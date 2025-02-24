Все изменения в НДФЛ с 2025 года: обновленные ставки, сроки уплаты

К доходам налоговых нерезидентов от трудовой деятельности и по договорам ГПХ применяется та же пятиступенчатая прогрессивная шкала ставок НДФЛ, что и для резидентов (п. 1 ст. 224 НК).

С 2024 года налоговый статус (резидент / нерезидент РФ) сотрудника, работающего удаленно из-за границы, не влияет на обязанность работодателя уплачивать за него НДФЛ. Налог удерживается из заработка такого сотрудника, если он заключил трудовой договор (пп. 6.2 п. 1 ст. 208 НК):

с российской организацией;

с обособленным подразделением иностранной компании, зарегистрированным в РФ.

С доходов нерезидентов — исполнителей по договорам ГПХ, НДФЛ удерживают, если они выполняют работы (оказывают услуги) с использованием российского программного обеспечения или через российский интернет (пп. 6.3 п. 1 ст. 208 НК):

используя доменные имена и сетевые адреса, размещенные в российской национальной доменной зоне;

с помощью информационных систем, технические средства которых находятся на территории России;

используя комплексы программно-аппаратных средств, размещенных в РФ.

Доходы будут считаться полученными от источников в РФ при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

налогоплательщик — физическое лицо является налоговым резидентом РФ;

доходы получены налогоплательщиком — физическим лицом на счет, открытый в банке, находящемся на территории РФ;

источники выплаты доходов — это российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в РФ.

Для дивидендов, полученных нерезидентами от российских компаний, действует ставка 15%. Если дивиденды выплачены по акциям (долям) международных холдингов, ставка НДФЛ с 2025 года составляет 5% при соблюдении определенных условий (абз. 8 п. 3 ст. 224 НК).

По процентам на вкладах в российских банках с нерезидентов удерживается 15% НДФЛ (абз. 9 п. 3. ст. 224 НК).