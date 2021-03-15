Красивая или умная - какой бухгалтер нужен директору

Редакция Школа главбуха на упрощенке провела интересный опрос среди директоров более 350 компаний. Цель опроса — узнать, по каким критериям директор оценивает качество работы своего главбуха и насколько важна внешняя привлекательность «главной дамы компании».﻿

Мы задали всего два вопроса:

1 вопрос — Кого Вы выберите на должность главбуха: умную или красивую?

Директора признались, что мечтают об идеальном бухгалтере — умной и красивой. Это не удивительно, ведь большинство директоров — мужчины. Поэтому эксперты Школы главбуха на упрощенке советуют бухгалтерам уделять время не только работе, но и себе.

2. Как Вы понимаете, что главбух работает хорошо?

Самыми важным критериям оценки работы главбуха оказались отсутствие штрафов и самостоятельность главбуха. Получите официальное подтверждение вашего высокого уровня квалификации. Запишитесь в Школу главбуха на упрощенке получите Аттестат главбуха в Школе главбуха на упрощенке.