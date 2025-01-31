Как упрощенцам в 2025 году отражать НДС в бухгалтерском учете

Появление предупреждения о необходимости уплаты НДС
Когда доходы налогоплательщика на УСН в 2024 году достигали 50% от лимита, необходимого для освобождения от НДС, «1С:Бухгалтерия предприятия» начинала выдавать предупреждение в журнале Банковских выписок (цифра 1). А когда доходы превышали границу — другое (цифра 2).
Такие же предупреждения, касающиеся уплаты НДС, выдаются в журнале Банковские выписки и в 2025 году.
Когда доходы превышают 60 млн руб., программа не только выдает предупреждение, но и предлагает перейти к настройке ставки по гиперссылке «Настроить НДС».
Настройка ставки НДС
Перейти к настройке ставки НДС можно не только из журнала Банковских выписок. Основной способ — из раздела меню «Главное — Налоги и отчеты». На закладке «Система налогообложения» нужно установить флаг, что совместно с основной системой налогообложения применяется «НДС».
В поле «Применить с» укажите период, с которого будет действовать изменение и нажмите «ОК».
После этого 1С выведет на экран окно с предложением перейти на закладку «НДС» и указать конкретную ставку налогообложения.
На закладке «НДС» необходимо установить переключатель в значение 5%, 7% или 20%. Кроме того, перейдя по гиперссылке, можно прочитать статью о том, как выбрать правильную ставку НДС для налогоплательщика на Упрощенке с 2025 года.
Ставку придется применять не менее 12 месяцев, поэтому следует внимательно подходить к ее выбору. Возможно, некоторым компаниям или предпринимателям больше подойдет вариант со ставкой НДС 20% и получением права на вычет.
Выбранная настройка сохраняется в Истории изменений.
Для льготных ставок НДС 5% и 7% дополнительно нужно настроить Порядок регистрации счетов-фактур на аванс — всегда, не регистрировать на зачтенные в течение пяти календарных дней и др. А также выполнить настройки для реализации на экспорт по ставке 0% (если необходимо).
При выборе ставки НДС 20%, становятся доступны для установки параметры:
начислять ли НДС по отгрузке без перехода права собственности;
контролировать ли долю вычета (нужно указать процент безопасной доли вычета в регионе налогоплательщика).
Если за 2024 год доход организации или предпринимателя не превысил допустимые 60 млн руб., то с 2025 года никакие настройки менять не нужно.
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Какую ставку НДС выбрать в Карточке номенклатуры
В справочнике «Номенклатура» для позиций, которые реализуются с НДС, нужно заполнить значение реквизита % НДС. Этот справочник общий для всех организаций, с которыми ведется работа в базе 1С.
Поэтому в карточке номенклатуры, которая на общей системе налогообложения реализуется по ставке 20%, нужно выбрать значение 20% (5%, 7% при УСН). Программа сама подставит в документы нужную ставку в зависимости от настроек, сделанных в разделе «Настройка — Налоги и отчеты».
А в карточке номенклатуры, которая на ОСНО реализуется по льготной ставке 10%, следует указать 10% (5%, 7% при УСН).
Например, для номенклатуры «Шторы» в карточке заполнена ставка 20% (5%, 7% при УСН). Если мы оформляем документ реализации для компании, применяющей ОСНО, ставка НДС автоматически заполнится так:
А для предпринимателя на УСН следующим образом:
Если у организации сменится система налогообложения или применяемая ставка при УСН, в карточку номенклатуры изменения вносить не нужно.
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