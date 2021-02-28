Опасные ошибки бухгалтеров в отчетах до 1 марта

Осталось 5 дней, чтобы без штрафов исправить ошибки в 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и СЗВ-СТАЖ. Важно убедиться, что программа учла все недавние изменения и разъяснения чиновников. Чтобы Вы могли вовремя выловить опасные расхождения в данных, приглашаем на уроки в Школе главбуха на упрощенке.

Уроки по отчетности входят в программу Всероссийской аттестации главбухов на УСН — 2021. Открываем Вам доступ к программе на три дня. Активируйте его по кнопке ниже и заходите в курс.

Когда активируете доступ к обучению, заходите в уроки, которые я отметила ниже. Смотрите видеолекции с экспертами, выполняйте задания, решайте тесты. После такого трехдневного экспресс-практикума сможете сходу находить ошибки в отчетах и вовремя их исправлять.