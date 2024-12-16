5 ключевых аргументов, почему у вас должно быть КЭДО

Переход на электронный документооборот избавляет компанию от расходов на бумагу, печать, пересылку и хранение документов. Бумажные архивы занимают большие площади, требуют затрат на аренду и обслуживание, а электронные документы хранятся в облаке или на серверах компании.

Пример: «МСП Банк» сократил расходы на 118 млн ₽ в год благодаря КЭДО. Экономия была достигнута за счет отказа от бумаги и печати, оптимизации бизнес-процессов, автоматизации рутинных задач и снижения расходов на пересылку документов.

В электронном архиве легко найти документы, что ускоряет работу кадровой службы. А расходы на содержание архивов после перехода в цифру сокращаются в среднем на 60%.