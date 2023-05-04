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Расчеты с работниками

Изменения в зарплатном учёте в 2023 году

Собрали все изменения в зарплатном учёте в одной статье: одни произошли в связи с объединением ПФР и ФСС, другие — из-за перехода на ЕНП и ЕНС. В статье расскажем, что именно изменилось, а также предложим бесплатные обучающие материалы по зарплатному учёту в 1С.
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Изменения в зарплатном учёте в 2023 году
Иллюстрация: Scloud

Исчисление НДФЛ с аванса

С 2023 года налог удерживается в день выплаты заработной платы, а не в последний день месяца, как было раньше. Это значит, что теперь работодателям нужно уплачивать НДФЛ не только с заработной платы, но и с аванса. Изменился и расчётный период для исчисления налога — теперь НДФЛ удерживается с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца. 

Также с этого года налог уплачивается по новом общему сроку — до 28 числа каждого месяца. К примеру, вы выплатили зарплату с 23 марта по 22 апреля, удержанный с этой выплаты НДФЛ нужно перевести на ЕНС до 28 апреля. Срок может сдвинуться, если день уплаты — выходной или праздничный день.

Расчёт взносов на ОМС, ОПС, ВНиМ по новым тарифам

С этого года можно забыть об уплате взносов по разным тарифам — с объединением ФСС и ПФР ввели единые тарифы и базу для расчёта взносов. 

Теперь работодатели используют следующие тарифы в зависимости от совокупных выплат сотруднику:

  • 30%, если выплаты сотруднику в течение года не превысили предельную базу;

  • 15,1%, если выплаты сотруднику превысили предельную базу.

Предельная база в 2023 году — 1 917 000 рублей, если сумма выплат нарастающим итогом превысила базу, то взносы считаются по меньшему тарифу, начиная с месяца превышения.

Сроки для уплаты взносов также изменились — перечислять взносы на ЕНС нужно каждый месяц до 28 числа. Например, исчисленные в марте взносы уплачиваются до 28 апреля.

Изменения не коснулись взносов на травматизм — для них действуют те же тарифы и сроки уплаты.

Уведомления в налоговую

При уплате НДФЛ и взносов на ОМС, ОПС и ВНиМ нужно составить и отправить уведомление с суммой платежа в налоговую. Если не предоставить уведомление, налоговая распределит средства на ЕНС пропорционально всем обязанностям, и по какой-то обязанности может возникнуть задолженность.

Сдавать документ и по НДФЛ, и по страховым взносам нужно каждый месяц до 25 числа

При уплате взносов на травматизм уведомление подавать не нужно — они уплачиваются отдельной платёжкой и на ЕНС не переводятся.

Новая отчётность ЕФС-1

О старых формах отчётности в разные учреждения придётся забыть — ввели новую форму ЕФС-1, разделы и подразделы которой теперь нужно сдавать в СФР.

Новый отчёт состоит из нескольких разделов и подразделов, которые пришли на замену старым формам: СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС. Дополнительно в форму вошел отчёт о зарплате госработников.

Отличие ЕФС-1 от старых форм в том, что отчёт не нужно сдавать целиком: каждый раздел и подраздел подаётся отдельно вместе с титульным листом. Разделы сдаются по новому сроку — до 25 числа, но отчётные периоды у каждой части отчёта разные.

Что случилось с СЗВ-М? Сведения, которые раньше включались в СЗВ-М, теперь указывают в новом отчёте «Персонифицированные сведения о физических лицах». Документ подаётся не в СФР, как ЕФС-1, а в налоговую. Сдавать отчёт нужно каждый месяц до 25 числа.

Как изменилась работа бухгалтеров в 1С

С нововведениями изменился и зарплатный учёт в 1С — поменялся расчёт налогов и взносов, порядок заполнения отчётности. 

Чтобы вам было проще разобраться во всех изменениях, консультанты Scloud поделились лайфхаками по зарплатному учёту в 1С в новой бесплатной книге. Из книги вы узнаете, как теперь правильно исчислять НДФЛ, предоставлять вычеты и составлять отчётность в СФР. Все изменения в книге разобрали на примерах в 1С:Бухгалтерии и 1С:ЗУП в облаке от Scloud.

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Нововведения в зарплатном учете

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