Все изменения в НДФЛ с 2025 года: обновленные ставки, сроки уплаты

Прогрессивная шкала НДФЛ 2025
С 1 января 2025 года доходы физлиц и индивидуальных предпринимателей на ОСНО облагаются НДФЛ по новой пятиступенчатой прогрессивной шкале налоговых ставок (п. 1 ст. 224 НК):
Доход с начала года, руб.
Средний доход в месяц, руб.
Ставка НДФЛ
до 2 400 000 включительно
до 200 000 включительно
13%
2 400 001 – 5 000 000
200 001 – 416 700
312 000 руб. + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб.
5 000 001 – 20 000 000
416 701 – 1 670 000
702 000 руб. + 18% с дохода, превышающего 5 млн руб.
20 000 001 – 50 000 000
1 670 001 – 4 170 000
3 402 000 руб. + 20% с дохода, превышающего 20 млн руб.
более 50 000 000
более 4 170 000
9 402 000 руб. + 22% с дохода, превышающего 50 млн руб.
Новые ставки НДФЛ дифференцировали по размеру годового дохода. При этом до 2,4 млн рублей снижен порог дохода, облагаемого по ставке 13%, а к более высоким доходам применяются повышенные ставки.
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Какие доходы затронут пять новых ставок НДФЛ
По прогрессивной шкале облагаются следующие доходы налоговых резидентов РФ (п. 2.1 ст. 210, п. 1 ст. 224 НК):
оплата по трудовым договорам, вознаграждения по договорам ГПХ и т.п.;
доходы участников инвестиционного товарищества;
выигрыши, полученные участниками лотерей и азартных игр;
прибыль КИК, включая фиксированную.
Также новая пятиступенчатая шкала НДФЛ применяется в отношении заработной платы и иным к доходам от трудовой деятельности нерезидентов (п. 3, 3.1 ст. 224 НК, п. 73 Договора о ЕАЭС):
налоговых нерезидентов, работающих в российских компаниях дистанционно;
иностранцев, работающих по патенту;
высококвалифицированных специалистов;
иностранцев — граждан стран ЕАЭС;
беженцев и лиц, получивших временное убежище в России;
участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников в РФ;
членов экипажей судов, плавающих под российским флагом.
Налоговый статус физлица зависит от длительности его пребывания на территории России в течение 12 месяцев, следующих подряд (ст. 207 НК):
налоговым резидентом, независимо от гражданства и места жительства, является человек, находящийся в Российской Федерации не менее 183 дней;
налоговыми резидентами, независимо от длительности непрерывного пребывания в РФ, являются российские военнослужащие, проходящие службу за рубежом, сотрудники госорганов, командированные за границу, и работники российских компаний, участвующие в возведении АЭС в иностранных государствах в рамках межправительственных соглашений;
налоговыми нерезидентами являются все остальные лица, находящиеся на территории России менее 183 дней подряд в течение 12 месяцев.
Повышение ставок для нерезидентов
К доходам налоговых нерезидентов от трудовой деятельности и по договорам ГПХ применяется та же пятиступенчатая прогрессивная шкала ставок НДФЛ, что и для резидентов (п. 1 ст. 224 НК).
С 2024 года налоговый статус (резидент / нерезидент РФ) сотрудника, работающего удаленно из-за границы, не влияет на обязанность работодателя уплачивать за него НДФЛ. Налог удерживается из заработка такого сотрудника, если он заключил трудовой договор (пп. 6.2 п. 1 ст. 208 НК):
с российской организацией;
с обособленным подразделением иностранной компании, зарегистрированным в РФ.
С доходов нерезидентов — исполнителей по договорам ГПХ, НДФЛ удерживают, если они выполняют работы (оказывают услуги) с использованием российского программного обеспечения или через российский интернет (пп. 6.3 п. 1 ст. 208 НК):
используя доменные имена и сетевые адреса, размещенные в российской национальной доменной зоне;
с помощью информационных систем, технические средства которых находятся на территории России;
используя комплексы программно-аппаратных средств, размещенных в РФ.
Доходы будут считаться полученными от источников в РФ при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:
налогоплательщик — физическое лицо является налоговым резидентом РФ;
доходы получены налогоплательщиком — физическим лицом на счет, открытый в банке, находящемся на территории РФ;
источники выплаты доходов — это российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в РФ.
Для дивидендов, полученных нерезидентами от российских компаний, действует ставка 15%. Если дивиденды выплачены по акциям (долям) международных холдингов, ставка НДФЛ с 2025 года составляет 5% при соблюдении определенных условий (абз. 8 п. 3 ст. 224 НК).
По процентам на вкладах в российских банках с нерезидентов удерживается 15% НДФЛ (абз. 9 п. 3. ст. 224 НК).
К доходам нерезидентов, на которые не распространяются прогрессивная шкала, ставки 5% или 15%, применяется повышенная ставка 30%.
Льготные ставки НДФЛ 2025
Для некоторых видов доходов установлены особые дифференцированные ставки — общая прогрессивная шкала к ним не применяется.
Пассивный доход
К доходам физлиц, имеющим «пассивный» характер, применяются такие ставки НДФЛ с 2025 года (п. 1.1 ст. 224 НК):
Доход с начала года, руб.
Ставка НДФЛ
до 2 400 000 включительно
13%
более 2 400 000
312 000 руб. + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб.
Эти новые ставки НДФЛ применяются к следующим доходам физлиц — резидентов (п. 6 ст. 210 НК):
от продажи имущества;
доход в виде стоимости имущества, полученного в подарок (кроме ценных бумаг);
от долевого участия, включая дивиденды;
к процентам по вкладам в банках;
от операций с ЦФА (цифровыми финансовыми активами) и цифровыми правами, одновременно включающими ЦФА и УЦП (утилитарные цифровые права);
от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;
от реализации долей участия в российских компаниях;
от реализации долей участия в российских компаниях, акций, облигаций, инвестиционных паев, не подлежащих налогообложению согласно ст. 217 НК (в облагаемую базу включают такие доходы в части, превышающей 50 млн руб.);
от операций РЕПО и займа ценными бумагами;
от операций с ценными бумагами и производными фининструментами на ИИС (индивидуальном инвестиционном счете);
в виде выплат по договорам страхования и по пенсионному обеспечению.
«Северные» выплаты
В районах Крайнего Севера (РКС), приравненных к нему местностях и на прочих территориях с неблагоприятными климатическими условиями заработок работающих граждан умножается на действующие там процентные надбавки и районные коэффициенты. На их размер влияет, в какой конкретно местности трудится человек, а для надбавок важен еще и стаж — чем он продолжительнее, тем выше надбавка (ст. 315–317 ТК, ст. 10, 11 закона от 19.02.1993 № 4520-1).
Для таких районных коэффициентов и надбавок сохранены прежние ставки НДФЛ (п. 6.2 ст. 210, п. 1.2 ст. 224 НК):
Сумма надбавок и районных коэффициентов с начала года, руб.
Ставка НДФЛ
до 5 000 000 включительно
13%
более 5 000 000
650 000 руб. + 15% с дохода, свыше 5 млн руб.
К остальной части заработной платы граждан, работающих на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, применяется общая шкала НДФЛ из пяти ставок.
Доходы участников СВО
Денежное довольствие, непосредственно связанное с участием в специальной военной операции или выполнением задач в период СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, налоговая реформа не затронула — оно облагается по прежним ставкам (п. 1.2 ст. 224 НК):
Доход с начала года, руб.
Ставка НДФЛ
до 5 000 000 включительно
13%
более 5 000 000
650 000 руб. + 15% с дохода, превышающего 5 млн руб.
Указанные ставки применяются к денежному довольствию:
мобилизованных граждан;
контрактников;
военнослужащих, лиц, служащих в нацгвардии и имеющих специальное звание полиции, сотрудников ОВД;
военнослужащих ФСБ, обеспечивающие госбезопасность на примыкающих к районам проведения СВО участках;
спасателей, выполняющих задачи в области гражданской обороны;
сотрудников Следственного комитета, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения;
прокурорских работников.
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Кто не будет уплачивать НДФЛ с 2025 года
Освобожденные от налогообложения доходы перечислены в ст. 217 НК, в ней тоже есть изменения.
Начиная с 2025 года, увеличен до 3 500 рублей необлагаемый НДФЛ размер суточных или полевого довольствия, выплачиваемый сотрудникам, работающим в полевых условиях или участвующим в работах экспедиционного характера, а также надбавки за вахтовый метод работы взамен суточных за каждый день выполнения указанной работы (нахождения в пути) за пределами РФ. (пп. 15 п. 1 ст. 217 НК).
С 1 января 2025 года только для налоговых резидентов сохранено освобождение от НДФЛ доходов от реализации или погашения (п. 17.2, 17.2-1 ст. 217 НК):
акций, долей участия в уставном капитале — при сроке владения более пяти лет;
акций, облигаций, инвестпаев, относящихся к ценным бумагам высокотехнологичного сектора — при сроке владения более одного года и соблюдении определенных условий.
Новые вычеты по НДФЛ в 2025 году
С 1 января 2025 года повышен размер некоторых стандартных вычетов на детей, а также появился новый налоговый вычет — за сдачу нормативов ГТО.
Увеличение налогового вычета на детей
С начала 2025 года увеличены вычеты на детей (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК):
на второго ребенка — до 2 800 рублей;
на третьего и каждого из последующих детей — до 6 000 рублей;
на каждого ребенка-инвалида, находящегося на обеспечении опекуна, попечителя, приемных родителей, супруга (супруги) приемного родителя — 12 000 рублей.
Предельный размер максимального дохода для применения вычетов на детей увеличен до 450 тыс. рублей.
Сотрудникам больше не требуется подавать работодателю заявление для получения вычета на детей — достаточно предоставить подтверждающие документы (свидетельства о рождении детей, справки с мест обучения и т.д.).
Вычет за сдачу норм ГТО
Новый стандартный налоговый вычет доступен налоговым резидентам (пп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК):
выполнившим нормативы испытаний ГТО в своей возрастной группе и награжденные знаком отличия;
подтвердившим знак отличия, если нормативы ГТО были сданы ранее.
Размер нового налогового вычета — 18 000 рублей в год.
Вычет предоставляется в календарном году, в котором получен или подтвержден знак отличия. При этом необходимо выполнить обязательное условие для получения вычета — в том же году пройти диспансеризацию.
Применить налоговый вычет за сдачу норм ГТО налоговый агент может в любом месяце налогового периода, после того, как физлицо предоставит подтверждение своего права на него.
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Расчет НДФЛ в 2025 году
Налоговые агенты рассчитывают НДФЛ по каждому физлицу отдельно, нарастающим итогом с начала года.
Налоговая база определяется обособленно по каждой ставке, исходя из вида дохода физлица. Базу уменьшают на налоговые вычеты, доступные физлицу.
С 1 января 2025 года действует новое правило: о налоге, исчисленном за прошедший год, который налоговый агент не смог удержать до 31 января следующего года (например, с дохода в натуральной форме при отсутствии денежных выплат), необходимо сообщить в ИФНС. Для этого заполняется раздел 4 Справки о доходах физлица в составе годового расчета 6-НДФЛ, который нужно представить не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным (ст. 226 НК).
Удержание с з/п
Обратите внимание, что НДФЛ с 2025 года следует облагать все выплаты в связи с увольнением, в том числе выплаты военнослужащим, превышающие трехкратный размер среднемесячного заработка или денежного довольствия (шестикратный в РКС и приравненных к ним местностях). Расчет среднего месячного заработка для таких выплат теперь производят по правилам расчета среднего заработка для декретных пособий, а не постановления Правительства от 24.12.2007 № 922 (п. 1 ст. 217 НК).
К заработной плате сотрудников с 2025 года применяется новая прогрессивная шкала НДФЛ. Как рассчитать налог за 2025 год, рассмотрим на примерах.
Пример расчета НДФЛ с дохода в пределах 2,4 млн рублей
Сотрудник ООО «Шторм» в течение 2025 года получил следующие доходы:
зарплата — 1 080 000 руб.;
премия за 2024 год — 80 000 руб.;
отпускные 92 000 руб.
У сотрудника трое несовершеннолетних детей, на которых ему предоставлены налоговые вычеты в общей сумме 51 000 руб. (пока сумма дохода с начала года не превысила 450 000 руб.).
Расчет НДФЛ:
1 080 000 + 80 000 + 92 000 – 51 000 = 1 201 000 руб. – налогооблагаемый доход.
Доход с начала года не превысил 2,4 млн руб., расчет налога произведен по ставке 13%:
1 201 000 х 13% = 156 130 руб. – сумма НДФЛ за 2025 год.
Пример расчета НДФЛ с дохода выше 2,4 млн рублей
Руководителю ООО «Бриз» в течение 2025 года выплачено:
зарплата — 4 096 000 руб.;
отпускные — 370 000 руб.;
ежеквартальные премии — 1 080 000 руб.
Расчет:
4 096 000 + 370 000 + 1 080 000 = 5 546 000 руб. — сумма налогооблагаемого дохода.
Доход превысил два порога — в 2,4 млн и в 5 млн руб., поэтому НДФЛ рассчитывается так:
702 000 + (5 546 000 — 5 000 000) х 18% = 800 280 руб. — сумма налога за 2025 год.
Удержание с продажи недвижимости
С 2025 года по-новому уплачивается налог с доходов от продажи объектов недвижимости, находившихся в собственности менее пяти лет (в некоторых случаях — менее трех лет).
В зависимости от разницы между суммой дохода от продажи недвижимости и подтвержденными расходами на ее покупку, образующей налоговую базу, НДФЛ исчисляется по ставкам (п. 1.1 ст.224 НК):
13% — если налоговая база составляет не более 2,4 млн рублей;
312 000 руб. + 15% от суммы, превышающей 2,4 млн рублей, если налоговая база составляет более 2,4 млн рублей.
Если продавец недвижимости — нерезидент, он уплачивает налог в размере 30% (п. 2.2 ст. 210, п. 3 ст. 224 НК).
Если подтвердить расходы на приобретение недвижимости нельзя, для уменьшения налоговой базы доступны вычеты в размере (п. 2 ст. 220 НК):
до 1 млн рублей — в отношении жилых объектов, садовых домов, земельных участков;
до 250 тыс. рублей — в отношении остальной недвижимости.
Пример расчета
Гражданин получил в наследство квартиру в 2024 году. В 2025 году он ее продал за 5 млн рублей. Документы, подтверждающие приобретение не сохранились, но он вправе применить налоговый вычет в сумме 1 млн рублей.
Поскольку в собственности недвижимость находилась менее трех лет, с ее продажи нужно уплатить НДФЛ.
Расчет:
5 000 000 — 1 000 000 = 4 000 000 руб. — налоговая база.
Облагаемая сумма превышает 2,4 млн рублей, поэтому расчет будет таким:
312 000 + (4 000 000 — 2 400 000) х 15% = 552 000 руб. — НДФЛ к уплате.
НДФЛ с доходов от продажи недвижимости платить не нужно, если объект находился в собственности продавца в течение минимального предельного срока владения. В общем случае он составляет пять лет, но в ряде случаев снижается до трех лет — в частности, когда (п. 3 ст. 217.1 НК):
объект недвижимости получен по наследству либо по договору дарения от близкого родственника;
недвижимость получена от личного фонда согласно утвержденным учредителем личного фонда условиям управления или при распределении имущества, оставшегося при ликвидации фонда;
право на объект получено в результате приватизации;
объект получен в собственность плательщиком ренты по договору пожизненного содержания с иждивением;
на дату перехода права собственности на проданную недвижимость в собственности у продавца не числится иного жилого помещения.
Новая декларация 3-НДФЛ в 2025 году
Изменилась декларация 3-НДФЛ. За 2024 год нужно отчитываться по новой форме, утв. приказом ФНС от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757, в которой учтены последние изменения по НДФЛ.
Основные изменения в декларации:
Новые штрихкоды.
На титульном листе появилась строка «Номер записи ЕРН» для отражения номера из единого регистра населения.
Скорректировали строку 090 Приложения № 4 в части материальной помощи учащимся.
В Приложение № 5 добавлены строки для новых налоговых вычетов — за сдачу норм ГТО (строка 025), за обучение в иностранной образовательной организации (строки 105, 135), по взносам на накопительную пенсию (строка 161), на долгосрочные сбережения (строки 240–260), по соцвычетам, предоставленных в упрощенном порядке (строка 182).
Изменен и дополнен расчет к Приложению № 5 в части долгосрочных сбережений.
В Приложение № 6 добавили строку 115 для имущественного вычета, предусмотренного пп. 2.6 п. 2 ст. 220 НК.
В Приложении № 8 в перечень операций, по которым нужно раскрыть сведения, добавили цифровые финансовые активы.
Подать декларацию 3-НДФЛ по итогам 2024 года должны, в частности, следующие налогоплательщики:
ИП на ОСНО, частнопрактикующие адвокаты и нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой;
физлица, продавшие в 2024 году недвижимое имущество, находившиеся в их собственности менее минимального срока владения, сдававшие имущество в аренду, выигравшие в лотерею, получавшие доходы от источников за рубежом, а также получавшие подарки (недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи) не от близких родственников;
физлица, с доходов которых налоговый агент не удержал НДФЛ при их выплате и не сообщил об этом в ИФНС.
Срок подачи декларации за 2024 год — не позднее 30 апреля 2025 года.
Если декларировать доходы налогоплательщику не надо, но он желает заявить о своем праве на налоговый вычет, декларацию 3-НДФЛ можно подать в течение всего года.
В какие сроки нужно будет платить НДФЛ в 2025 году
НДФЛ уплачивается в составе ЕНП (единого налогового платежа). Если срок уплаты совпал с нерабочим праздником или выходным, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).
Крайние сроки уплаты НДФЛ налоговыми агентами с выплат физлицам в 2025 году остались прежними (п. 6 ст. 226 НК):
налог, удержанный в период с 1 по 22 число текущего месяца — 28 число текущего месяца;
налог, удержанный с 23 по последнее число текущего месяца — 5 число следующего месяца;
налог, удержанный с 23 по 31 декабря — последний рабочий день года.
Физлица, с доходов которых налоговый агент не смог удержать НДФЛ, и сообщил об этом в налоговую, уплачивают налог за 2024 год на основании уведомления, полученного от ИФНС, в срок до 1 декабря 2025 года.
ИП на ОСНО уплачивают за себя авансовые платежи и налог по итогам года. Уплачивать авансы по НДФЛ с 2025 года они должны в новые сроки — до 28 числа следующего месяца за отчетным периодом, а годовой налог перечисляется как и прежде — до 15 июля следующего года (ст. 216, п. 8 ст. 227 НК). В 2025 году ИП должен соблюдать такие сроки:
налог по итогам 2024 года — 15 июля 2025 года;
аванс за I квартал — 28 апреля 2025 года;
аванс за полугодие — 28 июля 2025 года;
аванс за 9 месяцев — 28 октября 2025 года;
налог по итогам 2025 года — 15 июля 2026 года.
Если ИП применял разные ставки прогрессивной шкалы НДФЛ, уплачивать налог и авансы по отдельности для каждой ставки больше не требуется (п. 6, 8 ст. 227 НК).
Заключение
Изменения по НДФЛ, вступившие в силу с 2025 года, должны учитывать налоговые агенты, ИП и обычные физлица – налогоплательщики. Введены новые ставки НДФЛ, увеличены вычеты на детей, обновлена форма декларации 3-НДФЛ, изменились сроки уплаты для ИП — эти и другие новшества, предусмотренные налоговой реформой, рассмотрены в нашей статье.
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