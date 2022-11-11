Реализация маркетплейсами товаров ЕАЭС в 1С: Бухгалтерия предприятия

Реализовывать через маркетплейсы можно не только продукты из России, но и из стран Евразийского экономического союза.

В статье разберёмся, как продавать товары ЕАЭС и отражать операции в 1С.

Товары ЕАЭС

Товары Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ввозятся с территории Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики. Причём они могут быть произведены как на территории ЕАЭС, так и в других странах.

Импортируя продукцию из ЕАЭС, продавцы не уплачивают таможенные пошлины и не оформляют таможенную декларацию. Однако НДС нужно уплачивать всем импортёрам с любой системой налогообложения. УСН не освобождает от уплаты НДС при импорте из ЕАЭС.

Покупателю продукции из ЕАЭС также нужно самому рассчитывать сумму налогов к оплате. НДС взимается в размере 10% для продуктов питания и детских товаров, 20% – для остальных категорий.

Налог распространяется на весь импорт из ЕАЭС, вне зависимости от страны производства. То есть если продукт произведён в США, но компания покупает его из Армении, то НДС он тоже облагается. При ввозе оформляют декларацию, которая подтверждает покупку, уплату налога.

Оплатить НДС нужно не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем ввоза.

Если покупатель планирует продавать товары ЕАЭС в России, то при оформлении счёта-фактуры можно не указывать страну происхождения и номер таможенной декларации. Это возможно, потому что при ввозе не оформляется таможенная декларация.

Реализация товаров ЕАЭС в 1С: Бухгалтерия предприятия

В 1С ввоз из стран Европейского экономического союза отражается в документе «Поступление (акт, накладная)» с указанием страны, цены, наименования, количества, продавца и счёта учёта.

Отличие оформления товаров ЕАЭС в 1С в том, что в накладной указывается нулевая процентная ставка НДС и создаётся отдельное заявление об уплате налога. Так оформляется, потому что продавец должен самостоятельно считать и уплачивать НДС при импорте из стран ближнего СНГ.

Отразить НДС нужно с помощью «Заявления о ввозе товаров», созданном на основе накладной о поступлении. В документе указывается способ учёта НДС: «Принимается к вычету». Сумма налога рассчитывается автоматически на основе цены.

В 1С: Бухгалтерия предприятия можно работать в облаке. Занести данные в базу, составить отчёт комиссионера или документ о приёме товаров можно откуда угодно с любого устройства.

Размещение на маркетплейсах товаров ЕАЭС

Маркетплейсы – это площадка для продажи товаров конечному покупателю. В России популярны площадки: Wildberries, OZON, «Яндекс.Маркет».

Благодаря их услугам, продавцы находят покупателей, а пользователи приобретают нужные им вещи в несколько кликов.

Отличается ли реализация товаров ЕАЭС на маркетплейсе?

Если компания реализует товар ЕАЭС из России, то размещение на площадке не отличается от реализации российской продукции. Если организация хочет разместить товар из страны Евразийского экономического союза, то для неё будут другие условия хранения и доставки. Маркетплейсы предлагают разные условия.

Например, OZON использует следующие схемы работы со складом:

Для всех стран – rFBS. Компания-продавец хранит и отправляет товары покупателю сама.

Для Беларуси, Казахстана – FBS. Продавцы сами хранят и упаковывают заказы, но доставляет их сервис доставки OZON.

Для Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении – FBO. Производитель привозит продукцию на склад OZON, где площадка сама собирает, упаковывает, доставляет заказы.

Как платить налоги с товаров, размещённых на маркетплейсах?

С интернет-площадками можно работать продавцам с ОСНО, УСН, ЕСХН. Юридические лица платят доходы по основной системе налогообложения, ИП могут использовать либо УСН, либо ОСНО. Если компания использует ОСНО, она уплачивает НДС. Если используется упрощённую систему, то налог уплачивать не нужно.

При реализации товаров ЕАЭС на маркетплейсе, НДС уплачивается согласно системе налогообложения.

Отчёт комиссионера в 1С: Бухгалтерия предприятия

В бухгалтерском учёте маркетплейсы считаются комиссионерами, при работе с ними создаётся договор на продажу. За размещение продукции площадка получает вознаграждение комиссионера – процент с продаж.

Продавец, который хочет разместить продукцию на маркетплейсе, составляет договор с комиссионером на продажу. В документе нужно указать:

информацию о компании продавца;

с какого склада вывозится продукция;

способ доставки;

наименование и количество;

цену одной единицы, общую стоимость;

процент, сумму НДС.

В договоре также можно установить, какой процент с продаж будут получать комиссионеры.

Маркетплейсы отчитываются за свои услуги и направляют продавцу отчёт комиссионера о продаже.

Отчёты в 1С: Бухгалтерия предприятия могут отличаться:

При оптовой продаже будут отражаться продажи, возвраты, оказанные услуги, вознаграждение комиссионера. Применяется только в случае покупки продукции юридическим лицом. Такое возможно на OZON, на «Яндекс.Маркете». После покупки площадка предоставляет УПД.

При розничной продаже физическим лицам. В таком случае в документе отражаются только проданная продукция и возвраты. Для отражения вознаграждения комиссионера нужно составлять отдельный документ – «Поступление услуг».

На маркетплейсах чаще всего покупают физические лица, поэтому в отчёте комиссионера отражаются только проданные товары и возвраты. Для каждого наименования установлены цена, количество, НДС, счета учёта.

Если интернет-магазин списал вещи в случае потери или брака, то составляется отчёт комиссионера о списании. В нём отражаются количество, наименование списанной продукции, счёт учёта, компенсация от площадки.

При продаже в розницу для отражения вознаграждения комиссионера нужно создать документ «Поступление услуг», где указываются услуги и проценты от продаж маркетплейса с учётом НДС.

Можно сказать, что реализация товаров Евразийского экономического союза на маркетплейсах отличается только схемой работы со складом, хранения и доставки покупок. А отражение в 1С происходит также, как и при работе с российскими продуктами.

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