Как упрощенцам в 2025 году отражать НДС в бухгалтерском учете

Перейти к настройке ставки НДС можно не только из журнала Банковских выписок. Основной способ — из раздела меню «Главное — Налоги и отчеты». На закладке «Система налогообложения» нужно установить флаг, что совместно с основной системой налогообложения применяется «НДС».

В поле «Применить с» укажите период, с которого будет действовать изменение и нажмите «ОК».

После этого 1С выведет на экран окно с предложением перейти на закладку «НДС» и указать конкретную ставку налогообложения.

На закладке «НДС» необходимо установить переключатель в значение 5%, 7% или 20%. Кроме того, перейдя по гиперссылке, можно прочитать статью о том, как выбрать правильную ставку НДС для налогоплательщика на Упрощенке с 2025 года.

Ставку придется применять не менее 12 месяцев, поэтому следует внимательно подходить к ее выбору. Возможно, некоторым компаниям или предпринимателям больше подойдет вариант со ставкой НДС 20% и получением права на вычет.

Выбранная настройка сохраняется в Истории изменений.

Для льготных ставок НДС 5% и 7% дополнительно нужно настроить Порядок регистрации счетов-фактур на аванс — всегда, не регистрировать на зачтенные в течение пяти календарных дней и др. А также выполнить настройки для реализации на экспорт по ставке 0% (если необходимо).

При выборе ставки НДС 20%, становятся доступны для установки параметры:

начислять ли НДС по отгрузке без перехода права собственности;

контролировать ли долю вычета (нужно указать процент безопасной доли вычета в регионе налогоплательщика).

Если за 2024 год доход организации или предпринимателя не превысил допустимые 60 млн руб., то с 2025 года никакие настройки менять не нужно.