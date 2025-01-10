Что такое бухгалтерский учет и зачем организации его вести
Бухгалтерский учет — это отражение фактов финансово-хозяйственной деятельности предприятия с помощью непрерывного сбора, документирования, обобщения информации и формирование на основании этой информации бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Цель бухучета — обеспечить достоверной информацией о состоянии дел компании собственников бизнеса и лиц, отвечающих за принятие управленческих, финансовых и иных решений, а также кредиторов, поставщиков, подрядчиков, контролирующих органов.
На основе данных бухгалтерского учета менеджмент и финансисты предприятия оценивают и контролируют:
текущие результаты, производительность, ставят производственные цели и задачи и прогнозируют их достижение;
прибыль и убытки компании, изыскивают резервы для обеспечения финансовой стабильности предприятия;
соблюдение законов бизнесом;
материальные, трудовые и финансовые ресурсы компании и их использование;
дебиторскую и кредиторскую задолженности;
наличие и движение денежных средств и имущества компании.
Какие субъекты предпринимательства обязаны вести бухгалтерский учет
Все юридические лица независимо от организационно-правовой формы и применяемого налогового режима обязаны вести бухгалтерский учет. Малый и микробизнес, НКО и резиденты Сколково вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета (п. 4 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Важно!
Вправе не вести бухучет (п. 2 ст. 6 402-ФЗ):
индивидуальные предприниматели, если ведут учет своих доходов и расходов другим способом;
филиалы, представительства и иные структурные подразделения иностранных компаний, при условии, что они подробно и детально ведут налоговый учет.
Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета
За организацию бухгалтерского учета отвечает руководитель. Он также решает вопросы, связанные с полнотой выполнения и отражения в учете реальных фактов финансово-хозяйственной деятельности, подготовкой достоверной отчетности, обеспечением хранения документации. Также он обязан назначить ответственного за ведение бухгалтерского учета:
главного бухгалтера или другого работника;
внешнего исполнителя посредством заключения договора об оказании услуг.
Если юрлицо вправе применять упрощенные методы ведения бухучета, то директор предприятия вправе совмещать функции руководителя и главного бухгалтера.
Наличие штатного главного бухгалтера или иного лица, которое отвечает за ведение бухгалтерского учета, не оставляет безучастным самого руководителя. Это проявляется не только в подписании первичных документов и отчетности, но и, в первую очередь, в утверждении учетной политики, которая описывает все методы, приемы, процедуры, документы, которые будут использоваться при ведении бухгалтерского учета.
Если же руководитель не согласен с предложенным главбухом вариантом действий в той или иной ситуации и принимает решение поступить иначе, он должен издать письменное распоряжение о том, как отразить факт. С этого момента ответственность за свои действия он будет нести единолично.
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Порядок организации бухгалтерского учета
Чтобы бухучет в компании соответствовал требованиям законодательства и обеспечивал пользователей необходимой информацией, в компании должны быть:
четкая структура распределения обязанностей, функций, ответственности и движения документов;
описание используемых методов учета и формирования отчетности.
Все эти моменты отражаются в учетной политике, которую составляют на основании:
положений по бухучету и федеральных стандартов.
Постановку учета с нуля начинают с разработки и утверждения учетной политики, которая включает в себя:
Формы первичных документов — которые будут использоваться в организации, в том числе которые компания разработает самостоятельно или унифицированные, сроки их формирования и оформления.
Рабочий план счетов — с учетом отраслевых особенностей или специфики деятельности компании.
График проведения инвентаризации — важно обеспечить проведение инвентаризации в регламентированные сроки и так, чтобы их результаты были полезны, процесс инвентаризации не тормозил производственные процессы, а отчетность содержала достоверные данные.
Перечень отчетных форм в соответствии с видом деятельности организации и применяемым налоговым режимом.
Общий порядок организации бухгалтерского учета, используемое ПО и сервисы для автоматизации учета, бухгалтерской отчетности и финансового документооборота.
Независимо от выбранных методов учета, а также наличия права применять упрощенные методы, важно соблюдать принципы ведения бухгалтерского учета:
Непрерывность — юрлицо обязано вести бухучет в течение всей своей деятельности.
Полнота — регистрация всех фактов хозяйственной жизни без исключения.
Своевременность — отражение операций в учете при их совершении или сразу же после.
Осмотрительность — проявляется в осторожном подходе к оценке финансовых результатов. Если возможны несколько вариантов, то доходы и активы признаются по наименьшей оценке, а расходы и пассивы — по наибольшей.
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Способы ведения бухгалтерского учета в организации
Основными способами бухгалтерского учета являются:
документирование — письменное отражение фактов хозяйственной деятельности;
двойная запись — отражение одного и того же показателя по дебету одного счета и кредиту другого, за счет чего достигается балансовое отражение показателей;
инвентаризации — сличение реального наличия ценностей и данных бухгалтерского учета;
калькуляции — расчет всех затрат, издержек, себестоимости;
применение счетов бухгалтерского учета — позволяет группировать операции и факты ФХД по источникам и видам имущества.
Штрафы за нарушение правил бухучета
За грубые ошибки в учете и искажение отчетности должностному лицу выпишут штраф 5 000–10 000 рублей по ст. 15.11 КоАП. Если нарушение допущено повторно, то штраф удваивается, также есть риск дисквалификации на срок до двух лет. Ст. 120 НК предусматривает ответственность за грубое нарушение правил учета - штраф от 10 тыс руб. или 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 тыс. руб., если нарушение правил учета привело к занижению налоговой базы.
Если ошибки в учете не просто причинили ущерб компании, но и вышли за границы норм уголовного права, то главный бухгалтер может быть привлечен и к уголовной ответственности.
Заключение
От того, какова организация бухучета в компании, зависят его результаты, которые влияют на полноту и достоверность отчетности, а значит, и ее способность служить надежным источником информации для принятия финансовых решений.
Поэтому формирование учетной политики и процессов бухгалтерского документооборота, учета и отчетности — важнейшие звенья финансовой деятельности предприятия. Им необходимо уделять внимание не только при первоначальной постановке учета, но и в течение всей работы компании, чтобы оперативно перестраиваться под требования законодательства.
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