном году следует суммировать и в случае, если спецрежимы применялись одновременно, и в случае, если их применяли последовательно (п. 6 ст. 346.45 НК в ред. закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ).

Учет расходов при совмещении УСН и патента

Расходы, относящиеся к деятельности и на упрощенке и на патенте, которые невозможно разделить между спецрежимами однозначно, учитывают пропорционально доле дохода от каждого режима в общей массе доходов предпринимателя (п. 8 ст. 346.18 НК).

Долю доходов определяют по формуле:

Доля дохода от УСН или ПСН = Сумма дохода от УСН или ПСН / Совокупная сумма доходов от УСН и ПСН

Исходя из размера доли доходов затраты распределяются между спецрежимами так:

Расход, относящийся к УСН или ПСН = Общая сумма расходов, одновременно относящихся к УСН и ПСН х Доля дохода от УСН или ПСН

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Распределение страховых взносов между УСН и патентом

При совмещении спецрежимов страховые взносы ИП за работников и «за себя», как и иные расходы, необходимо распределять между УСН и ПСН. Если какие-либо взносы нельзя однозначно отнести к патенту или упрощенке, они распределяются пропорционально доле дохода от каждого режима в совокупной сумме доходов.

Пример

В 2024 году доходы ИП Михайлова, совмещающего патент и УСН, составили 20 млн рублей, в том числе:

  • от деятельности на УСН «доходы» — 18 млн рублей;

  • от деятельности на ПСН — 2 млн рублей.

Общая сумма расходов за 2024 год, которые нельзя однозначно отнести на УСН или ПСН — 11 млн рублей. Из них страховых взносов «за себя» и за работников — 660 000 рублей.

Как ИП Михайлов должен распределить расходы, в том числе страховые взносы, при совмещении спецрежимов:

1. Определить долю дохода по каждому спецрежиму в общей сумме доходов:

  • Доля дохода от УСН = 18 000 000 / 20 000 000 = 0,9.

  • Доля дохода от ПСН = 2 000 000 / 20 000 000 = 0,1.

2. Распределить расходы исходя из доли дохода:

  • Расходы, относящиеся к УСН = 11 000 000 х 0,9 = 9 900 000 рублей.

  • Расходы, относящиеся к ПСН = 11 000 000 х 0,1 = 1 100 000 рублей.

3. Вычислить долю страховых взносов по каждому режиму:

  • Доля взносов на УСН = 660 000 х 0,9 = 594 000 рублей.

  • Доля взносов на ПСН = 660 000 х 0,1 = 66 000 рублей.

Как уменьшить налог на страховые взносы при совмещении УСН и патента

ИП, совмещающие оба спецрежима, вправе уменьшить налог при УСН «доходы» (авансовые платежи по налогу) и налог при ПСН на сумму (пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21, пп. 1 п. 1.2 ст. 346.51 НК):

  • Страховых взносов на ОПС, ОМС, ВНиМ и «травматизм», уплаченных за работников в том же периоде, за который уплачивается налог.

  • Фиксированных взносов ИП «за себя», а также 1% взносов на ОПС с суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей, подлежащих уплате в том же налоговом периоде по УСН и в том же календарном году действия патента по ПСН. Подлежащими уплате в том же периоде считают и фиксированные взносы ИП, срок уплаты которых в связи с новогодними праздниками переносится на первый рабочий день следующего года.

Например, крайний срок уплаты фиксированных страховых взносов ИП за 2024 год 31.12.2024, но последний рабочий день года 28.12.2024, поэтому срок платежа переносится на первый рабочий день 2025 года 09.01.2025.

На взносы ИП на ОПС с дохода свыше 300 тыс. рублей, подлежащие уплате до 01.07.2024, можно уменьшать налог на ПСН и налог на УСН за 2023 или за 2024 год. Если ИП признал такие взносы подлежащими уплате в 2023 году, уменьшить на них налог за 2024 год он уже не может. Аналогичным образом ИП принимает к уменьшению взносы за 2024 год — в 2024 или в 2025 году (письмо ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104).

Уменьшать налоги за 2023–2025 годы можно и на те взносы ИП «за себя» которые он уплатил после 31.12.2022 за 2022 год и более ранние периоды (п. 3.1 ст. 346.21, п. 1.2 ст. 346.51 НК).

По аналогии с УСН «доходы» с 1 января 2025 года ИП на УСН «доходы минус расходы» смогут учитывать в расходах, уменьшая налоговую базу, страховые взносы «за себя» до того, как уплатят их бюджет (пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК в ред. закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ).

Как уменьшать налоги на страховые взносы при совмещении УСН и ПСН (п. 8 ст. 346.18, п. 1.2 ст. 346.51, ст. 346.53 НК, письмо ФНС от 07.02.2022 № СД-4-3/1383):

В какой деятельности заняты работники

При ПСН

При УСН «доходы»

При УСН «доходы минус расходы»

Все работники заняты в деятельности на ПСН

на уплаченные взносы за работников и на соответствующую долю фиксированных взносов «за себя», при этом уменьшить налог можно максимум на 50%

на соответствующую долю фиксированных взносов ИП

соответствующая доля фиксированных взносов ИП включается в расходы, уменьшающие налоговую базу

Все работники заняты в деятельности на УСН

на всю соответствующую долю фиксированных взносов ИП «за себя»

на взносы за работников и на соответствующую долю фиксированных взносов «за себя», но налог можно уменьшать не более, чем на 50%

все взносы за работников и соответствующая доля взносов ИП «за себя» включается в расходы, уменьшающие налоговую базу

Работники заняты в деятельности на УСН и ПСН

на соответствующую долю взносов ИП «за себя» и долю взносов за работников, но не более, чем на 50%

на соответствующую долю взносов ИП «за себя» и долю взносов за работников, но не более, чем на 50%

соответствующая доля взносов за работников и соответствующая доля взносов ИП «за себя» включаются в расходы, уменьшающие налоговую базу

Работников нет

на соответствующую долю взносов «за себя»

на соответствующую долю взносов «за себя»

соответствующая доля взносов ИП «за себя» включается в расходы, уменьшающие налоговую базу

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Как рассчитать страховые взносы ИП с работниками

В 2025 году общие тарифы страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ не изменятся. ИП с работниками, не относящиеся к субъектам МСП, будут рассчитывать страховые взносы по тарифам (п. 3 ст. 425 НК):

  • 30% — с выплат физлицу, не превышающих с начала года размер облагаемой базы (2 759 000 руб. в 2025 году);

  • 15,1% — с выплат физлицу, превышающих с начала года лимит базы (свыше 2 759 000 руб.).

Для субъектов МСП в 2025 году будут действовать тарифы (пп. 17 п. 1, п. 2.4 ст. 427 НК в ред. закона № 362-ФЗ от 29.10.2024):

  • 30% — в части ежемесячной выплаты в пределах 1,5 федеральных МРОТ (22 440 рублей в 2025 году);

  • 15% — в части ежемесячной выплаты, превышающей размер 1,5 МРОТ.

Если в течение 2025 года произойдет превышение лимита базы по страховым взносам (2 759 000 руб.), взносы с суммы превышения ежемесячно будут исчисляться по тарифам:

  • 15,1% — с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ;

  • 15% — с части выплаты, превышающей размер 1,5 МРОТ.

Взносы на «травматизм» в 2025 году будут рассчитываться по прежним тарифам — от 0,2% до 8,5% исходя из класса профессионального риска, при этом по договорам ГПХ взносы начисляются, если такое условие есть в договоре (ст. 20.1, 21 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998 в ред. от 29.05.2024).

Рассмотрим на примере, как рассчитать страховые взносы ИП с работниками и отнести их на расходы в 2025 году.

Пример

В 2025 году у ИП Семенова, совмещающего патент и УСН, четыре работника, в том числе:

  • два из них заняты в деятельности только на УСН «доходы минус расходы» (оклад каждого из работников 40 000 рублей);

  • один занят только в деятельности на ПСН (оклад — 36 000 рублей);

  • один занят в деятельности и на УСН «доходы минус расходы», и на ПСН (оклад — 46 000 рублей).

Доходы ИП за 2025 год — 58 000 000 руб., в том числе:

  • доходы от деятельности на УСН — 50 000 000 рублей (доля доходов от УСН = 50 000 000 / 58 000 000 = 0,86);

  • доходы от деятельности на ПСН — 8 000 000 рублей (доля доходов от ПСН = 8 000 000 /58 000 000 = 0,14).

ИП Семенов применяет пониженный тариф страховых взносов для МСП — ежемесячно выплата работнику в размере 1,5 МРОТ облагается по тарифу 30%, а остальная часть выплаты по тарифу 15%.

1. Сумма уплаченных страховых взносов за работников за весь 2025 год составила:

  • по работникам на УСН:

    • (22 440 х 1,5 х 30% + (40 000 – 22 440 х 1,5) х 15%) х 12 мес. х 2 чел. = 265 176 рублей;

  • по работнику на ПСН:

    • (22 440 х 1,5 х 30% + (36 000 – 22 440 х 1,5) х 15%) х 12 мес. х 1 чел. = 125 388 рублей;

  • по работнику на УСН и ПСН:

    • (22 440 х 1,5 х 30% + (46 000 – 22 440 х 1,5) х 15%) х 12 мес. х 1 чел. = 143 388 рублей.

2. Взносы ИП за себя составили 354 546 рублей, из которых:

  • фиксированные взносы, подлежащие уплате за 2025 год — 53 658 рублей;

  • 1% от дохода свыше 300 тыс. рублей — 300 888 рублей (это максимальная сумма дополнительного взноса в 2025 году).

Суммы страховых взносов ИП может принять к уменьшению налога на ПСН и включить в расходы на УСН «доходы минус расходы» за 2025 год.

  • К ПСН относятся взносы в сумме 195 098,76 рубля, из которых:

    • 125 388 рублей — взносы по работнику, занятому только на патенте;

    • 143 388 х 0,13 = 20 074,32 рубля — часть взносов за работника, занятого на УСН и ПСН;

    • 354 546 х 0,14 = 49 636,44 рублей — часть взносов ИП «за себя».

Уменьшить налог на ПСН можно максимум на 50% от его суммы.

  • К расходам на УСН «доходы минус расходы», уменьшающим налоговую базу, отнесены страховые взносы в сумме 693 399,24 рублей, из которых:

    • 265 176 рублей — взносы по работникам на УСН;

    • 143 388 х 0,87 = 123 313,68 — часть взносов за работника, занятого на УСН и ПСН;

    • 354 546 х 0,86 = 304 909,56 рубля — часть взносов ИП «за себя»

Заключение

При совмещении УСН и патента ИП должен вести раздельный учет, в т.ч. страховых взносов. Суммы, которые нельзя отнести однозначно к упрощенке или патенту, распределяют между спецрежимами в пропорции к доле доходов по каждому из них. Без такого учета невозможно правильно уменьшить налог при ПСН и налог или авансовые платежи при УСН «доходы», либо включить взносы в затраты при УСН «доходы минус расходы».

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