Как кидают поставщиков и заказчиков. Схема 3. Обманывают собственные менеджеры

Продолжаем серию статей с разбором топовых мошеннических схем, на которые попадаются даже опытные поставщики и заказчики.

На первом месте была схема с фиктивной задолженностью для вывода денег из компании. На втором месте — схема со сменой юрлица под предлогом оптимизации налогов. И наконец третье место: махинации собственных сотрудников.

Кейс. Менеджер с тестем

В одной компании менеджер предоставлял скидки фирме, оформленной на его тестя. Выявить эти махинации удалось с помощью сервиса проверки персонала от Saby (СБИС).

В сервисе компания массово проверила всех действующих сотрудников, в том числе на наличие собственного бизнеса.

Менеджер попался на том, что ранее был учредителем фирмы-покупателя. Перед устройством на работу он переоформил бизнес на тестя, но информация в системе осталась и всплыла при проверке.

Проверка сотрудников онлайн Для проверки нужен только паспорт и СНИЛС Узнать больше

Кейс. Менеджер по отсрочкам

Руководитель продаж в другой компании продавал товар со скидкой и отсрочкой за откаты. В результате работодатель нес убытки, страдала его репутация.

Служба безопасности обратила внимание на ситуацию благодаря сервису Saby (СБИС). При приеме сервис выявил у сотрудника многомиллионные долги, но буквально через полгода все долги были закрыты. Служба безопасности провела расследование и установила, что дело не в наследстве или удачном браке, а в откатах. Сотрудника удалось привлечь к ответственности.

«В Saby совершаем проверку подавших заявку на ипотеку. Служба безопасности смотрит, является ли человек банкротом, есть ли долги по налогам, не поддельные ли документы. Saby помогает быстро принять решение», — Илья Гусейнов, специалист подразделения закупок ООО «Домклик».

Больше отзывов о работе в Saby (СБИС).

Как избежать неприятностей

1. Проверяйте сотрудников при приеме на работу на наличие собственного бизнеса.

2. Мониторьте их ситуацию в процессе работы.

3. Воздействуйте на недобросовестных работников материально.

👉 Как штрафовать работников.

4. Вводите КPI и контролируйте количество звонков, ведите аудиозапись звонков и учет работы с клиентом.

Оповещаем об изменениях статуса сотрудника: новые задолженности;

штрафы;

суды. Оставить заявку на просмотр системы

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