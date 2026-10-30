Оферта или классический договор на бухуслуги: взгляд клиента

Сумма в счёте — это не вся сумма

Теперь про деньги, потому что тарифы в таких договорах — отдельный жанр литературы. Мы разбирали несколько оферт: услуги в них обычно разложены по трём матрицам — ОСНО, УСН и АУСН, — и в каждой по пять тарифов, от «Начинающего» до «VIP».

В одной оферте 94 строки услуг и 423 галочки. Четыреста двадцать три клетки, в каждой из которых нужно ещё понимать, что именно значит плюс: услуга входит в тариф или входит до лимита, а сверх — по 200 ₽ за операцию. Плюс 37 позиций с ценами в прайсе разовых услуг. Плюс проценты: +15 % к тарифу за прослеживаемые товары, +15 % за ежедневный учёт выписок. Плюс доплата за учёт НДС при УСН — от 2 000 до 15 000 ₽ в месяц в зависимости от тарифа.

Клиент, глядя на это, делает единственное разумное — смотрит на итоговую цифру в счёте. А цифра в счёте — это не стоимость обслуживания, это входной билет.

Дальше начинается то, что мы называем мелким шрифтом без мелкого шрифта:

— тариф часто определяется по среднемесячному числу операций за три месяца, и при превышении клиент переходит на следующий тариф автоматически, без отдельного уведомления. Узнаёте вы об этом из счёта, а не из письма;

— самый дешёвый тариф нередко недоступен, если в программе зарегистрирован хотя бы один из семи документов или операций: от лизинга до покупки облигаций. Семь признаков, которые надо сверить со своей жизнью до оплаты, а не после;

— скидка 50 % для ИП на УСН (доходы) и патенте оговорена сноской, но как она считается и на что распространяется, в тексте обычно не расшифровано;

— техподдержка 1С — по часам, и час мы встречали заметный: 3 500 ₽. Сколько часов в месяц понадобится, договор не говорит: объём не ограничен ничем, кроме вашей потребности;

— цены живут на сайте и меняются тем же односторонним порядком. Цена в договоре — это не цена, это ориентир на дату оплаты.