Как кидают поставщиков и заказчиков. Схема 1. Нарисовать задолженность

Эту схему используют даже должники по алиментам. Для снижения алиментов на детей от первого брака они через суд оформляют выплату алиментов в пользу ребенка от действующего брака. А фактически деньги остаются в кармане алиментщика.

Так же и в бизнесе. Для уклонения от уплаты долгов недобросовестные компании создают мнимые долги перед дружественными фирмами и часть имущества выводят на них. Договор исполняют только на бумаге. А у должника появляется еще одна задолженность, которая конкурирует с реальными долгами фирмы и позволяет вывести имущество до того, как за ним придут реальные кредиторы.

Нарисованные долги «просуживают», чтобы их наличие подтвердил суд. И тогда выявить и доказать такие долги обычно получается только при банкротстве.