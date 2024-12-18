Как кидают поставщиков и заказчиков. Схема 1. Нарисовать задолженность

Эту схему используют даже должники по алиментам. Для снижения алиментов на детей от первого брака они через суд оформляют выплату алиментов в пользу ребенка от действующего брака. А фактически деньги остаются в кармане алиментщика.
Так же и в бизнесе. Для уклонения от уплаты долгов недобросовестные компании создают мнимые долги перед дружественными фирмами и часть имущества выводят на них. Договор исполняют только на бумаге. А у должника появляется еще одна задолженность, которая конкурирует с реальными долгами фирмы и позволяет вывести имущество до того, как за ним придут реальные кредиторы.
Нарисованные долги «просуживают», чтобы их наличие подтвердил суд. И тогда выявить и доказать такие долги обычно получается только при банкротстве.
Кейс. Как должник пытался увести 6,5 млн ₽
Крупная строительная компания строила множество объектов в Краснодарском крае и Республике Крым. Нанимала субподрядчиков, заказывала поставку строительных материалов. Однажды компания перестала исполнять обязательства, задерживала оплаты и объявила о банкротстве.
Кредиторы собрались в арбитражном суде и выяснили, что имущества у компании мало. В таких ситуациях имущество должника делят на всех кредиторов пропорционально размеру долга. Это значит: чем меньше кредиторов, тем выше шанс получить долг.
Кредиторы этой строительной фирмы стали проверять друг друга, чтобы выявить «нарисованные», несуществующие долги. И кое-что им удалось накопать.
Долг в 3,3 млн ₽
Хитрость подрядчика. Среди кредиторов была фирма С. Она подала в суд на строительную компанию незадолго до банкротства. Предъявила договор и потребовала оплатить ей 3,3 млн ₽ за изготовленную и поставленную на объекте металлоконструкцию — часть здания. Директор строительной фирмы иск признал, суд долг взыскал. Фирма С наряду с другими кредиторами пришла требовать долг.
Что выяснили кредиторы. Фирма С была создана незадолго до заключения контракта, у нее не было работников, других клиентов, не было производственных площадей для изготовления конструкций. На территорию строительства, где якобы монтировались те конструкции, сотрудники фирмы не допускались.
Чем дело закончилось. Кредиторы обжаловали решение суда, и долг в 3,3 млн признали мнимым. Фирму С «выгнали» из числа кредиторов. См. дело А53-18915/2021.
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Долг в 2,6 млн ₽
Хитрость автовладельца. Среди кредиторов был индивидуальный предприниматель. Он тоже получил незадолго до банкротства решение суда о взыскании со строительной фирмы 1 млн ₽ за оказанные услуги по предоставлению строительной техники и штраф 1,6 млн ₽ за несвоевременную оплату долга.
Что выяснили кредиторы. На момент исполнения договора о предоставлении техники у ИП отсутствовала спецтехника, позволявшая ему оказать предусмотренные договором услуги.
Чем дело закончилось. Кредиторы обжаловали решение суда, и сделку на 2,6 млн ₽ признали мнимой. ИП «исключили» из числа кредиторов. См. дело А32-25312/2021.
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Долг в 586 тыс. ₽
Хитрость изготовителя металлоконструкций. Среди кредиторов была индивидуальная предпринимательница. Она предоставила решение суда, полученное незадолго до банкротства. По нему строительная фирма уже заплатила ей 2 млн ₽ и должна была заплатить еще 500 тыс. ₽ за изготовление металлоконструкций, плюс проценты 86 тыс. ₽
Что выяснили кредиторы. У ИП не было сотрудников в штате, она не участвовала в рабочих совещаниях на стройке, ее сотрудники не значились в списках допущенных на стройку, подобных услуг она никому не оказывала и всегда занималась поставкой материалов.
Что сказал суд. Предприниматель не доказала реальную возможность исполнения обязательств. Не представлено доказательств, на каком транспорте осуществлялась доставка, какие работники принимали участие в работах, товарно-транспортные накладные, доказательства закупки или производства товара. Не представлены документы, подтверждающие наличие у предпринимателя необходимого штата сотрудников для выполнения работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций или свидетельствующие о привлечение иных лиц для выполнения работ; доказательства наличия транспортных средств, необходимых для перевозки оборудования (станка ЧПУ, полученного по договору аренды с ООО) и большого объема металлоконструкций, помещений для размещения оборудования.
Чем дело закончилось. Кредиторы обжаловали решение суда. Весь договор ИП на сумму сделки 2,5 млн признали ничтожным, совершенным лишь для вида. ИП «исключили» из числа кредиторов. См. дело А53-26245/2022.
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Вместо вывода
Недобросовестные должники вполне могут организовать судебный спор по мнимой задолженности, чтобы увести часть активов компании.
Сговор истца и должника можно выявить вот по таким моментам: истец предоставляет минимум доказательств, ответчик долг признает или никак не опровергает требования, стороны пассивны, доказательства минимальны.
Чтобы не оказаться на месте кредиторов в суде, важно своевременно получить информацию о рисках банкротства вашего контрагента. В этом вам поможет оценка контрагента не только на стадии заключения договора, но и в последующем при его исполнении, особенно перед отгрузкой товара. Обращайте внимание на арест счетов, дисквалификацию руководителя, сообщение о банкротстве, судебные споры и исполнительные листы на крупные суммы. Проверяйте, с кем судится ваш контрагент, кем он выступает в спорах: истцом или ответчиком.
Например, подозрительной будет ситуация, если покупатель стал ответчиком по иску на 15 млн ₽. Есть риск, что он не сможет оплатить поставку. Потому что проиграет этот спор или суд примет обеспечительные меры — и денежные средства на счетах покупателя арестуют.
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