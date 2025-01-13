АУСН для ИП: плюсы и минусы
В июле 2022 года в четырех регионах страны (Москва, Московская область, Калужская область, республика Татарстан) был запущен эксперимент по внедрению нового налогового спецрежима АУСН — Автоматизированная упрощенная система налогообложения (закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Спецрежим предполагает автоматический расчет налогов и снятие лишней налоговой нагрузки с микропредприятий.
С 1 января 2025 года география применения АУСН расширится — применять данный режим смогут все субъекты РФ без исключения, если примут соответствующий региональный закон (п. 1 ст. 6 закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ).
Автоматизированная упрощенка — новый спецрежим, и как у любого новшества у нее есть как положительная, так и отрицательная сторона. Выделим плюсы и минусы автоматизированной упрощенной системы.
Плюсы АУСН для ИП:
Нулевые тарифы страховых взносов на обязательное медицинское (ОМС), пенсионное (ОПС) и социальное (ВНиМ) страхование работников. Платить нужно только взносы на «травматизм» в фиксированном размере — в 2025 году это 2 750 рублей (независимо от числа работников). При этом социальные гарантии, положенные сотрудникам, сохраняются: страховые взносы компенсирует государство за счет средств федерального бюджета, начисляются пенсионные баллы и идет страховой стаж. Фиксированные взносы за себя и 1% дополнительного взноса на ОПС с доходов свыше 300 тыс. руб. предприниматель также не платит (ст. 18 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, ст. 22 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).
Предприниматель освобожден от НДФЛ с доходов от бизнеса, исключение — налоги с дивидендов и доходов, облагаемых по налоговым ставкам 9% и 35%. НДФЛ с выплат работникам и иным физлицам исчисляет и уплачивает в бюджет сам предприниматель, либо это делает уполномоченный банк, если ИП даст ему такое поручение. ИП сообщает банку сведения о каждом физлице-налогоплательщике, суммы доходов и налоговых вычетов, а банк исполняет полномочия налогового агента: рассчитывает НДФЛ и перечисляет его в бюджет.
ИП не платит налог на имущество, которое использует в ходе предпринимательской деятельности. Исключение составляют объекты налогообложения из регионального перечня коммерческой недвижимости. Также ИП освобождается от уплаты НДС, за исключением ввозного налога и налога, уплачиваемого в качестве налогового агента.
По АУСН отсутствует налоговая отчетность и нет обязанности вести КУДиР. Также не нужно сдавать «Расчет по страховым взносам», расчет 6-НДФЛ, «Персонифицированные сведения о физлицах», отчет по взносам на «травматизм».
Налог при АУСН ежемесячно автоматически рассчитывает налоговая по данным, полученным через онлайн-кассы, от уполномоченных банков, в которых у ИП открыты счета, или через Личный кабинет налогоплательщика, данные в котором отражает сам ИП.
С 1 января 2025 года такую информацию смогут передавать налоговикам и электронные торговые площадки (маркетплейсы), через которые ведет торговлю автоупрощенец.
Выездные налоговые проверки во время применения АУСН не проводятся. При этом не исключаются камеральные проверки.
Ставка налога при АУСН зависит от того, какой объект налогообложения выберет налогоплательщик: «доходы» (ставка 8%) или «доходы минус расходы» (ставка 20%). Регионы не могут повышать ставки до конца 2027 года, пока действует эксперимент по АУСН.
Минусы АУСН для ИП:
Доход ИП на АУСН ограничен — 60 млн руб. в год.
Размер ставки налога при автоматизированной УСН (8% и 20%) выше, чем на обычной УСН (6% и 15%).
Налогоплательщику на АУСН нельзя перейти на другую налоговую систему раньше, чем закончится календарный год. Это возможно только в случае нарушения условий спецрежима: если ИП теряет право пользоваться АУСН, он автоматически переходит на ОСНО с начала месяца в котором это произошло. При этом есть возможность перейти на УСН или ЕСХН, если вовремя подать специальное уведомление о переходе на один из этих режимов (вместе с уведомлением о нарушении требований к АУСН или в течение 30 рабочих дней после получения документа о нарушении из ИФНС).
Средняя численность сотрудников в течение месяца не должна превышать 5 человек, и все они должны быть резидентами РФ. Нельзя привлекать сотрудников для работ, которые дают право на досрочную пенсию.
Зарплату можно выплачивать исключительно безналичным способом. Работодатель не должен выплачивать доходы в натуральной форме и не может быть источником получения материальной выгоды. Можно выплачивать только те доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%.
На АУСН можно работать только с уполномоченными банками: ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, Открытие, Т-банк, Россельхозбанк, Банк Точка и др. Перечень банков можно посмотреть на сайте ФНС.
Обязательное условие для работы на АУСН — подключение онлайн-кассы.
Все наличные расходы должны проводиться через онлайн-ККТ, иначе их нельзя включить в базу при объекте «доходы минус расходы».
ИП не может заключать посреднические договоры — в качестве агента, поверенного или комиссионера. Но с 2025 года в рамках посреднических договоров можно работать как принципал или комитент.
Нельзя совмещать автоупрощенку с каким-либо другим налоговым режимом.
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Какие особенности АУСН
Автоматизированная УСН оправдывает свое название: расчет налога происходит автоматически на основе информации, поступающей с онлайн-ККТ, от банков и торговых интернет-площадок, а также сведений, которые сам предприниматель направляет в налоговую инспекцию.
Налог рассчитывается по ставкам (ст. 11, 12 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ):
8% — если ИП применяет АУСН «доходы»;
20% — если ИП применяет АУСН «доходы минус расходы», при этом налог к уплате не должен быть ниже минимального налога — 3% от суммы доходов, полученных за месяц. Уплате подлежит налог, который оказался больше — основной или минимальный.
Налоговый период при АУСН — месяц.
Данные о налоговой базе и сумме налога к уплате поступают от ИФНС в Личный кабинет налогоплательщика до 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом, а произвести оплату нужно до 25 числа того же месяца.
Исчисленный налог при АУСН «доходы» уменьшается на сумму уплаченного за тот же месяц торгового сбора, если ИП является плательщиком такого сбора. Если сбор больше, чем сумма налога за месяц, на сумму превышения налог будет уменьшаться в следующих месяцах в текущем календарном году (п. 4, 6 ст. 12 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
В Личном кабинете налогоплательщика отображаются все доходы и расходы, согласно переданным в налоговую данным. Учитывается каждая кассовая операция и все движения по расчетному счету.
В доходы на автоупрощенке включаются поступления от реализации и внереализационные. Расходы должны оплачиваться в безналичном порядке, наличные траты следует провести через онлайн-кассу с признаком «Расход».
Если денежные средства не прошли через расчетный счет или онлайн-кассу, ИП необходимо самостоятельно зарегистрировать такой доход (или расход) в Личном кабинете не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором он получен.
Уполномоченный банк, передавая сведения в ИФНС, делит все операции по счету ИП на учитываемые в налоговой базе и неучитываемые в ней. За правильность такого разделения отвечает сам налогоплательщик — проверить и скорректировать данные по операциям он может в Личном кабинете клиента этого банка. Для правильного распределения операций банком ИП нужно корректно заполнять реквизиты платежек, добавляя специальные кодировки, указывающие на то, какие расходы учитывать в базе по АУСН, а какие нет. Методические рекомендации по заполнению размещены на сайте ФНС.
Как перейти на АУСН
Для перехода на автоматизированную упрощенку в 2025 году предприниматель направляет уведомление в ИФНС до 31 декабря текущего года — АУСН можно будет использовать с начала следующего года.
При этом предпринимателю нужно соответствовать определенным требованиям, в том числе таким (п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ):
ИП зарегистрирован в регионе действия АУСН;
доход ИП в году, предшествующем переходу, либо в текущем году — не более 60 млн рублей;
у ИП трудится в среднем не более пяти работников и все они резиденты РФ;
доходы физлицам выплачиваются только безналичным путем;
расчетный счет ИП открыт в банке, уполномоченном ФНС (в других банках счетов нет);
ИП не производит подакцизные товары (за некоторым исключением);
ИП не добывает полезные ископаемые (кроме общераспространенных) и не торгует ими;
ИП не производит и не продает ювелирные изделия (кроме серебряных);
ИП не является агентом, комиссионером, поверенным по посредническим договорам.
С 1 января 2025 года АУСН будет доступна доверителям, комитентам, принципалам по агентским договорам. В частности, автоупрощенку смогут применять продавцы на маркетплейсах (ст. 9 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ).
Тем, кто зарегистрировал статус ИП в середине года, уведомить налоговую о выборе АУСН необходимо в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе.
С 1 января 2025 года со спецрежимов УСН и НПД можно будет перейти на автоупрощенку с начала следующего календарного месяца, уведомив налоговиков о переходе и об отказе от прежнего режима не позже последнего числа месяца перед месяцем перехода (ст. 4 закона № 17-ФЗ в ред. закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ).
Для уведомления требуется лишь доступ в интернет: в личном кабинете налогоплательщика заполняется и отправляется соответствующая форма для перехода на АУСН. Это можно сделать и в личном кабинете уполномоченного банка. Если личного кабинета у налогоплательщика нет, его следует зарегистрировать — он необходим при работе на АУСН.
Что выбрать — УСН, ПСН или АУСН
Если думаете, что лучше выбрать — автоматизированную или обычную упрощенку, исходите из наибольшей выгоды для вашего бизнеса.
Заранее просчитайте сумму налога, который придется платить, учитывая особенности и масштабы вашей деятельности.
У АУСН по сравнению с УСН больше ограничений. Например, предпринимателю без сотрудников с невысоким годовым доходом и низким уровнем затрат выгоднее остаться на УСН с объектом «доходы», так как ставка на УСН ниже — 6%, а на АУСН — 8%.
Сравнивая между собой АУСН, УСН и патент, скажем, что патент обычно привлекательней УСН и тем более АУСН. По условиям патента ограничение по числу работников — 15 человек, а на АУСН — 5, при этом также не нужно сдавать декларацию. Но ИП может существенно сэкономить на автоматизированной упрощенке за счет нулевых страховых взносов.
Пример. ИП без работников продает изделия из кожи ручной работы. Доход — 300 000 рублей в год. Ознакомившись с условиями АУСН, ИП понял, что может перейти на АУСН и решил взвесить все «за» и «против» с помощью расчетов.
При УСН «Доходы» налоговая ставка составляет 6%, ИП будет платить 18 000 рублей (300 000 х 6%). При АУСН «Доходы» ставка равна 8%, ИП будет платить 24 000 рублей (300 000 х 8%).
Налог на АУСН выше: предпринимателю показалось, что лучше остаться на УСН «доходы». Но при УСН придется платить за себя фиксированные страховые взносы — в 2025 году их размер составляет 53 658 рублей. На АУСН взносов нет.
Согласно законодательству налог по УСН можно уменьшить на сумму страховых взносов ИП, подлежащих уплате. У ИП сумма взносов (53 658 руб.) превышает сумму налога (18 000 руб.), соответственно, размер налога на УСН равен нулю, но при этом нужно будет заплатить страховые взносы в полной сумме. Поскольку при автоматизированной упрощенке взносов нет, в данном случае выгоднее перейти на АУСН.
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Какую отчетность сдают на АУСН
Декларация по АУСН законом не предусмотрена. Кроме того, автоупрощенцы освобождены от сдачи некоторых сведений в СФР, расчетов по НДФЛ и страховым взносам.
ИП на АУСН должны сдавать:
декларацию по НДС — если ИП выставлял контрагентам счета-фактуры с выделенным НДС или исполнял обязанности налогового агента по НДС;
декларацию по косвенным налогам — если ввозились товары из стран ЕАЭС;
декларацию по налогу на прибыль — если ИП исполнял обязанности налогового агента по налогу на прибыль организаций;
если у ИП есть сотрудники, в том числе по гражданско-правовым договорам, он должен представлять в СФР:
○ «Сведения о трудовой (иной) деятельности» — подраздел 1.1 формы ЕФС-1;
○ «Сведения о страховом стаже» — подраздел 1.2 формы ЕФС-1.
Проверка бизнеса на АУСН
Выездные налоговые проверки в отношении бизнеса на АУСН не проводятся. Проверить ИП на АУСН могут только камерально (п. 7 ст. 2 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Камеральную проверку проводят за все налоговые периоды истекшего календарного года, начиная с 1 февраля года, следующего за отчетным. Длительность проверки — три месяца.
При смене налогового режима, камеральная проверка истекших налоговых периодов текущего года начинается с даты, следующей за датой поступления от ИП уведомления об утрате права на использование автоматизированной упрощенки (уведомление об утрате может направить ФНС, проверка в таком случае начнется со дня, следующего за днем направления уведомления).
Если уполномоченный банк направит по автоупрощенцу в ИФНС недостоверные сведения или передаст их с нарушением срока, банку придется отвечать за это, заплатив штраф: 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 200 рублей (ст. 129.15 НК).
В чем особенность проверки ИП на АУСН без работников
Камеральная налоговая проверка — это контрольное мероприятие, главная цель которого установить, не снижен ли налог к уплате.
Камеральная проверка проводится заочно, налоговики изучают имеющуюся у них информацию и документы по автоупрощенцу.
При возникновении у налогового инспектора подозрения на ошибку, запрашиваются дополнительные пояснения. Если противоречие исчерпает себя, проверка заканчивается, если нет — ИФНС доначислит и взыщет налог.
Камеральная проверка при применении АУСН регламентирована п. 7 ст. 2 закона № 17-ФЗ и ст. 88 НК. Она проводится на основе имеющихся у ФНС данных о налогоплательщике с учетом следующих критериев:
проверка осуществляется один раз за истекший календарный год;
проверка проводится при смене налогового режима;
проверка проводится в случае прекращения деятельности.
Будет ли назначена камеральная проверка при отсутствии у ИП на АУСН сотрудников?
Да, поскольку это обязательное мероприятие со стороны налоговой службы. Отсутствие работников не освобождает от проверки.
Какие документы могут запросить у ИП на АУСН в ходе проверки?
Если в ходе камеральной проверки налоговики обнаружат противоречия либо несоответствия в информации и документах, которые есть у них, они вправе запросить пояснения, направив автоупрощенцу требование об этом. ИП должен представить пояснения письменно в течение пяти дней (п. 3 ст. 88 НК).
Предоставлять первичные документы ИП не обязан, но может это сделать, чтобы подтвердить свою позицию, изложенную в пояснениях (п. 4 ст. 88 НК).
ИП на АУСН не ведет КУДиР: учет осуществляется в личном кабинете налогоплательщика, поэтому запросить книгу учета проверяющие тоже не могут.
Обратите внимание: если ИП использует АУСН «доходы», ему не нужно вести учет расходов, в том числе затрат на закупку товара, который не подлежит обязательной сертификации. Но первичную документацию, связанную с такой закупкой, нужно хранить в течение пяти лет (пп. 8 п. 1 ст. 23 НК).
АУСН — новый вид системы налогообложения, который все больше привлекает предпринимателей. Рутина, связанная с отчетностью, упразднена, налог рассчитывается автоматически, бизнес на АУСН существенно экономит на страховых взносах и услугах бухгалтера.
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