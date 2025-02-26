Календарь бухгалтера на 2025 год: сроки уплаты налогов, сдачи отчетности и уведомлений и другие важные даты

Какой отчет Когда сдавать

Журнал учета счетов-фактур за IV квартал 2024 года 20 января 2025

Персонифицированные сведения за декабрь 2024 года Расчет по страховым взносам за 2024 год Декларация по НДС за 2024 год 27 января 2025

Персонифицированные сведения за январь 2025 года 6-НДФЛ за 2024 год Декларация по налогу на прибыль за январь 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно) 25 февраля 2025

Персонифицированные сведения за февраль 2025 года Декларация по УСН для организаций за 2024 год Декларации по налогу на прибыль, ЕСХН за 2024 год Декларация по налогу на прибыль за январь -февраль 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно) 25 марта 2025

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год 31 марта 2025

Журнал учета счетов-фактур за I квартал 2025 года 21 апреля 2025

Персонифицированные сведения за март 2025 года Расчет по страховым взносам за I квартал 2025 года 6-НДФЛ за I квартал 2025 года Декларация по налогу на прибыль за январь -март 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно) Декларации по НДС за I квартал 2025 года, по налогу на прибыль за I квартал 2025 года (для тех, кто отчитывается поквартально) 25 апреля 2025

Персонифицированные сведения за апрель 2025 года Декларация по налогу на прибыль за январь -апрель 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно) 26 мая 2025

Персонифицированные сведения за май 2025 года Декларация по налогу на прибыль за январь-май 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно) 25 июня 2025

Журнал учета счетов-фактур за II квартал 2025 года 21 июля 2025

Персонифицированные сведения за июнь 2025 года Расчет по страховым взносам за полугодие 2025 года 6-НДФЛ за полугодие 2025 года Декларация по налогу на прибыль за январь-июнь 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно) Декларации по НДС за II квартал 2025 года, по налогу на прибыль за полугодие 2025 года (для тех, кто отчитывается поквартально) 25 июля 2025

Персонифицированные сведения за июль 2025 года Декларация по налогу на прибыль за январь-июль 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно) 25 августа 2025

Персонифицированные сведения за август 2025 года Декларация по налогу на прибыль за январь-август 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно) 25 сентября 2025

Журнал учета счетов-фактур за III квартал 2025 года 20 октября 2025

Персонифицированные сведения за сентябрь 2025 года Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2025 года 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года Декларация по налогу на прибыль за январь-сентябрь 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно) Декларации по НДС за III квартал 2025 года, по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 года (для тех, кто отчитывается поквартально) 27 октября 2025

Персонифицированные сведения за октябрь 2025 года Декларация по налогу на прибыль за январь-октябрь 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно) 25 ноября 2025

Персонифицированные сведения за ноябрь 2025 года Декларация по налогу на прибыль за январь-ноябрь 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно) 25 декабря 2025

Журнал счетов фактур за IV квартал 2025 года 20 января 2026

Персонифицированные сведения за декабрь 2025 года Расчет по страховым взносам за 2025 год Декларация по НДС за IV квартал 2025 года 26 января 2026

6-НДФЛ за 2025 год 25 февраля 2026