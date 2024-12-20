Как кидают поставщиков и заказчиков. Схема 3. Обманывают собственные менеджеры

На первом месте была схема с фиктивной задолженностью для вывода денег из компании. На втором месте — схема со сменой юрлица под предлогом оптимизации налогов. И наконец третье место: махинации собственных сотрудников.
Кейс. Менеджер с тестем
В одной компании менеджер предоставлял скидки фирме, оформленной на его тестя. Выявить эти махинации удалось с помощью сервиса проверки персонала от Saby (СБИС).
В сервисе компания массово проверила всех действующих сотрудников, в том числе на наличие собственного бизнеса.
Менеджер попался на том, что ранее был учредителем фирмы-покупателя. Перед устройством на работу он переоформил бизнес на тестя, но информация в системе осталась и всплыла при проверке.
Проверка сотрудников онлайн
Для проверки нужен только паспорт и СНИЛС
Кейс. Менеджер по отсрочкам
Руководитель продаж в другой компании продавал товар со скидкой и отсрочкой за откаты. В результате работодатель нес убытки, страдала его репутация.
Служба безопасности обратила внимание на ситуацию благодаря сервису Saby (СБИС). При приеме сервис выявил у сотрудника многомиллионные долги, но буквально через полгода все долги были закрыты. Служба безопасности провела расследование и установила, что дело не в наследстве или удачном браке, а в откатах. Сотрудника удалось привлечь к ответственности.
«В Saby совершаем проверку подавших заявку на ипотеку. Служба безопасности смотрит, является ли человек банкротом, есть ли долги по налогам, не поддельные ли документы. Saby помогает быстро принять решение», — Илья Гусейнов, специалист подразделения закупок ООО «Домклик».
Больше отзывов о работе в Saby (СБИС).
Как избежать неприятностей
1. Проверяйте сотрудников при приеме на работу на наличие собственного бизнеса.
2. Мониторьте их ситуацию в процессе работы.
3. Воздействуйте на недобросовестных работников материально.
4. Вводите КPI и контролируйте количество звонков, ведите аудиозапись звонков и учет работы с клиентом.
Оповещаем об изменениях статуса сотрудника:
новые задолженности;
штрафы;
суды.
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