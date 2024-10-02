Как отражать в 6-НДФЛ переходящие выплаты

Ситуация, когда начисление дохода физлицам происходит в одном квартале, а его выплата и удержание НДФЛ в другом, встречается довольно часто. Рассказываем, как правильно отразить такие «переходящие» выплаты в расчете 6-НДФЛ.

Сроки удержания и уплаты НДФЛ в 2024 году

С 2024 года сроки удержания и перечисления НДФЛ изменились. Теперь каждый месяц содержит сразу два расчетных периода и два срока уплаты налога (п. 6 ст. 226 НК):

Расчетный период (период удержания НДФЛ) Срок уплаты НДФЛ С 1 по 22 число текущего месяца 28 число текущего месяца С 23 по последнее число текущего месяца 5 число следующего месяца С 23 по 31 декабря последний рабочий день года

Датой получения дохода признается день выплаты денег физлицу. В этот же день производится и удержание НДФЛ (ст. 223, п. 3, 4 ст. 226 НК).

В расчете 6-НДФЛ налог к уплате отражается нарастающим итогом с начала года и в разбивке по шести срокам перечисления за три последних месяца.

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Переходящие выплаты в 6-НДФЛ

Обычно, «переходящими» оказываются выплаты заработной платы за последний месяц квартала, а также отпускные и больничные.

Переходящая зарплата

Выплачивать зарплату работодатели обязаны не реже, чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК). Как правило, аванс выплачивается в текущем месяце, а зарплата за вторую половину месяца — уже в следующем. Получается, что и НДФЛ из второй части выплаты тоже будет удержан в следующем месяце.

Зарплата и удержанный с нее налог отражаются в 6-НДФЛ за тот отчетный период, на который приходится дата ее фактической выплаты, а не к которому относится месяц начисления заработка.

Как такие выплаты отразить в 6-НДФЛ, рассмотрим на примере расчета за 9 месяцев 2024 года.

Пример

Даты выплаты зарплаты в компании — 20 число текущего месяца (аванс) и 5 число следующего месяца (окончательный расчет за месяц).

В июле–октябре 2024 года выплата зарплаты и удержание с нее НДФЛ производились в следующие даты:

05.07.2024 — зарплата за вторую половину июня (НДФЛ – 104 000 руб.);

19.07.2024 — аванс за июль (НДФЛ – 102 000 руб.);

05.08.2024 — зарплата за вторую половину июля (НДФЛ – 106 000 руб.);

20.08.2024 — аванс за август (НДФЛ – 102 000 руб.);

05.09.2024 — зарплата за вторую половину августа (НДФЛ – 105 600 руб.);

20.09.2024 — аванс за сентябрь (НДФЛ – 104 200 руб.);

04.10.2024 — зарплата за вторую половину сентября (НДФЛ – 106 100 руб.).

Всего в течение января–сентября работникам выплатили 7 560 000 руб., из них удержан НДФЛ — 982 800 руб. (без учета выплаты за вторую половину сентября).

За вторую половину сентября начислено зарплаты 816 154 руб., НДФЛ — 106 100 руб.

При заполнении расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев нужно учесть, что переходящими здесь являются выплаты:

за вторую половину июня — дата выплаты и удержания налога приходится на июль, поэтому его не включили в полугодовой расчет, но он «перешел» в расчет за 9 месяцев;

за вторую половину сентября – дата выплаты и удержания НДФЛ пришлась на октябрь, поэтому в расчет за 9 месяцев эти суммы не войдут, а будут отражены в годовом расчете 6-НДФЛ.

В разделе 1 и 2 расчета за 9 месяцев 2024 года суммы переходящего налога с зарплаты за июнь отразятся следующим образом:

В 6-НДФЛ за 2024 год сумму зарплаты за вторую половину сентября и НДФЛ с нее надо отразить так:

включить налог (106 100 руб.) в общую сумму НДФЛ к перечислению по строке 020 раздела 1;

указать НДФЛ (106 100 руб.) в строке 021 раздела 1 (по первому сроку перечисления);

включить сумму зарплаты (816 154 руб.) в общую строку 120 раздела 2;

включить сумму НДФЛ (106 100 руб.) в общие строки 140 и 160 раздела 2;

выделить налог (106 100 руб.) в строке 161 раздела 2 (удержание с 1 по 22 число октября).

Переходящие больничные и отпускные

В 6-НДФЛ отражаются больничные пособия, выплачиваемые работодателем за первые три дня заболевания. Налог из суммы пособия удерживается при его выплате работнику.

Отпускные работодатель должен выплатить сотруднику минимум за три календарных дня до начала отпуска. При этом НДФЛ из отпускных тоже удерживается при их выплате.

К переходящим больничные и отпускные выплаты можно отнести, если они начислены в одном квартале, а выплачены в следующем.

В таком случае надо действовать, как и при выплате переходящей зарплаты — сумму дохода и удержанного с него налога включить в расчет следующего отчетного периода.

Пример

27 сентября 2024 года сотруднику Степанову начислено больничное пособие в сумме 5 800 руб. Больничный перечислен Степанову в ближайший день зарплаты — 4 октября. При выплате удержан НДФЛ 13% — 754 руб.

30 сентября 2024 года Степанову начислены и выплачены отпускные 28 000 руб., при выплате из них удержан НДФЛ 13% — 3 640 руб. Дата начала отпуска — 5 октября.

В расчет за 9 месяцев 2024 года войдут отпускные и НДФЛ с них, так как выплата дохода и удержание налога приходится на период с 23 по 30 сентября, при этом дата начала отпуска значения не имеет:

строка 020 раздела 1 — 3 640 руб.;

строка 026 раздела 1 (по шестому сроку перечисления) — 3 640 руб.;

строка 120 раздела 2 — 28 000 руб.;

строка 140 раздела 2 — 3 640 руб.;

строка 160 раздела 2 — 3 640 руб.;

строка 166 раздела 2 (удержание с 23 по 30 сентября) — 3 640 руб. .

Больничный и НДФЛ с него отразим в расчете 6-НДФЛ за год, поскольку выплата и удержание налога приходится на 4 октября, а это — четвертый квартал 2024 года:

строка 020 раздела 1 — 754 руб.;

строка 021 раздела 1 (по первому сроку перечисления) — 754 руб.;

строка 120 раздела 2 — 5 800 руб.;

строка 140 раздела 2 — 754 руб.;

строка 160 раздела 2 — 754 руб.;

строка 166 раздела 2 (удержание с 1 по 22 октября) — 754 руб.

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