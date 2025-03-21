Продажа товаров на маркетплейсах: счета, бухгалтерские проводки, отчеты

Особенности торговли через маркетплейсы
Маркетплейс за вознаграждение дает продавцу (селлеру) возможность выставлять свой товар на онлайн-витрине, а для большей эффективности продаж предлагает ему соответствующие услуги: логистику, расчетно-кассовое обслуживание, клиентский сервис, рекламу и т.д.
При этом могут применяться такие схемы поставки:
продавец, торгующий через онлайн-площадку, передает свой товар на склад маркетплейса, который принимает заказы от покупателей, собирает и доставляет им товар (FBО).
товар хранится на складе продавца, с которого маркетплейс его забирает и доставляет покупателям (FBS).
В любом случае собственником товара до его передачи покупателю остается продавец.
Бухучет таких торговых операций следует вести с учетом условий договора, заключенного с маркетплейсом. Обычно, это агентский договор, где торговая интернет-площадка является агентом, а продавец принципалом, либо сторонами заключаются сразу два договора:
Договор на размещение, по которому маркетплейс размещает товары на онлайн-витрине, ведет привлечение покупателей, производит упаковку и доставку товара, получает оплату, переводит средства продавцу с удержанием своего вознаграждения и т.п.;
Договор на продвижение, согласно которому товары продавца участвуют в продвижении — маркетплейс сам определяет, какие это товары, и устанавливает скидки на них. После приобретения товара покупателем сумма скидки возвращается продавцу.
В договоре приводится перечень документов, которые предоставляют друг другу маркетплейс и продавец, и сроки, в которые стороны должны это делать.
Общение между продавцом и площадкой происходит в личном кабинете на сайте маркетплейса, а обмен документами ведется в электронном формате через оператора ЭДО.
По завершении месяца (или в иной срок, установленный договором) маркетплейс отчитывается перед продавцом о совершенных продажах, направляя ему:
Отчет, в котором перечисляются реализованные товары (их наименования, количество, стоимость), даты продаж, приводятся сведения о примененных скидках, о товарах, которые покупатели не выкупили или вернули, указывается сумма вознаграждения (комиссии) торговой площадке.
Акт или УПД (универсальный передаточный документ) о дополнительных услугах, оказанных маркетплейсом (например, по продвижению товаров, РКО и т.д.) и их стоимости.
При необходимости стороны могут формировать иные дополнительные документы, например, акты сверки взаиморасчетов.
Упростить учет продаж на маркетплейсах поможет Аренда модуля «Управление маркетплейсами на 1С». Настройте обмен между 1С и электронной площадкой и ведите учет в одной программе. Вам не придется больше вводить вручную все документы и товары. Работа с модулем возможна со всеми популярными маркетплейсами: OZON, Wildberries, Яндекс Маркет, Мегамаркет, AliExpress.
Бухучет при торговле на маркетплейсе
Товары при их передаче интернет-площадке остаются в собственности продавца, поэтому отражайте их на счете 45 «Товары отгруженные».
Отгрузку товара маркетплейсу сопровождайте товарными накладными, а если передаете товар через автотранспортную компанию, оформляйте транспортные накладные. Получив товар, интернет-площадка подтверждает поступление актом приема-передачи.
Расчеты с маркетплейсом по посреднической деятельности и по оплате ему вознаграждения отражайте на отдельных субсчетах счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Маркетплейс может:
Увеличить цену на товар, установленную продавцом, и после продажи оставить себе полученную выгоду.
Продать товар со скидкой, согласованной или не согласованной с продавцом. Несогласованную скидку площадка обычно возмещает продавцу до размера, установленной им стоимости — на ее сумму уменьшается вознаграждение маркетплейса. Если размер вознаграждения меньше предоставленной скидки, площадка должна доплатить разницу продавцу.
На основании отчета о продажах за соответствующий месяц, на дату реализации продукции покупателю полученную выручку следует включить в доходы (без учета НДС), одновременно списав себестоимость реализованной продукции. При этом (п. 3, 5, 7, 12, 16 ПБУ 9/99, п. 5, 9, 11, 16 18 ПБУ 10/99, пп. «а» п. 41, пп. «а» п. 43 Федерального стандарта БУ 5/2019):
Выручку учитывайте в сумме, по которой реализован товар.
Если вы предоставляли собственную скидку, выручку признавайте с ее учетом.
Если скидку применил маркетплейс:
Согласованную с продавцом скидку, не возмещаемую маркетплейсом, учтите при признании выручки (согласованная продажная стоимость).
Не согласованную с продавцом скидку, возмещаемую маркетплейсом, учитывайте как убыток, представляющий собой разницу между согласованной продажной ценой и ценой интернет-площадки. Сумму убытка (возмещаемую скидку) включите в прочие доходы в периоде, на который приходится дата отчета по продажам или иного документа, подтверждающего скидку. На сумму полученной от маркетплейса доплаты разницы в цене начислите НДС, признав его прочим расходом.
Вознаграждение маркетплейсу и не входящую в него стоимость оказанных торговой площадкой услуг, включите в расходы на основании соответствующих документов — отчета, актов, УПД.
Обратите внимание, что в налоговом учете дата признания дохода от продаж — это (п. 3 ст. 271, ст. 316, п. 1 ст. 346.17 НК):
день продажи или отгрузки товара покупателю, если применяете ОСНО;
день поступления средств от маркетплейса на счет продавца, если применяете УСН.
Продажа товара на маркетплейсах: проводки
Операции по торговле через маркетплейс отражайте следующими проводками:
Дата проводки
Дебет
Кредит
Содержание операции
День передачи товаров электронной площадке
45
41
Товар передан маркетплейсу
День продажи товара покупателю, согласно отчету маркетплейса
76/Расчеты с маркетплейсом по товарам
90.1
В доходы включена выручка от реализации
90.3
68/НДС
Начислен НДС
90.2
45
Себестоимость реализованных товаров списана в расходы
В периоде, когда признана скидка электронной площадки
76/Скидка электронной площадки
91.1
Задолженность маркетплейса по возмещению разницы в цене
Дата документа, подтверждающего сумму вознаграждения маркетплейсу (отчета, акта или УПД)
44
76/Вознаграждение электронной площадки
Начислена комиссия маркетплейса
19
76/Вознаграждение электронной площадки
НДС с комиссии маркетплейса
68/НДС
19
НДС принят к вычету
44
76/Услуги маркетплейса
Учтена стоимость прочих услуг маркетплейса
19
76/Услуги маркетплейса
НДС от суммы стоимости услуг
68/НДС
19
НДС принят к вычету
Дата проведения зачета, поступления средств от электронной площадки
76/Вознаграждение маркетплейса, Услуги маркетплейса
76/Расчеты с маркетплейсом по товарам, Скидка маркетплейса
Проеден взаимозачет с маркетплейсом
51
76/Расчеты с маркетплейсом по товарам
На расчетный счет поступили деньги от маркетплейса
91.2
68/НДС
На сумму разницы в цене начислен НДС
НДС начисляйте, если применяете ОСНО, или являетесь плательщиком НДС на УСН, ЕСХН.
Как отразить возврат товара
Проводки по возврату товара зависят от того, когда покупатель отказался от него.
Если отказ произошел при осмотре товара до его оплаты, на сумму его стоимости достаточно сделать проводку, обратную проводке при передаче товара маркетплейсу.
Если возврат товара произошел уже после его оплаты покупателем, исходите из периода в котором его вернули (п. 7 ПБУ 9/99, п. 11 ПБУ 10/99):
возврат в календарном году совершения покупки — сторнируйте проводки, связанные с реализацией возвращенного товара;
возврат в будущем году после года совершения покупки — отразите доход от продажи и себестоимость возвращенного товара как убыток и прибыль прошлых лет.
Проводки делайте в периоде возврата на основании отчета маркетплейса о продажах:
Дебет
Кредит
Содержание операции
Отказ от товара до покупки
41
45
Электронная площадка вернула продавцу товар, от которого покупатель отказался при осмотре
Проданный товар возвращен в году покупки
76/Расчеты с маркетплейсом по товарам
90.1
СТОРНО Выручка от реализации товара
90.3
19
СТОРНО Начислен НДС
68/НДС
19
НДС по возвращенному товару принят к вычету
90.2
45
СТОРНО Списана себестоимость реализованной продукции
41
45
Маркетплейс вернул возвращенный товар продавцу
Проданный товар возвращен в будущем году после реализации
91.2
76/Расчеты с маркетплейсом по товарам
Доход от продажи возвращенного товара отражен как убыток прошлых лет, выявленный в текущем году
41
91.1
Себестоимость возвращенного товара, отражена как прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году
68/НДС
91.1
Вычет НДС по возвращенному товару
Надо ли сдавать отчетность по продажам на маркетплейсах
В 2025 году торговать через маркетплейсы можно на любом режиме налогообложения, кроме НПД при перепродаже товаров, а также патента.
Маркетплейсы подают о своей деятельности ежегодную форму статотчетности № 1-маркетплейс.
Для продавцов, торгующих на маркетплейсах, отдельной отчетности не предусмотрено, они отчитываются в ИФНС, СФР и Росстат в обычном порядке.
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