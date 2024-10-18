Как поставщик за 37 миллионов боролся

Покупатель может отказаться платить за поставленный товар по разным причинам. При электронном документообороте гораздо проще доказать факт отгрузки и заключения договора. Все действия поставщика и покупателя фиксирует независимая система ЭДО.

Почему покупатель отказался платить

Суть спора: поставщик заключил договор поставки с аптечной сетью. Товар отгрузил, оплату не получил. Обратился в суд с иском о взыскании 37 млн ₽.

Что ответил покупатель: иск не признаем, товар по электронным накладным мы не получали, электронную подпись не применяли. Уведомление об ЭДО поставщику не направляли. То, что электронные товарные накладные мы получили в системе для ЭДО Saby (СБИС), ничего не значит.

Как возразил поставщик: по договору поставки мы договорились с покупателем о применении электронных счетов-фактур, товарных накладных. Предоставляем суду копии накладных, подписанных на бумаге и электронно квалифицированной электронной подписью КЭП представителя покупателя, и копию доверенности на представителя. По условиям доверенности представитель имел право подписывать первичные учетные документы от поставщиков, в том числе и от нас.

Что решил арбитражный суд: отказать в иске. Поставщик не доказал, что у подписавшего накладные были полномочия.

Поставщик пошел в суды апелляционной и кассационной инстанций. Они оставили решение неизменным.

Верховный суд с ними не согласился: предыдущие суды возложили на поставщика чрезмерное бремя доказывания, освободив покупателя от необходимости обосновать свою позицию по делу. Вернуть дело на новое рассмотрение.

Как пересмотрел решение арбитражный суд: по ст. 6,11 закона 63-ФЗ электронная информация, подписанная КЭП, признается электронным документом, равнозначным бумажному. КЭП признается действительной, когда выполняются 4 условия:

подпись выдал удостоверяющий центр;

на момент подписания сертификат подписи действовал;

в документ не вносились изменения;

КЭП применялась в пределах ограничений, установленных в квалификационном сертификате.

В этом деле все соблюдено.

Теперь покупатель не согласился с решением и обратился в суд апелляционной, а затем и кассационной инстанции.

Чем закончился этот спор: Суд взыскал с покупателя 37 млн ₽ и проценты. Постановление 9ААС от 22.08.2018 по делу А40-4350/2016.

Что делать поставщикам для снижения рисков

Если вы организовали ЭДО по телекоммуникационным каналам связи, тогда риски будут минимальны. Программа сама проверит полномочия покупателя и не позволит подписать документ неуполномоченному лицу.

«Наша компания все договоры подписывает электронно в Saby (СБИС). Это особенно удобно в случае судебного спора. По любому договору я могу распечатать и предоставить суду отчет о подписании документов. В нем видно, когда покупатель утвердил сделку, когда и сколько товаров получил и оплатил», — делится ведущий юрисконсульт департамента судебно-претензионной работы компании «Тензор» Смирнова Ирина.

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Если же вы просто обмениваетесь электронными документами по электронной почте или в мессенджере, тогда обращайте внимание на следующее:

Проверяйте полномочия лиц, которые подписывают электронные документы. Как и при бумажном документообороте, полномочия подтверждают машиночитаемой или обычной доверенностью.

Подписывайте документы квалифицированными электронными подписями. Если планируете подписывать документы неквалифицированными ЭП или обмениваться документами по электронной почте, тогда оформите соглашение об электронном взаимодействии.

Включите в договор оговорку о применении электронного документооборота к накладным, актам и заданиям заказчика.

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