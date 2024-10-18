Saby (СБИС)
ЭДО

Как поставщик за 37 миллионов боролся

Покупатель может отказаться платить за поставленный товар по разным причинам. При электронном документообороте гораздо проще доказать факт отгрузки и заключения договора. Все действия поставщика и покупателя фиксирует независимая система ЭДО.
Как поставщик за 37 миллионов боролся
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему покупатель отказался платить

Суть спора: поставщик заключил договор поставки с аптечной сетью. Товар отгрузил, оплату не получил. Обратился в суд с иском о взыскании 37 млн ₽.

Что ответил покупатель: иск не признаем, товар по электронным накладным мы не получали, электронную подпись не применяли. Уведомление об ЭДО поставщику не направляли. То, что электронные товарные накладные мы получили в системе для ЭДО Saby (СБИС), ничего не значит.

Как возразил поставщик: по договору поставки мы договорились с покупателем о применении электронных счетов-фактур, товарных накладных. Предоставляем суду копии накладных, подписанных на бумаге и электронно квалифицированной электронной подписью КЭП представителя покупателя, и копию доверенности на представителя. По условиям доверенности представитель имел право подписывать первичные учетные документы от поставщиков, в том числе и от нас.

Что решил арбитражный суд: отказать в иске. Поставщик не доказал, что у подписавшего накладные были полномочия.

Поставщик пошел в суды апелляционной и кассационной инстанций. Они оставили решение неизменным.

Верховный суд с ними не согласился: предыдущие суды возложили на поставщика чрезмерное бремя доказывания, освободив покупателя от необходимости обосновать свою позицию по делу. Вернуть дело на новое рассмотрение.

Как пересмотрел решение арбитражный суд: по ст. 6,11 закона 63-ФЗ электронная информация, подписанная КЭП, признается электронным документом, равнозначным бумажному. КЭП признается действительной, когда выполняются 4 условия:

  • подпись выдал удостоверяющий центр;

  • на момент подписания сертификат подписи действовал;

  • в документ не вносились изменения;

  • КЭП применялась в пределах ограничений, установленных в квалификационном сертификате.

В этом деле все соблюдено.

Теперь покупатель не согласился с решением и обратился в суд апелляционной, а затем и кассационной инстанции.

Чем закончился этот спор: Суд взыскал с покупателя 37 млн ₽ и проценты. Постановление 9ААС от 22.08.2018 по делу А40-4350/2016.

Что делать поставщикам для снижения рисков

Если вы организовали ЭДО по телекоммуникационным каналам связи, тогда риски будут минимальны. Программа сама проверит полномочия покупателя и не позволит подписать документ неуполномоченному лицу.

«Наша компания все договоры подписывает электронно в Saby (СБИС). Это особенно удобно в случае судебного спора. По любому договору я могу распечатать и предоставить суду отчет о подписании документов. В нем видно, когда покупатель утвердил сделку, когда и сколько товаров получил и оплатил», — делится ведущий юрисконсульт департамента судебно-претензионной работы компании «Тензор» Смирнова Ирина.

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Если же вы просто обмениваетесь электронными документами по электронной почте или в мессенджере, тогда обращайте внимание на следующее:

  • Проверяйте полномочия лиц, которые подписывают электронные документы. Как и при бумажном документообороте, полномочия подтверждают машиночитаемой или обычной доверенностью.

  • Подписывайте документы квалифицированными электронными подписями. Если планируете подписывать документы неквалифицированными ЭП или обмениваться документами по электронной почте, тогда оформите соглашение об электронном взаимодействии.

  • Включите в договор оговорку о применении электронного документооборота к накладным, актам и заданиям заказчика.

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