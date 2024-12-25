Проверка трудовой инспекции: кого будут проверять в 2025 году

Государственная инспекция труда проводит проверки, чтобы контролировать, соблюдает ли организация трудовое законодательство, и пресекать нарушения трудовых прав работников. В статье расскажем, кого коснутся проверки в 2025 году.

Каких работодателей ГИТ будет проверять в 2025

В 2025 году мораторий на проверки бизнеса продлен постановлением Правительства от 10.03.2023 № 372. Это значит, что в 2025 году будут проводить:

Внеплановые проверки в исключительных случаях . Что относится к таким случаям рассказали ниже.

Плановые проверки только у компаний и ИП, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска , работающих с опасными производственными объектами и гидротехническими сооружениями 2 класса. Остальные плановые проверки инспекции труда приостановлены.

Профилактические мероприятия. Они разрешены, и их количество может увеличиться. ГИТ может информировать о нарушениях, объявлять предостережения, приходить с профилактическими визитами или давать консультации.

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Основания для проведения проверок ГИТ

Внеплановые проверки

Внеплановые проверки чаще всего проводят по жалобам работников и иногда по требованиям прокуратуры, поручениям правительства. Избежать проверок и уменьшить число жалоб работников некоторым работодателям помогает мотивация и геймификация. Смотрите в нашем видео оригинальный способ повысить лояльность сотрудников без увеличения зарплат.

В 2025 году внеплановые проверки проводят только в исключительных случаях:

при угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан;

при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозе обороне страны и безопасности государства;

иных случаях, установленных п. 3 постановления Правительства 336 от 10.03.2022.

В начале моратория отдельные работники жаловались на невыплату заработной платы со ссылкой на угрозу причинения вреда их здоровью. Это позволяло инициировать внеплановую проверку ГИТ. Теперь инспекция труда сможет провести внеплановую проверку только если жалоба поступила от 10 человек или 10% от среднесписочной численности работников (см. п. 3 постановления Правительства от 10.03.2022 от № 336).

Есть четыре вида контрольных мероприятий, которые применяют при внеплановых проверках:

инспекционный визит;

рейдовый осмотр;

документарная проверка;

выездная проверка.

Работник жалуется на незаконное увольнение, будет ли ГИТ проводить внеплановую проверку?

Могут отказать в проведении выездной проверки, если отсутствует явная угроза жизни работника. Но инспектор по согласованию с прокуратурой сможет применить другие мероприятия контроля, например запросить документы и провести документарную проверку. Данный вывод следует из письма Роструда ПГ/08023-6-1 от 08.04.2022.

Плановые проверки

В 2025 году запрещены плановые проверки работодателей трудовой инспекцией, но есть исключения. Проверять будут работодателей, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска. См. п. 11.3 вышеупомянутого постановления Правительства № 336.

Категорию риска присваивает инспекция труда по правилам, утвержденным постановлением Правительства. Таких категорий 6.

Категория риска Как часто проверяют планово Низкая Не проверяют Умеренный риск Раз в 6 лет, но не реже 1 раза в 8 лет Средний риск Раз в 4 года, не реже 1 раз в 5 лет Значительный риск Раз в 3 года Высокий риск Раз в 2 года Чрезвычайно высокий риск Раз в год

На категорию риска существенно влияют: число работников, ОКВЭД работодателя, задолженность по оплате труда, привлечение к административной ответственности за последние 3 года.

Как работодателю узнать свою категорию риска и уменьшить категорию риска, рассказали в статье.

Информацию о предстоящей плановой проверке любой организации удобнее всего получать в Saby (СБИС). Программа заранее покажет все плановые проверки работодателя. Еще проверки можно отслеживать на сайте Роструда, там в срок до 10 ноября выкладывают списки работодателей по регионам в Excel-файлах.

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Как проходит проверка

Как подготовиться к проверке

Перед плановой проверкой инспектор направляет в организацию почтой или по факсу запрос, в котором указывает дату и место проведения проверки. Также он предоставляет чек-лист — перечень документов для подготовки, содержащий контрольные вопросы. По ним инспектор оценивает соблюдение трудового законодательства в организации.

Что делать во время проверки

В течение 10 рабочих дней с момента получения запроса инспектора нужно предоставить запрошенную информацию и документы. Копии предоставляемых документов работодатель заверяет печатью организации, подписью уполномоченного представителя и передает их инспектору ГИТ. Требовать оригиналы инспектор не вправе.

По результатам проверки инспектор составляет акт, в котором отражает выявленные нарушения и виновных в нарушении лиц. С этим актом работодателя обязаны ознакомить.

Что делать, если нашли нарушения

При обнаружении нарушений инспектор составляет протокол. Он вправе запросить объяснения от работодателя, бухгалтера, сотрудника отдела кадров. Уполномоченный представитель организации имеет право не свидетельствовать против себя и отказаться от дачи объяснений.

«Уверена, работодателю выгоднее уже на стадии начала проверки привлечь юриста, выработать линию защиты и предоставить проверяющим нужные объяснения. Если компания применяет кадровый электронный документооборот, собирать доказательства еще проще. Например, работодатели, которые ведут кадровый ЭДО в Saby (СБИС), собирают нужный пакет кадровых документов за 5–10 минут», — делится юрист по КЭДО Ксения Корчагина.

Штрафы трудовой инспекции

За нарушение трудовых прав работников установлено несколько видов ответственности для работодателя:

Административная ответственность.

Размер административного штрафа зависит от нарушения работодателя.

Штраф 50–100 тысяч рублей по ч. 4, 5 ст. 5.27 КоАП возможен за незаключение трудового договора или заключение договора на оказание услуг вместо трудового.

Штраф 30–50 тысяч рублей по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП возможен за невыдачу расчетных листков, отсутствие графика отпусков или неоформление согласия на привлечение работника в выходные.

Штраф 110–130 тысяч рублей по ч. 3, 5 ст. 5.27.1 КоАП возможен за допуск сотрудника к работе без обязательного медосмотра, непроведение обучения по охране труда.

Уголовная ответственность.

Штраф до 200 тысяч рублей по ст. 144.1 УК возможен для работодателя за необоснованный отказ в приеме на работу предпенсионера.

За несвоевременное предоставление документов по требованию ГИТ руководителю организации грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей (ч. 1 ст. 19.4 КоАП).

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