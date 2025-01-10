За организацию бухгалтерского учета отвечает руководитель. Он также решает вопросы, связанные с полнотой выполнения и отражения в учете реальных фактов финансово-хозяйственной деятельности, подготовкой достоверной отчетности, обеспечением хранения документации. Также он обязан назначить ответственного за ведение бухгалтерского учета:

главного бухгалтера или другого работника;

внешнего исполнителя посредством заключения договора об оказании услуг.

Если юрлицо вправе применять упрощенные методы ведения бухучета, то директор предприятия вправе совмещать функции руководителя и главного бухгалтера.

Наличие штатного главного бухгалтера или иного лица, которое отвечает за ведение бухгалтерского учета, не оставляет безучастным самого руководителя. Это проявляется не только в подписании первичных документов и отчетности, но и, в первую очередь, в утверждении учетной политики, которая описывает все методы, приемы, процедуры, документы, которые будут использоваться при ведении бухгалтерского учета.

Если же руководитель не согласен с предложенным главбухом вариантом действий в той или иной ситуации и принимает решение поступить иначе, он должен издать письменное распоряжение о том, как отразить факт. С этого момента ответственность за свои действия он будет нести единолично.