Декларация по налогу на прибыль за 2024 год: кто сдает. Что нового в 2025 году 

Декларацию сдают крупные и средние предприятия, а также мелкие фирмы, которые не находятся на спецрежимах. Налогообложению подлежат напрямую доходы юридических лиц.

Прибыль, с которой нужно перечислять налог, для российских юрлиц, а также иностранных компаний, которые имеют представительства в России, определяется как доходы минус расходы.

Иностранные организации, имеющие представительства в России и получающие доходы на ее территории, наряду с российскими компаниями обязаны сдавать декларации по налогу на прибыль, если они являются резидентами РФ или управляются из России.

Особенность расчета налога для таких компаний заключается в том, что они обязаны перечислять его с полной суммы доходов, полученных в России, без учета соответствующих расходов.