Продажа товаров на маркетплейсах: счета, бухгалтерские проводки, отчеты

Маркетплейс за вознаграждение дает продавцу (селлеру) возможность выставлять свой товар на онлайн-витрине, а для большей эффективности продаж предлагает ему соответствующие услуги: логистику, расчетно-кассовое обслуживание, клиентский сервис, рекламу и т.д.

При этом могут применяться такие схемы поставки:

продавец, торгующий через онлайн-площадку, передает свой товар на склад маркетплейса, который принимает заказы от покупателей, собирает и доставляет им товар (FBО).

товар хранится на складе продавца, с которого маркетплейс его забирает и доставляет покупателям (FBS).

В любом случае собственником товара до его передачи покупателю остается продавец.

Бухучет таких торговых операций следует вести с учетом условий договора, заключенного с маркетплейсом. Обычно, это агентский договор, где торговая интернет-площадка является агентом, а продавец принципалом, либо сторонами заключаются сразу два договора:

Договор на размещение, по которому маркетплейс размещает товары на онлайн-витрине, ведет привлечение покупателей, производит упаковку и доставку товара, получает оплату, переводит средства продавцу с удержанием своего вознаграждения и т.п.; Договор на продвижение, согласно которому товары продавца участвуют в продвижении — маркетплейс сам определяет, какие это товары, и устанавливает скидки на них. После приобретения товара покупателем сумма скидки возвращается продавцу.

В договоре приводится перечень документов, которые предоставляют друг другу маркетплейс и продавец, и сроки, в которые стороны должны это делать.

Общение между продавцом и площадкой происходит в личном кабинете на сайте маркетплейса, а обмен документами ведется в электронном формате через оператора ЭДО.

По завершении месяца (или в иной срок, установленный договором) маркетплейс отчитывается перед продавцом о совершенных продажах, направляя ему:

Отчет, в котором перечисляются реализованные товары (их наименования, количество, стоимость), даты продаж, приводятся сведения о примененных скидках, о товарах, которые покупатели не выкупили или вернули, указывается сумма вознаграждения (комиссии) торговой площадке.

Акт или УПД (универсальный передаточный документ) о дополнительных услугах, оказанных маркетплейсом (например, по продвижению товаров, РКО и т.д.) и их стоимости.

При необходимости стороны могут формировать иные дополнительные документы, например, акты сверки взаиморасчетов.