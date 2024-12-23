Как найти торги быстрее конкурентов и победить: история успеха

Опытный тендерный специалист Даниил Чувилин делится лайфхаками в поиске и анализе государственных и коммерческих закупок. Группа компаний обслуживает более 100 различных предприятий. Через госзакупки находит и контракты по уборке улиц для небольших ИП с одним грейдером, и аукционы на поставки химических реагентов крупным заводам.

Бизнесом я занимаюсь примерно 5 лет. Первая моя компания — «Юнитрейд». Занимается поставками химии, различной промышленности, кислот, реагентов, реактивов. Второй бизнес — компания по тендерному сопровождению «Юнитендер». Помогает участникам рынка поставлять на различные предприятия свои товары, работы, услуги.

С самого начала работы в торгах — а я был базовым тендерным специалистом — я работал только через Saby (СБИС). Сервис нравится, во-первых, открытой аналитикой. Тем, что можно всегда сделать любую аналитику по конкурентам, заказчику, количеству и суммам торгов. То есть все, что связано с аналитикой. Это просто топ.

Аналитика закупок в Saby (СБИС)

Торги приходят не раз в сутки, не раз в полдня — они падают все время. Мы можем настроить отдельно поиск закупок по Ярославлю, можем настроить отдельно по области. Есть какие-то интересные площадки, есть те, где выиграть не получится. Мы можем их исключить. Можем сделать диапазоны по суммам или отбор только по заказчику и прочее.

Мы заранее настраиваем поиск по каждому клиенту. Если это наша компания, то по нашей компании. Можем посмотреть аналитику по цене и благодаря этому — сориентировать клиента, стоит ли ему заходить в эту закупку или нет. Дальше смотрим на различные ограничения, которые есть в закупках, и согласуем с клиентами. Например, наличие банковских гарантий, ограничений по нацрежиму и прочего.

Анализ конкурентов — одна из самых главных вещей, которыми мы занимаемся. Практически в каждом тендере, который мы смотрим, видно примерное количество потенциальных конкурентов, исходя из опыта уже прошедших закупок. Можно посмотреть, кто выигрывал, кто в итоге поставлял, с какими ценами. И это однозначно дает преимущество, чтобы не тратить ресурсы на все закупки подряд. Возможно, этот конкурент сидит, например, только на одном заводе, соответственно, поставляет раз в полгода одно и то же вещество. Вероятнее всего, этот поставщик также выиграет у этого заказчика.

Благодаря своим сервисам Saby (СБИС) страхует меня от мошенников. Например, существует такая схема, когда заказчик, до этого не публиковав торги, публикует от 10 до 50 торгов в диапазоне до 10 млн рублей, везде с авансом. Неопытный участник рынка может увидеть эту закупку и подумать: «Классно, аванс, мы заходим!». Потом заказчик требует обеспечение аванса. Договоры заключаются. Поставку товара, работы, услуги от вас не требуют, и заказчик просто со временем «сливается».

Проверка надежности заказчика в Saby (СБИС) Изучайте суды, проверки, связи и историю контрактов. Формируйте готовый отчет о надежности компаний прямо в сервисе. Сокращайте свои риски и выбирайте для сотрудничества проверенные компании. Оставить заявку и попробовать бесплатно

Мы помогаем нашим клиентам выигрывать торги по реализации государственного имущества, торги по банкротству, которые также находим в Saby (СБИС).

На торгах по банкротству продают имущество должников. Такая покупка может принести прибыль, но есть нюансы. Как участвовать в торгах по банкротству и какие подводные камни могут возникнуть при покупке такого имущества, читайте в статье «Как участвовать в имущественных торгах».

Бывают ситуации, когда мы перестаем работать с какими-то клиентами. Чтобы не удалять данные по их закупкам и потом, если что, не настраивать их обратно, можем просто перенести их в архив, в отдельную папку. И если опять начнем работать с ними, можем перенести данные по их закупкам из архива и быстро включиться в работу.

У компании «Юнитрейд» есть интеграция Saby через API с Битрикс. У нас порядка 100 химических веществ, которые мы ищем. Вместо того чтобы менеджеру каждый раз заходить, нажимать на закупку, копировать, вставлять, идет автоматическая интеграция в Битрикс, и менеджеры просто разбирают воронку и переносят нужные закупки дальше по этапу.

Благодаря Saby я могу все делать удаленно и не привязан ни к какому месту. Можно работать не только в России, но и из другой страны. Благо, всегда есть доступ, и это очень удобно. Бывало, что просто на горнолыжном курорте сидишь с телефоном — и выигрываешь торги. Это все реально.

Искать легко, побеждать реально — с Saby Trade поиск тендеров по всем площадкам;

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