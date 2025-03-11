Унифицированной формы бухгалтерской справки для коммерческих организаций нет. Организация разрабатывает справку самостоятельно, например, можно адаптировать форму 0504833, которую используют бюджетные организации, или создать собственную с нуля.

Чтобы справка имела вес первичного учетного документа, в ней должны быть обязательные реквизиты:

наименование и дата документа;

наименование организации;

содержание операции;

величина и наименование единиц измерения;

должность, подпись и ФИО составителя.

Остальное — произвольно в формате текста, перечня, таблицы и т.д. Утверждается приказом руководителя. Справка-расчет отличается только наличием расчета сумм. Для ясности и минимизации вопросов при проверках рекомендуется включать подробную информацию и прикладывать копии исходных документов.

Если в справке присутствуют обязательные реквизиты, ее можно считать первичным учетным документом (ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Но справка не заменяет обязательные документы, такие как накладные, акты, счета-фактуры или документы, требующие подписи контрагентов. Поэтому заменять бухгалтерской справкой потерянный первичный документ нельзя. Проверяющие органы не признают операции, которые оформлены только справкой вместо полноценной первички.

Составляет справку лицо, ответственное за ее оформление, например, бухгалтер. А использовать ее можно и в бухгалтерском и налоговом учете (ст. 313 НК).