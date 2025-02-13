Декларация по налогу на прибыль за 2024 год: кто сдает. Что нового в 2025 году 

Кто сдает декларацию за 2024 год
Декларацию сдают крупные и средние предприятия, а также мелкие фирмы, которые не находятся на спецрежимах. Налогообложению подлежат напрямую доходы юридических лиц.
Прибыль, с которой нужно перечислять налог, для российских юрлиц, а также иностранных компаний, которые имеют представительства в России, определяется как доходы минус расходы.
Иностранные организации, имеющие представительства в России и получающие доходы на ее территории, наряду с российскими компаниями обязаны сдавать декларации по налогу на прибыль, если они являются резидентами РФ или управляются из России.
Особенность расчета налога для таких компаний заключается в том, что они обязаны перечислять его с полной суммы доходов, полученных в России, без учета соответствующих расходов.
Когда следует сдавать декларацию
Декларация по налогу на прибыль сдается как по окончании отчетных периодов, так и по итогам года. Для годовой декларации за 2024 год крайний срок — не позднее 25 марта 2025 года. Этот срок является фиксированным — не имеет значения, в каком порядке перечисляются авансовые платежи.
Что касается отчетных периодов, то сроки подачи деклараций варьируются и зависят от режима уплаты авансов. Если компания уплачивает налог каждый квартал или каждый месяц, исходя из прибыли предыдущего квартала, декларации необходимо сдавать в такие сроки:
за I квартал — до 25 апреля;
за полугодие — до 25 июля;
за девять месяцев — до 25 октября;
за год — до 25 марта следующего года.
Организации, которые считают авансы по фактической прибыли, должны сдавать декларации за отчетные периоды не позднее 25 числа месяца, который следует за окончанием соответствующего периода.
Если 25 число попадает на выходной или праздник, крайний срок переносится на первый рабочий день после выходного или праздника.
Обязательно нужно подавать декларацию даже при нулевом налоге.
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Куда и как подавать
Декларацию нужно сдавать в одном экземпляре в ИФНС по месту нахождения организации. Если у вас есть обособленные подразделения, документы следует сдать как в головную инспекцию, так и в те налоговые органы, где зарегистрированы отдельные подразделения или группы. Крупные налогоплательщики подают все свои декларации в ИФНС по месту регистрации (п. 1 ст. 289 НК).
Декларацию можно представить инспектору:
на бумажном носителе через уполномоченное лицо или по почте;
в электронном формате через телекоммуникационные каналы с использованием специализированного оператора или сайта ФНС с активной электронной подписью.
Хотя в пункте 2.4 Порядка, утвержденного приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@, говорится о предоставлении декларации исключительно в электронной форме, отчетность на бумаге также возможна. Это подтверждают п. 3 и 4 статьи 80 НК. Право на это имеют организации с численностью персонала до 100 человек и вновь созданные организации с аналогичным числом сотрудников.
По запросу инспектора на копии декларации обязательно должны быть проставлены дата приема, регистрационный номер и подпись инспектора (абз. 2 п. 4 ст. 80 НК). Организации с численностью более 100 сотрудников, а также крупнейшие налогоплательщики отправляют декларации только в электронной форме.
Что будет, если нарушить сроки подачи декларации
Если допустить просрочку по сдаче декларации, ИФНС вправе наложить штраф на юрлицо в соответствии со ст. 119 НК. Размер штрафа составляет 5% от размера неперечисленного налога, указанного в декларации, за каждый полный или неполный месяц просрочки. При этом штраф не может быть меньше 1 000 рублей и больше 30% от суммы.
Помимо штрафа, должностное лицо могут привлечь к ответственности, что влечет за собой штраф от 300 до 500 рублей или вынесение предупреждения.
Если годовую декларацию не сдать в течение 10 рабочих дней после необходимого срока, ИФНС вправе заблокировать счета юридического лица, приостанавливая проведение операций по ним.
Что нового в декларации с 2025 года
ФНС внесла изменения в декларацию, а также определила ее формат и правила заполнения согласно приказу от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@. Данная форма вступает в силу с отчетных периодов 2025 года. Это означает, что она будет использоваться с первого квартала или с января в зависимости от учетной политики компании.
В новой форме учтены изменения, касающиеся налоговой реформы, в том числе повышение ставки налога до 25%, введение федерального инвестиционного налогового вычета, а также применение повышенных коэффициентов и других элементов. Произведены изменения в кодах.
Зарубежные юрлица, работающие в России через постоянные представительства, начнут использовать обновленную декларацию с первого отчетного периода 2026 года. При этом старая форма для иностранных компаний, утвержденная приказом Министерства налогов и сборов от 05.01.2004 № БГ-3-23/1, перестанет действовать с 1 января 2026 года.
Перечислим основные изменения в декларации:
Где произошли изменения
Что изменилось
Титульный лист
Убрали поле «наименование организации — представителя налогоплательщика». Укажите ФИО и подпись физлица, уполномоченного представителем. Появилась графа «Код государства (территории) налогового резидентства иностранной организации»
Раздел 1: подразделы 1.1 и 1.2
Создали новые графы для налога в региональный бюджет «КПП организации, обособленного подразделения». В подразделе 1.1 это графа 056, в подразделе 1.2 для авансовых платежей — графа 206
Раздел 1: подраздел 1.3
Разбили платежи по первому, второму и третьему срокам уплаты. Например, в I квартале первый срок — 28 февраля, второй — 28 марта, третий — 28 апреля. Форма декларации от 2024 года предполагала указание сроков каждого отдельного платежа
Лист 02 и приложения к нему
Приложение 1 к листу 02
Приложение 2 к листу 02
Приложение 7 к листу 02
Ввели новый раздел Д для отражения федерального инвестиционного вычета по основным средствам и НМА
Лист 03 обновили
В нем два раздела: остался раздел А — расчет налога с доходов в виде дивидендов, и появился новый раздел Б — реестр получателей доходов (прежний измененный раздел В). Раздел для процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам исключили.
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