Директор сказал, что я отвечаю деньгами за все ошибки в бухучете

Преступление Закон Штраф

Уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате организацией ст. 199, 199.1, 199.2, 199.4 УК От 200 000 до 2 000 000 ₽ или в размере дохода за период от 18 месяцев до 5 лет. Принудительные работы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Лишение свободы до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового

Присвоение или растрата ст. 160 УК До 120 000 ₽ или в размере заработной платы или иного дохода за период до 1 года, либо обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до 6 месяцев, ограничение свободы или принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок

Неправомерные действия при банкротстве ст. 195 УК До 2 000 000 ₽ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 500 000 ₽ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации ст. 194 УК До 1 000 000 ₽ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового