Не все в курсе: вознаграждение за трудоустройство безработного

Социальная поддержка граждан от государства сейчас актуальна как никогда. Из-за карантина множество людей остались без работы, предприятия оказались в затруднительном положении. С 2021 года Фонд социального страхования России отменил несколько старых льгот и ввел вместо них новую субсидию, о которой известно еще не всем работодателям. Теперь за принятие в штат безработных граждан компания будет получать компенсацию.

За кого дают субсидии?

Деньги положены, если вы нанимаете граждан, числящихся безработными в службе занятости на 1 января и на дату, когда они были направлены в организацию для приема на работу. Они не должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, самозанятые, главы крестьянских (фермерских) хозяйств или единоличные исполнительные органы юрлиц. Зарплаты таких работников не должны быть ниже МРОТ. Сотрудники должны быть устроены на полный рабочий день.

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Условия выплаты

Для получения субсидии предприятие должно отвечать следующим требованиям.

Регистрация до 1 января 2021 года. Отсутствие задолженностей любого рода: по заработной плате, налогам, сборам, взносам, пеням, штрафам, возврату субсидий в бюджет, инвестиционному бюджету и прочему. Отсутствие льготного кредита на восстановление бизнеса. Компания не находится в процессе оформления банкротства, ликвидации, реорганизации (помимо присоединения). Деятельность компании не прекращена и не приостановлена. Директор, члены исполнительного органа, главный бухгалтер компании не занесены в реестр дисквалифицированных лиц. Компания не является юридическим лицом с долей участия иностранных фирм более пятидесяти процентов с регистрацией в оффшорных зонах.

Сколько денег положено?

Для расчета величины выплат сумма МРОТ и страховых взносов умножается на районный коэффициент и количество трудоустроенных безработных. Максимальная сумма достигает пятидесяти тысяч рублей.

Выплаты проводятся троекратно: первый раз – через месяц работы сотрудника, второй раз – через три месяца, и третий раз – через полгода.

Как получить?

Для начала нужно подать заявку на нужные вакансии на сайте “Работа в России”, чтобы служба занятости направила вам кандидатов. После того, как нанятые сотрудники отработали в компании месяц, подается заявка на получение субсидии не позже, чем 1 ноября 2021 года. Это делается в сервисах Фонда социального страхования или через оператора электронной отчетности. В отличие от других выплат ФСС, настраиваемых в “1С: Бухгалтерии”, по этой субсидии вы сами заполняете данные о каждом сотруднике при подаче заявления. Субсидия начисляется в течение десяти дней после заявления, следующие выплаты после проверки ФСС трудоустройства - через 102 и 192 дня. Заявление на субсидию подается только один раз.

Важно! Субсидии выдаются только за работников, направленных из службы занятости после заявки. За самостоятельно устроившихся безработных выплаты не положены.

В каких случаях субсидию придется вернуть?

Есть несколько ситуаций, когда компании придется вернуть деньги.