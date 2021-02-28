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Школа Главбуха на упрощенке
Учитесь у лучших экспертов-практиков!

Опасные ошибки бухгалтеров в отчетах до 1 марта

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Осталось 5 дней, чтобы без штрафов исправить ошибки в 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и СЗВ-СТАЖ. Важно убедиться, что программа учла все недавние изменения и разъяснения чиновников. Чтобы Вы могли вовремя выловить опасные расхождения в данных, приглашаем на уроки в Школе главбуха на упрощенке.

Доступ к урокам

Уроки по отчетности входят в программу Всероссийской аттестации главбухов на УСН — 2021. Открываем Вам доступ к программе на три дня. Активируйте его по кнопке ниже и заходите в курс.

Активировать доступ к урокам про отчетность

Когда активируете доступ к обучению, заходите в уроки, которые я отметила ниже. Смотрите видеолекции с экспертами, выполняйте задания, решайте тесты. После такого трехдневного экспресс-практикума сможете сходу находить ошибки в отчетах и вовремя их исправлять.

 

Урок

Что полезного на уроке

День 1

Как не запутаться с кодами в СЗВ-СТАЖ, а если ошиблись - исправить

  • Запись вебинара с налоговым консультантом Еленой Воробьевой; 

  • Примеры, как отражать периоды и подбирать коды;

  • Практическое задание


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День 2

Как учесть изменения в 6-НДФЛ за 2020 год

  • Примеры, как отражать доходы;

  • Памятка с решениями для 100 ситуаций в разделе 2 расчета;

  • Практическое задание



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День 3

Заключительный тренинг: задачи и решения по НДФЛ и страховым взносам

  • Авторский тренинг с налоговым консультантом Эльвирой Митюковой

  • Задачи и решения по НДФЛ для разных рабочих ситуаций


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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Школа Главбуха на упрощенке
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