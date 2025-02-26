Календарь бухгалтера на 2025 год: сроки уплаты налогов, сдачи отчетности и уведомлений и другие важные даты

Коротко об изменениях в 2025 году
С 1 января 2025 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс. Изменений много и касаются они большинства компаний и предпринимателей:
Увеличены лимиты доходов, численности работников и остаточной стоимости основных средств для применения УСН, но отменены повышенные ставки налога 8% и 20%.
Упрощенцы с годовым доходом от 60 млн рублей будут платить НДС. Помимо стандартных ставок 10% и 20% государство предусмотрело пониженные 5% и 7% без права применять вычет.
Увеличены ставки налога на прибыль. В общем случае — 25%, 8% из которых пойдут в федеральный бюджет, а 17% — в региональный. Налог на прибыль IT-компаний — 5%.
Прогрессивная шкала НДФЛ стала более дифференцированной: в зависимости от суммы и вида дохода ставка будет 13%, 15%, 18%, 20% и 22%.
Расширен перечень видов деятельности для применения пониженных ставок страховых взносов.
Компании и ИП, которые предоставляют места для проживания, будь то номер в отеле или койко-место в хостеле, будут платить туристический налог.
Сроки сдачи отчетности в 2025 году
Уведомления по ЕНП
Уведомление по ЕНП — это документ, на основании которого ФНС списывает деньги с ЕНС налогоплательщика в счет уплаты налога.
Уведомление не является отчетом, а выполняет идентификационную и расчетную функции для определения обязанности и распределения ЕНП. То есть оно осуществляет функции, которые раньше выполняло платежное поручение.
С 2023 года большую часть обязательных платежей можно перечислять единым платежом. Уплате ЕНП предшествует подача уведомления, но не всегда. Не нужно подавать уведомление в месяце, в котором по налогу предусмотрена отчетность. Например, это относится:
к страховым взносам за март, июнь, сентябрь и декабрь, так как в следующих месяцах налогоплательщик будет подавать расчет;
к платежам по НДС, так как их нужно платить по ⅓ каждый месяц после подачи декларации.
Если дата отчета или платежа выпадает на выходной, то дедлайн переносится на ближайший рабочий день. Календарь бухгалтера на 2025 по уведомлениям с учетом производственного календаря выглядит так:
Что показывать в уведомлении
Дата уведомления
Сроки уплаты налогов
НДФЛ, удержанный с 1 по 22 января 2025 года
27 января 2025
28 января 2025
НДФЛ, удержанный с 23 по 31 января 2025 года
3 февраля 2025
5 февраля 2025
НДФЛ, удержанный с 1 по 22 февраля 2025 года
Страховые взносы за работников за январь 2025 года
Налог на имущество по кадастровой стоимости, транспортный и земельный налог за 2024 год
25 февраля 2025
28 февраля 2025
НДФЛ, удержанный с 23 по 28 февраля 2025 года
3 марта 2025
5 марта 2025
НДФЛ, удержанный с 1 по 22 марта 2025 года
Страховые взносы за работников за февраль 2025 года
25 марта 2025
28 марта 2025
НДФЛ, удержанный с 23 по 31 марта 2025 года
3 апреля 2025
7 апреля 2025
НДФЛ, удержанный с 1 по 22 апреля 2025 года
Авансовый платеж по УСН, налогу на имущество, транспортному и земельному налогам за I квартал
25 апреля 2025
28 апреля 2025
НДФЛ, удержанный с 23 по 30 апреля 2025 года
5 мая 2025
5 мая 2025
НДФЛ, удержанный с 1 по 22 мая 2025 года
Страховые взносы за работников за апрель 2025 года
26 мая 2025
28 мая 2025
НДФЛ, удержанный с 23 по 31 мая 2025 года
3 июня 2025
5 июня 2025
НДФЛ, удержанный с 1 по 22 июня 2025 года
Страховые взносы за работников за май 2025 года
25 июня 2025
30 июня 2025
НДФЛ, удержанный с 23 по 30 июня 2025 года
3 июля 2025
7 июля 2025
НДФЛ, удержанный с 1 по 22 июля 2025 года
Авансовые платежи по УСН, ЕСХН за полугодие
Авансовые платежи по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам за II квартал
25 июля 2025
28 июля 2025
НДФЛ, удержанный с 23 по 31 июля 2025 года
4 августа 2025
8 августа 2025
НДФЛ, удержанный с 1 по 22 августа 2025 года
Страховые взносы за работников за июль 2025 года
25 августа 2025
28 августа 2025
НДФЛ, удержанный с 23 по 31 августа 2025 года
3 сентября 2025
5 сентября 2025
НДФЛ, удержанный с 1 по 22 сентября 2025 года
Страховые взносы за работников за август 2025 года
25 сентября 2025
29 сентября 2025
НДФЛ, удержанный с 23 по 30 сентября 2025 года
3 октября 2025
3 октября 2025
НДФЛ, удержанный с 1 по 22 октября 2025 года
Авансовый платеж по УСН за 9 месяцев
Авансовые платежи налогу на имущество, транспортному и земельному налогам за III квартал
27 октября 2025
28 октября 2025
НДФЛ, удержанный с 23 по 31 октября 2025 года
5 ноября 2025
5 ноября 2025
НДФЛ, удержанный с 1 по 22 ноября 2025 года
Страховые взносы за работников за октябрь 2025 года
25 ноября 2025
29 ноября 2025
НДФЛ, удержанный с 23 по 30 ноября 2025 года
3 декабря 2025
8 декабря 2025
НДФЛ, удержанный с 1 по 22 декабря 2025 года
Страховые взносы за работников за ноябрь 2025 года
25 декабря 2025
29 декабря 2025
НДФЛ, удержанный с 23 по 31 декабря 2025 года
30 декабря 2025
30 декабря 2025
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Сроки сдачи и формы отчетности в СФР
Отчетность в СФР подают все компании и предприниматели, у которых есть штатные работники и физлица-исполнители по договорам ГПХ без статуса ИП или самозанятого.
Какой отчет
Когда сдавать
Раздел 2 единой формы ЕФС-1 (по взносам на травматизм) за 2024 год
Подраздел 1.2 единой формы ЕФС-1 (по стажу) за 2024 год
27 января 2025
Подтверждение основного вида деятельности за 2024 год
15 апреля 2025
Раздел 2 единой формы ЕФС-1 (по взносам на травматизм) за I квартал
25 апреля 2025
Раздел 2 единой формы ЕФС-1 (по взносам на травматизм) за полугодие
25 июля 2025
Раздел 2 единой формы ЕФС-1 (по взносам на травматизм) за 9 месяцев
27 октября 2025
Раздел 2 единой формы ЕФС-1 (по взносам на травматизм) за 2025 год
Подраздел 1.2 единой формы ЕФС-1 (по стажу) за 2025 год
26 января 2026
Подтверждение основного вида деятельности за 2025 год
15 апреля 2026
Подраздел 1.1 единой формы ЕФС-1 при приеме на работу, увольнении, заключении или расторжении договора ГПХ
День, следующий за днем события
Подраздел 1.1 единой формы ЕФС-1 по другим кадровым мероприятиям
25 число месяца, следующего за месяцем мероприятия
Сроки сдачи и формы отчетности в ФНС
Большая часть отчетов в ФНС привязана к единой отчетной дате — 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом или месяцем, но есть и исключения.
Какой отчет
Когда сдавать
Журнал учета счетов-фактур за IV квартал 2024 года
20 января 2025
Персонифицированные сведения за декабрь 2024 года
Расчет по страховым взносам за 2024 год
Декларация по НДС за 2024 год
27 января 2025
Персонифицированные сведения за январь 2025 года
6-НДФЛ за 2024 год
Декларация по налогу на прибыль за январь 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно)
25 февраля 2025
Персонифицированные сведения за февраль 2025 года
Декларация по УСН для организаций за 2024 год
Декларации по налогу на прибыль, ЕСХН за 2024 год
Декларация по налогу на прибыль за январь -февраль 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно)
25 марта 2025
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год
31 марта 2025
Журнал учета счетов-фактур за I квартал 2025 года
21 апреля 2025
Персонифицированные сведения за март 2025 года
Расчет по страховым взносам за I квартал 2025 года
6-НДФЛ за I квартал 2025 года
Декларация по налогу на прибыль за январь -март 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно)
Декларации по НДС за I квартал 2025 года, по налогу на прибыль за I квартал 2025 года (для тех, кто отчитывается поквартально)
25 апреля 2025
Персонифицированные сведения за апрель 2025 года
Декларация по налогу на прибыль за январь -апрель 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно)
26 мая 2025
Персонифицированные сведения за май 2025 года
Декларация по налогу на прибыль за январь-май 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно)
25 июня 2025
Журнал учета счетов-фактур за II квартал 2025 года
21 июля 2025
Персонифицированные сведения за июнь 2025 года
Расчет по страховым взносам за полугодие 2025 года
6-НДФЛ за полугодие 2025 года
Декларация по налогу на прибыль за январь-июнь 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно)
Декларации по НДС за II квартал 2025 года, по налогу на прибыль за полугодие 2025 года (для тех, кто отчитывается поквартально)
25 июля 2025
Персонифицированные сведения за июль 2025 года
Декларация по налогу на прибыль за январь-июль 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно)
25 августа 2025
Персонифицированные сведения за август 2025 года
Декларация по налогу на прибыль за январь-август 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно)
25 сентября 2025
Журнал учета счетов-фактур за III квартал 2025 года
20 октября 2025
Персонифицированные сведения за сентябрь 2025 года
Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2025 года
6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года
Декларация по налогу на прибыль за январь-сентябрь 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно)
Декларации по НДС за III квартал 2025 года, по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 года (для тех, кто отчитывается поквартально)
27 октября 2025
Персонифицированные сведения за октябрь 2025 года
Декларация по налогу на прибыль за январь-октябрь 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно)
25 ноября 2025
Персонифицированные сведения за ноябрь 2025 года
Декларация по налогу на прибыль за январь-ноябрь 2025 года (для тех, кто отчитывается ежемесячно)
25 декабря 2025
Журнал счетов фактур за IV квартал 2025 года
20 января 2026
Персонифицированные сведения за декабрь 2025 года
Расчет по страховым взносам за 2025 год
Декларация по НДС за IV квартал 2025 года
26 января 2026
6-НДФЛ за 2025 год
25 февраля 2026
Декларация по УСН для организаций за 2025 год
Декларация по налогу на прибыль, ЕСХН за 2025 год
25 марта 2026
Сроки сдачи статсведений в 2025 году
Для каждого отчета в Росстат установлены своя периодичность и сроки предоставления. Перечень статистических форм не постоянный и не одинаков для всех компаний и предприятий. Узнать, какие формы и когда подавать респонденту в Росстат, можно на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.
Например, работодатели-юридические лица отчитываются в Росстат о зарплате сотрудников. Те, у кого работает не более 15 человек, включая исполнителей по гражданско-правовым договорам, предоставляют форму П-4 ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. А те, у кого больше 15 — ежемесячно.
Какие отчеты сдает ИП в 2025 году
Вне зависимости от налогового режима ИП с сотрудниками предоставляют в ФНС и СФР те же отчеты по персоналу, что и юридические лица:
О крайних сроках уплаты налогов и сдачи этих форм читайте выше.
А за себя ИП платят страховые взносы: фиксированные и дополнительные с доходов свыше 300 тыс. рублей. В 2025 году сроки уплаты взносов ИП за себя такие:
1 июля 2025 года — 1% от доходов свыше 300 тыс. рублей за 2024 год;
29 декабря 2025 года — фиксированные взносы за 2025 год;
1 июля 2026 года — 1% от доходов свыше 300 тыс. рублей за 2025 год.
ИП на ОСНО
ИП на ОСНО платят НДФЛ с доходов от бизнеса и отчитываются об этом в декларации 3-НДФЛ, на авансовые платежи по НДФЛ подают уведомления. ИП-плательщики НДС дополнительно сдают декларацию по НДС, а посредники сдают журналы учета счетов-фактур. Отчетность по налогам на имущество, транспорт, землю ИП не подают, а уплачивают их по налоговым уведомлениям.
Какой отчет
Когда сдавать
Уведомление на авансовый платеж по НДФЛ за I квартал 2025 года
Декларация по НДС за I квартал 2025 года
25 апреля 2025
3-НДФЛ за 2024 год
30 апреля 2025
Уведомление на авансовый платеж по НДФЛ за полугодие 2025 года
Декларация по НДС за II квартал 2025 года
25 июля 2025
Уведомление на авансовый платеж по НДФЛ за 9 месяцев 2025 года
Декларация по НДС за III квартал 2025 года
27 октября 2025
Декларация по НДС за IV квартал 2025 года
26 января 2026
3-НДФЛ за 2025 год
30 апреля 2026
ИП-упрощенцы НДФЛ не платят, вместо него — налог на УСН, отчетность по которому сдают один раз в год, а уведомления по авансовым платежам — ежемесячно.
Даем календарь бухгалтера ИП на УСН на 2025 год:
Какой отчет
Когда сдавать
Уведомление на авансовый платеж по УСН за I квартал 2025 года
Декларация по УСН за 2024 год
Декларация по НДС за I квартал 2025 года (только для тех, кто не освобожден от обязанности плательщика НДС)
25 апреля 2025
Уведомление на авансовый платеж по УСН за полугодие 2025 года
Декларация по НДС за II квартал 2025 года (только для тех, кто не освобожден от обязанности плательщика НДС)
25 июля 2025
Уведомление на авансовый платеж за 9 месяцев 2025 года
Декларация по НДС за III квартал 2025 года (только для тех, кто не освобожден от обязанности плательщика НДС)
27 октября 2025
Декларация по НДС за IV квартал 2025 года (только для тех, кто не освобожден от обязанности плательщика НДС)
26 января 2026
Декларация по УСН за 2025 год
27 апреля 2026
Заключение
Перечисление налогов и взносов на ЕНС в формате ЕНП стали обязанностью каждого налогоплательщика в 2023 году. Но многие бухгалтеры до сих пор путаются в сроках предоставления уведомлений, налогов, которые нужно в них включать, а также сроках их уплаты. А помимо обязанностей перед ФНС, есть еще обязанности страхователя перед СФР и респондента перед Росстатом. И у каждого госоргана свои требования, сроки и дедлайны, нарушение которых грозит штрафами, пени и блокировкой счета. При этом еще нужно следить за актуальностью форм отчетности, правильностью заполнения, необходимостью предоставить электронно с использованием УКЭП или возможностью отправить на бумаге.
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Крупные компании могут передать на аутсорс отдельный участок, например, расчет зарплаты. Так они разгрузят бухгалтерию без потери качества учета и отчетности и авралов во время отпуска или больничного бухгалтера.
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