Как начать работать с сотрудником дистанционно. Пошаговая инструкция

С 1 января 2021 года действует новый порядок взаимодействия с дистанционными сотрудниками. Разберем по шагам, как правильно трудоустроить удаленного работника и какие нюансы важно учесть.

Шаг 1. Изменяем локальные акты

Внесите изменения в правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор или иные локальные акты предприятия.

Что нужно предусмотреть:

порядок и способы взаимодействия между сторонами трудового договора: какие рабочие документы должен составлять дистанционный сотрудник, сроки их составления и направления работодателю, время и периодичность выхода на связь, способы и каналы связи;

какие рабочие документы должен составлять дистанционный сотрудник, сроки их составления и направления работодателю, время и периодичность выхода на связь, способы и каналы связи; порядок использования электронных цифровых подписей;

режим работы и отдыха;

порядок предоставления отпусков;

обязанности работодателя по обеспечению безопасности труда;

порядок передачи и возврата оборудования, ПО и прочих средств, если их предоставляет работодатель;

порядок расчеты и сроки выплаты компенсации за использование личного или арендованного работником имущества;

порядок возмещения прочих расходов, которые связаны с выполнением трудовой функции.

Важно: в 2020 году в России стартовал эксперимент по электронному кадровому документообороту. Его цель – протестировать механизм обмена электронными документами без их дублирования на бумажном носителе. Работодатель, который с согласия работника привлекает его к участию в эксперименте, должен оплатить работнику электронно-цифровую подпись.

Микропредприятия, которые вправе не составлять локальные нормативные акты, могут этот шаг пропустить. Они включают вышеперечисленные условия в трудовой договор с дистанционным сотрудником.

Шаг 2. Составляем шаблон трудового договора

Желательно заранее продумать и разработать шаблон трудового договора.

Если документ составлен наспех и не учитывает специфику дистанционной работы, у работодателя и сотрудника могут возникнуть разногласия.

В частности, если ни в локальных актах, ни в трудовом договоре не определен режим рабочего времени, то работник может установить его по собственному усмотрению. Это может вызвать затруднения у работодателя, которому удобнее взаимодействовать с сотрудником в свои рабочие часы.

Укажите в договоре место работы дистанционного сотрудника. Например: ООО «Эврика», город Москва.

Обратите внимание: рабочее место и место работы – это разные понятия! Стационарного рабочего места у удаленного работника быть не может, так как это противоречит самому принципу дистанционной работы.

Но, если дистанционный работник живет в местности, отличной от места нахождения работодателя, и выезжает к нему в офис – это считается командировкой. Поэтому указание места работы необходимо, чтобы обоснованно возместить работнику командировочные расходы.

Если для выполнения трудовой функции сотрудник будет использовать личное имущество, укажите в договоре его перечень. Это поможет предупредить спорные моменты по расчету сумм компенсации, возмещению сотруднику расходов за сопутствующие материалы, и снять возможные претензии со стороны контролирующих органов.

Подробнее об особенностях дистанционного трудового договора мы рассказывали на вебинаре «Новые правила оформления дистанционных работников с 2021 года».

Шаг 3. Получаем от сотрудника документы

Дистанционный сотрудник должен представить тот же комплект документов, что и обычный работник. Документы он может передать как лично, так и переслать их электронным способом. Во втором случае работодатель вправе запросить у работника нотариально заверенные копии на бумажном носителе.

Важно: если будущий дистанционный работник не зарегистрирован в системе индивидуального (персонифицированного) учета, то СНИЛС он получает самостоятельно.

Если дистанционный работник будет использовать в работе личное имущество, необходимо запросить у него документ на право собственности. Это может быть: чек, договор купли-продажи, технический паспорт, номер регистрационной записи на сайте производителя.

Сведения о дистанционной трудовой деятельности работодатель вносит в трудовую книжку только по желанию работника. Трудовую книжку работник может переслать по почте заказным письмом с уведомлением.

Шаг 4. Рассчитываем сумму компенсации

Законодательство не устанавливает правил расчета компенсации.

Поэтому можно рассчитывать сумму компенсации ежемесячно на основе определенных показателей или установить ее в фиксированном размере.

Рекомендуем установить размер компенсации, исходя из амортизации и срока полезного использования имущества. Такой подход подтвердит экономическую обоснованность расходов и убережет компанию от претензий контролеров.

Пример: сотрудник использует в работе персональный компьютер, купленный за 37 000 рублей. По коду ОКОФ компьютер относится к подгруппе 330.28.23.23 (срок полезного использования – от двух до трех лет). Установим срок полезного использования – 36 месяцев, тогда амортизация составит 1 028 рублей в месяц (37 000 руб. / 36 мес.).

Сотрудник использует компьютер не только для выполнения трудовой функции, но и для личных целей, поэтому в сумму компенсации включаем только рабочее время.

В декабре 2020 года сотрудник отработал 183 часа. Это 25 % от общего времени: (183 раб. ч. / (31 дн. * 24 ч.) * 100 %).

Посчитаем компенсацию за декабрь: 1 028 руб. * 25 % / 100 % = 257 рублей.

Аналогично рассчитываем компенсацию других затрат.

Пример: работник платит за интернет 950 рублей в месяц. За декабрь 2020 ему положена компенсация в размере 238 рублей (950 руб. * 25 % / 100 %).

Важно: суммы компенсаций не облагаются страховыми взносами и НДФЛ.

Шаг 5. Знакомим работника с локальными актами

До заключения трудового договора нужно ознакомить сотрудника с локальными актами организации. Например: положением о премировании, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором.

Сделать это можно как лично, так и путем обмена электронными документами между сторонами.

Шаг 6. Заключаем трудовой договор

Трудовой договор может быть подписан сторонами электронным способом. Но по письменному заявлению работника, работодатель обязан отправить ему в трехдневный срок экземпляр трудового договора на бумажном носителе.

Передачу оборудования и иных средств, если их предоставляет работодатель, стороны оформляют актом приема-передачи.

Ознакомление работника с приказом о приеме на работу, иными распоряжениями, уведомлениями от лица работодателя также может осуществляться через ЭДО.

Особые основания для расторжения трудового договора

Кроме обычных оснований, предусмотренных ТК, работодатель может уволить дистанционного работника в следующих случаях:

если он не выходит на связь более двух рабочих дней подряд без уважительной причины;

если он не может выполнять трудовую функцию на прежних условиях, из-за переезда в другую местность.

В случае, когда ознакомление с приказом об увольнении осуществляется электронно, работодатель обязан в трехдневный срок со дня издания приказа направить работнику его копию на бумажном носителе.

Новинки законодательства всегда содержат множество нюансов, которые легко выпустить из внимания в водовороте повседневных дел. 28 января мы проводили бесплатный вебинар. Наш эксперт рассказывал в тонкостях трудоустройства дистанционных работников, и о том, как правильно составить документы и избежать нежелательных ошибок.

Вы можете посмотреть запись вебинара.

Внимание: вебинар открыт для бесплатного просмотра, прохождения теста и получения сертификата ТОЛЬКО до 4 февраля 2021 года.