Кого уволить: умную или красивую? Или Как пережить сокращение штата в бухгалтерии

Это страшное слово «сокращение», все перешептываются и волнуются — сохранят ли они свое место. А если увольнения доходят до бухгалтерии, то тут может развернуться целая битва. Кто победит — опыт или «красивые глаза»? И можно ли не просто сохранить себе работу, но даже получить повышение — читайте в сегодняшнем выпуске.

Атмосфера в бухгалтерии была накалена, как песок в Сахаре. До отдела дошел слух о предстоящих сокращениях. Каждая из сотрудниц старалась надеяться на лучшее, но кое-кто был уверен в себе больше остальных...

— Грымза!, — проворчала под нос Карина, самая молоденькая в коллективе, ей было всего 22 года и о том, как она попала в компанию, ходили целые легенды.

— Перестань, — прошипела под нос Оксана, бухгалтер по зарплате, сидевшая рядом с девушкой. — Она же услышит, это некрасиво. И потом — почему грымза?

— Потому что строит из себя крутого профессионала. А я все равно уверена, что оставят меня, — также шепотом ответила Карина, но ее шепот был таким, что было слышно на другом конце кабинета, где за отдельным столом сидела Ольга — старший бухгалтер.

Правда, Ольге было не до чужих разговоров, она сидела и думала о своем ближайшем будущем.

«Ипотека, дочка недавно родила второго, у мужа зарплата упала, стройка стоит. Если меня сократят, что вообще делать? Ничего хорошего, очевидно, не будет.»

Ольге было 52 и рассчитывать на то, что шеф станет рассматривать ее как кандидата в новые главбухи была призрачной, а оставлять в бухгалтерии старшего бухгалтера, если сократят штат, как-то ни к чему.

Прежний главный бухгалтер, поняв, что пахнет сокращениями, уволилась, перейдя в международную компании, крепко стоящую на ногах. И как только место такое нашла, хлебное? Может позвонить и спросить?

Со слегка отсутствующим видом Ольга взяла со стола мобильник и пошла в переговорку, все равно там в это время никого не было. После нескольких гудков в трубке отозвался как всегда энергичный голос эксглавбуха:

— Оленька! Хорошо, что позвонила, как ты там?

— Да вот добралось и до нас сокращение. Девчонки в бухгалтерии обсуждают, кого уволят в первых рядах. Я уже морально готова. Вернее не готова, конечно, но в моем возрасте так сложно уже найти работу, поэтому увольнение пугает!

— Стоп! Дорогая моя, с чего тебя должны уволить? У тебя такой багаж знаний, ты же огонь, воду и медные трубы, все прошла! У тебя есть аттестат от Школы главбуха на упрощенкеи ты в Реестре аттестованных бухгалтеров. Просто напомни директору об этом.

— А ты права, — Ольга действительно вспомнила, что недавно проходила обучение. — Стоит попытаться!

— Держи меня в курсе и удачи!, — попрощалась с бывшей коллегой эксглавбух.

Весь день девчонки шушукались и поглядывали на Ольгу. Карина — с высокомерием, а Оксана с жалостью.

Вечером дома, за чашкой любимого индийского чая и шоколадкой, Ольга устроилась за рабочим столом и разложила перед собой документы.Действительно, почему она считает, что недостойна остаться в коллективе или даже получить новую должность?

Утром Ольга поторопилась позвонить бывшему главбуху со словами благодарности:

— Спасибо! У меня как-будто крылья выросли!

В тот же день директор собрал небольшой коллектив бухгалтерии в своем кабинете:

Первой кабинет покинула Карина, с пылающими щеками она гневно вышагивала впереди Оксаны:

— Нет, ну ты слышала! У меня опыта недостаточно и знания у меня поверхностные!

— Вообще-то ты сама виновата, зачем было генеральному глазки строить, а потом кричать «мой папа — учредитель, вы меня не можете уволить». При чем тут это?

— Притом! Откуда я опыт возьму, для этого поработать надо, а меня не брали нигде.

— Наверное потому что учиться надо было не у блогеров, а на нормальных курсах — тихонько, чтобы не услышала подруга, проговорила Оксана.

Последними из кабинета вышли директор и новый главбух.

— Поздравляю Ольга, удивила меня, в реестре аттестованных главбухов состоишь!

— Мне немного помогли, напомнили, что свои знания я могу подтвердить не только опытом работы и записью в трудовой, но и официальными документами. Хорошо, что не пожалела времени на обучение.

По дороге домой Ольга хотела зайти в кондитерскую и купить в честь такого грандиозного события торт, но потом решила, что теперь о фигуре стоит подумать, все таки главбух — солидная должность и выглядеть хочется достойно!