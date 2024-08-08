Отпуск 2024: разбираем 5 типичных ситуаций

Ежегодно, минимум за две недели до наступления нового года, работодатель должен утвердить график предоставления очередных отпусков своим работникам (ст. 123 ТК).

График отпусков обязателен к соблюдению обеими сторонами трудовых отношений, но обстоятельства могут сложиться так, что работник пожелает перенести уже согласованные и утвержденные даты своего ежегодного отдыха на другое время. Работник может уйти в отпуск не по графику, но только с согласия работодателя.

Нужно учитывать, что некоторые категории работников вправе сами выбирать даты, на которые приходится их отпуск, причем работодатель не может им в этом отказать:

Если работодатель не выплатил вовремя отпускные или не уведомил сотрудника о начале отпуска за 2 недели, работник также вправе требовать переноса отдыха на другое время, а работодатель обязан согласовать новые сроки с работником (ч. 2 ст. 124 ТК).

Право на отпуск за первый год работы возникает через 6 месяцев работы, но некоторые работники имеют право уйти в отпуск раньше — это (ст. 122 ТК):

сотрудницы, желающие взять отпуск перед или сразу после отпуска по беременности и родам;

работники до 18 лет;

работники, усыновившие ребенка не старше 3-х месяцев.

Если о переносе отпуска просит работник, не относящийся к перечисленным льготным категориям, работодатель принимает решение на свое усмотрение и вправе отказать ему.

Как оформить перенос отпуска на другое время:

Получите от сотрудника, желающего перенести дату отпуска, заявление на имя работодателя с соответствующей просьбой. В заявлении он должен указать: дату начала и число дней отпуска по графику; период, на который сотрудник просит перенести отпуск или его часть; причину переноса отпускных дней; подтверждающие документы (при необходимости).

После согласования изменений с работодателем издается приказ о переносе отпускных дат.

На основании приказа внесите изменения в график отпусков.