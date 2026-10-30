Оферта или классический договор на бухуслуги: взгляд клиента

Клиент получает счёт, оплачивает его и совершенно справедливо считает, что теперь у него есть договор. Формально так и есть. Только подписал он его не ручкой, а платёжкой — и не прочитал не потому, что ленивый, а потому что читать там почти нечего: договор живёт не в том PDF, который вам прислали, а на сайте, в приложениях и таблицах.
Разберём оферту глазами клиента. Мы — бухгалтерская фирма, работаем по индивидуальным договорам, поэтому на чужие оферты смотрим с профессиональным интересом: что в них действительно защищает, а что просто спрятано мелким шрифтом.
Оферта — это договор, который не подписывают. Его оплачивают
В таких договорах акцептом обычно считается оплата первого счёта: ни подписи, ни галочки, ни кнопки «согласен». Деньги ушли — договор заключён, вместе со всеми приложениями и документами, которые упомянуты на сайте и которых в присланном файле может не быть вовсе.
Юридически это нормально. Ст. 437 ГК РФ разрешает делать предложение, ст. 438 — принимать его оплатой, ст. 428 — заключать договор присоединения, где условия определяет одна сторона. Всё по закону. Вопрос не в законности, а в том, кто в этой конструкции несёт риск.
А распределён он своеобразно. Обычная формулировка: исполнитель вправе менять договор, регламент и тарифы в одностороннем порядке — достаточно выложить новую редакцию на сайте, изменения вступят через 30 дней. И почти всегда рядом стоит вторая: клиент обязан сам отслеживать эти изменения. То есть вы согласились не с текстом, а с правом другой стороны этот текст переписать — предупредив публикацией на сайте, который вы, возможно, никогда не открывали.
Сумма в счёте — это не вся сумма
Теперь про деньги, потому что тарифы в таких договорах — отдельный жанр литературы. Мы разбирали несколько оферт: услуги в них обычно разложены по трём матрицам — ОСНО, УСН и АУСН, — и в каждой по пять тарифов, от «Начинающего» до «VIP».
В одной оферте 94 строки услуг и 423 галочки. Четыреста двадцать три клетки, в каждой из которых нужно ещё понимать, что именно значит плюс: услуга входит в тариф или входит до лимита, а сверх — по 200 ₽ за операцию. Плюс 37 позиций с ценами в прайсе разовых услуг. Плюс проценты: +15 % к тарифу за прослеживаемые товары, +15 % за ежедневный учёт выписок. Плюс доплата за учёт НДС при УСН — от 2 000 до 15 000 ₽ в месяц в зависимости от тарифа.
Клиент, глядя на это, делает единственное разумное — смотрит на итоговую цифру в счёте. А цифра в счёте — это не стоимость обслуживания, это входной билет.
Дальше начинается то, что мы называем мелким шрифтом без мелкого шрифта:
— тариф часто определяется по среднемесячному числу операций за три месяца, и при превышении клиент переходит на следующий тариф автоматически, без отдельного уведомления. Узнаёте вы об этом из счёта, а не из письма;
— самый дешёвый тариф нередко недоступен, если в программе зарегистрирован хотя бы один из семи документов или операций: от лизинга до покупки облигаций. Семь признаков, которые надо сверить со своей жизнью до оплаты, а не после;
— скидка 50 % для ИП на УСН (доходы) и патенте оговорена сноской, но как она считается и на что распространяется, в тексте обычно не расшифровано;
— техподдержка 1С — по часам, и час мы встречали заметный: 3 500 ₽. Сколько часов в месяц понадобится, договор не говорит: объём не ограничен ничем, кроме вашей потребности;
— цены живут на сайте и меняются тем же односторонним порядком. Цена в договоре — это не цена, это ориентир на дату оплаты.
Ещё несколько углов, о которые легко удариться
Сутки на согласование отчётности — и это не преувеличение. Промолчали — документ считается согласованным и уходит в налоговую. Отклонили, а до срока сдачи меньше трёх рабочих дней — решение об отправке исполнитель принимает по своему усмотрению. Вы в отпуске, телефон без сети, декларация подана — и не вами.
Бывает и такая формулировка: нулевая отчётность по усмотрению исполнителя. Если есть опасность завышенных сумм или просрочки, он вправе сдать нули. Логика понятная, но содержание вашей декларации выбирает не тот, кто её подписывает.
И финал отношений: база 1С после расторжения — ссылка на семь календарных дней, дальше фирма вправе её уничтожить. Споры — в арбитражном суде по месту фирмы, а не по вашему.
Оговорка ради юридической точности: всё перечисленное законно. Свобода договора (ст. 421 ГК РФ), абонентский договор (ст. 429.4 ГК РФ), договор присоединения (ст. 428 ГК РФ) — рабочая конструкция. И в таких договорах обычно есть то, что работает в пользу клиента: отчётность предоставляют на согласование, по требованию дают пояснения по показателям, а от сомнительного документа вправе отказаться — с объяснением причин. Мы не воюем с офертой. Мы показываем место, где заканчивается сервис и начинается перенос риска.
Почему мы работаем иначе
У нас классический договор и индивидуальный регламент, и мы согласуем твёрдую сумму. Меняется тариф, объём или состав услуг — это оформляется дополнительным соглашением, которое подписывают обе стороны. Не из принципа, а потому что не хотим, чтобы клиент узнавал о повышении из счёта.
Например, мы работаем по индивидуальным договорам — и не потому, что мы не такие технологичные. Нет. У нас своя система автоматизации, больше тысячи клиентов и бухгалтеры, которые этих клиентов знают по именам. Мы достаточно крупные, чтобы позволить себе автоматизацию, и достаточно крупные, чтобы не превращать людей в поток. Крупная компания — не обязательно конвейер, а семейные ценности — не обязательно вывеска на входе.
Всем удачи. А если после этой статьи вам захотелось, чтобы кто-то другой разбирался с чужими офертами, лимитами и доплатами, — это к нам. Закроем уже мы.
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