Отчетность по итогам 2024 года: налоговая и бухгалтерская

Бухгалтерская отчетность: какие отчеты сдавать
Все юридические лица должны вести бухгалтерский учет. По состоянию на последний день отчетного года формируется бухгалтерская (по другому ее называют финансовая) отчетность, обязательный экземпляр которой необходимо представить в ИФНС.
На подготовку бухотчетности дается три месяца, это значит, что за 2024 год отчитаться нужно до конца марта 2025 года.
Подавать бухгалтерскую отчетность в инспекцию следует в только электронном виде — по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) или через специальный онлайн-сервис на официальном сайте ФНС.
В комплект отчетности входит бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и несколько приложений к ним.
С начала 2025 года приказ ФНС от 02.07.2010 № 66н о формах бухотчетности утратил силу, а за 2025 год отчитываться следует по новым формам из заменившего его ФСБУ 4/2023. При этом, как разъяснил Минфин, для отчетности за 2024 год нужно применять именно старые формы из приказа № 66н, несмотря на его отмену (информационное сообщение Минфина от 26.03.2024 № ИС-учет-50).
ИП вести бухучет не обязаны — сдавать бухгалтерскую отчетность им не нужно при условии ведении учета своих доходов и всех расходов (пункт 2 статьи 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
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Отчеты в налоговую за 2024 год
Напомним, что при совпадении срока сдачи с выходным днем или нерабочим праздником срок автоматически переносится на ближайший следующий день работы (пункт 7 статьи 6.1 НК).
Основная налоговая отчетность зависит от налогового режима, который применяет компания или ИП.
Если налогоплательщик работает на основном режиме (ОСНО):
Организации подают годовую декларацию по налогу на прибыль до 25 марта 2025 года.
Индивидуальные предприниматели сдают декларацию 3-НДФЛ за прошедший год в срок до конца апреля 2025 года.
По единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) декларация представляется не позже 25 марта 2025 года.
Декларацию по НДС нужно сдавать на ОСНО и ЕСХН, если у налогоплательщика нет освобождения от обязанности платить налог. Срок сдачи за четвертый квартал 2024 года — 27 января 2025 года.
Если налогоплательщик работает на упрощенке, декларацию по налогу за прошедший год он подает в разные отчетные даты:
организации — не позднее 25 марта 2025 года;
индивидуальные предприниматели — не позднее 25 апреля 2025 года.
Для самозанятых (плательщиков налога на профдоход), ИП на патенте и налогоплательщиков на автоупрощенке (АУСН) декларации не предусмотрены — отчитываться по этим спецрежимам не нужно.
Сдавать отчетные формы по другим налогам нужно, если в текущем году у налогоплательщика были соответствующие объекты налогообложения.
Компании и ИП с работниками должны отчитаться за прошедший год по формам РСВ («Расчет по страховым взносам») и 6-НДФЛ, при этом:
РСВ подается и при отсутствии выплат физлицам в 2024 году. Срок сдачи — 27 января 2025 года.
Отчет 6-НДФЛ, если ничего не выплачивали сотрудникам и исполнителям по ГПХ в текущем году, можно не представлять, но только при условии, что не отчитывались по 6-НДФЛ ни за один отчетный период 2024 года. Иначе отчитаться нужно до 25 февраля 2025 года.
Еще один отчет в ИФНС — Персонифицированные сведения о физлицах за последний месяц прошедшего года разрешено не сдавать. Это связано с тем, что аналогичные сведения включаются в раздел 3 «Расчета по страховым взносам» (письмо налоговой службы от 06.03.2023 № БС-4-11/2593).
Отчетность в налоговую за 2024 год: таблица
В таблице собрали информацию об актуальных формах бухгалтерской и налоговой отчетности, которые следует применять по итогам прошедшего года, и о сроках их сдачи (с учетом переносов):
Ответственность за нарушение формы и сроков сдачи деклараций и расчетов
Некоторые отчеты следует подавать в ИФНС исключительно в электронной форме — это (ст. 119.1 НК):
декларация по НДС (на бумаге могут отчитываться только налоговые агенты — неплательщики НДС);
налоговые декларации по всем остальным налогам, если среднесписочная численность работников превышала в предшествующем году 100 человек;
«Расчет по страховым взносам» и форма 6-НДФЛ, если доходы в отчетном году выплачивали 11 и более физлицам;
Отчет по товарам, которые подлежат прослеживаемости.
Если подать такой отчет на бумаге, налоговики посчитают его непредставленным и оштрафуют на 200 руб. (ст. 119.1 НК).
Нарушение срока сдачи декларации или «Расчета по страховым взносам» грозит штрафом от 5% до 30% от суммы, которую не уплатили, за каждый месяц просрочки (полный и неполный), но не менее 1 000 руб. (ст. 119 НК).
При опоздании с представлением расчета 6-НДФЛ за каждый месяц просрочки взимается 1 000 руб. штрафа (ст. 126 НК).
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