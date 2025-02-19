Что такое бухгалтерский аутсорсинг, для чего он нужен и кому подойдет

Аутсорсингом пользуются, когда требуется помощь профессионалов, возникают срочные задачи и для разгрузки своего бухгалтера.

принципиально использует аутсорсинг, так как для него это наиболее удобный и выгодный вариант решения бухгалтерских задач.

у него нет бухгалтера в штате;

Бухгалтерский аутсорсинг — это передача функций бухгалтера частному специалисту или бухгалтерской компании. Бизнес выбирает этот способ делегирования в нескольких случаях:

Руководители компаний вправе сами выполнять задачи бухгалтера, но чаще всего у них нет на это времени. Они нанимают бухгалтера или обращаются за аутсорсингом бухгалтерского учета к профессионалам, а сами решают более важные задачи — стратегические и управленческие.

За нарушения при ведении учета и составлении финансовой отчетности должностным лицам грозят штрафы по ст. 15.11 КоАП .

У бухгалтера в штате есть свои преимущества, и многие компании полностью устраивает такой формат. Например, он всегда находится в зоне доступа: руководитель может зайти к нему в кабинет и проверить результаты работы. Свой специалист знает специфику компании, тесно работает с другими подразделениями.

В чем отличия аутсорсинга от штатника — рассмотрим на примерах.

Большой охват бухгалтерских задач.

Например, штатный специалист за день может выполнить ограниченный объем задач — заполнить зарплатную ведомость, подать уведомление по исчисленным налогам, разнести первичные документы по командировке сотрудника. Но когда задач много, и все они первостепенные, то бухгалтерский аутсорсинг незаменим.

Если обращаетесь к частному бухгалтеру, то у вас уже не один, а два специалиста (свой бухгалтер + привлеченный специалист). А в случае с аутсорсинговой компанией вы получаете целую команду специалистов, которые за день закроют столько дел, сколько свой бухгалтер не сделает и за неделю.

Обращение по необходимости.

Обратиться к бухгалтерскому обслуживанию можно по необходимости — для постановки воинского учета, восстановления бухгалтерского учета, налоговой консультации или сдачи отчетности. Бизнес не несет ненужные расходы, а платит за фактическую помощь.

Комплексные услуги.

Аутсорсинг в широком смысле — это не только ведение бухучета и финансовой отчетности. Например, сюда же относится налоговый учет и кадровое делопроизводство.

Штатный специалист не может разорваться на части, а иногда у него попросту не хватает компетенций по другим направлениям. Он может филигранно и без ошибок вести учет, но, скорее всего, не подготовит документацию, когда компания впервые решит поучаствовать в тендере.

Какое-нибудь отдельное направление легко подхватит частный бухгалтер. Но если решать нужно сразу несколько разных задач, то лучше обращаться к аутсорсинговой компании: она и бухучет приведет в порядок, и налоговые обязательства компании проверит, и вопросы по кадровому учету закроет.

Организации обязаны вести бухгалтерский учет, а в случае нарушений руководитель несет личную ответственность (ст. 2 закона № 402-ФЗ, ст. 15.11 КоАП). ИП могут вести бухучет по желанию, но при этом не освобождаются от налогового учета.