Отчетность по итогам 2024 года: налоговая и бухгалтерская

Все юридические лица должны вести бухгалтерский учет. По состоянию на последний день отчетного года формируется бухгалтерская (по другому ее называют финансовая) отчетность, обязательный экземпляр которой необходимо представить в ИФНС.

На подготовку бухотчетности дается три месяца, это значит, что за 2024 год отчитаться нужно до конца марта 2025 года.

Подавать бухгалтерскую отчетность в инспекцию следует в только электронном виде — по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) или через специальный онлайн-сервис на официальном сайте ФНС.

В комплект отчетности входит бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и несколько приложений к ним.

С начала 2025 года приказ ФНС от 02.07.2010 № 66н о формах бухотчетности утратил силу, а за 2025 год отчитываться следует по новым формам из заменившего его ФСБУ 4/2023. При этом, как разъяснил Минфин, для отчетности за 2024 год нужно применять именно старые формы из приказа № 66н, несмотря на его отмену (информационное сообщение Минфина от 26.03.2024 № ИС-учет-50).

ИП вести бухучет не обязаны — сдавать бухгалтерскую отчетность им не нужно при условии ведении учета своих доходов и всех расходов (пункт 2 статьи 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).