Автоматизированная УСН оправдывает свое название: расчет налога происходит автоматически на основе информации, поступающей с онлайн-ККТ, от банков и торговых интернет-площадок, а также сведений, которые сам предприниматель направляет в налоговую инспекцию.

Налог рассчитывается по ставкам (ст. 11, 12 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ):

8% — если ИП применяет АУСН «доходы»;

20% — если ИП применяет АУСН «доходы минус расходы», при этом налог к уплате не должен быть ниже минимального налога — 3% от суммы доходов, полученных за месяц. Уплате подлежит налог, который оказался больше — основной или минимальный.

Налоговый период при АУСН — месяц.

Данные о налоговой базе и сумме налога к уплате поступают от ИФНС в Личный кабинет налогоплательщика до 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом, а произвести оплату нужно до 25 числа того же месяца.

Исчисленный налог при АУСН «доходы» уменьшается на сумму уплаченного за тот же месяц торгового сбора, если ИП является плательщиком такого сбора. Если сбор больше, чем сумма налога за месяц, на сумму превышения налог будет уменьшаться в следующих месяцах в текущем календарном году (п. 4, 6 ст. 12 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

В Личном кабинете налогоплательщика отображаются все доходы и расходы, согласно переданным в налоговую данным. Учитывается каждая кассовая операция и все движения по расчетному счету.

В доходы на автоупрощенке включаются поступления от реализации и внереализационные. Расходы должны оплачиваться в безналичном порядке, наличные траты следует провести через онлайн-кассу с признаком «Расход».

Если денежные средства не прошли через расчетный счет или онлайн-кассу, ИП необходимо самостоятельно зарегистрировать такой доход (или расход) в Личном кабинете не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором он получен.

Уполномоченный банк, передавая сведения в ИФНС, делит все операции по счету ИП на учитываемые в налоговой базе и неучитываемые в ней. За правильность такого разделения отвечает сам налогоплательщик — проверить и скорректировать данные по операциям он может в Личном кабинете клиента этого банка. Для правильного распределения операций банком ИП нужно корректно заполнять реквизиты платежек, добавляя специальные кодировки, указывающие на то, какие расходы учитывать в базе по АУСН, а какие нет. Методические рекомендации по заполнению размещены на сайте ФНС.