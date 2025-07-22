Документы в ЭДО отклонены: разбираемся в причинах и исправляем ошибки в 1С

На чем основывается юридическая сила электронных документов
Для того чтобы электронные документы (ЭД) имели юридическую силу наравне с бумажными, их использование регулируют федеральные законы и нормативные акты. Они — основа ЭДО, которую, как и в любом деле, знать необходимо. Основные документы, регулирующие ЭДО в России, следующие.
Закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Статья 2 закона определяет само понятие ЭД.
Закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Он определяет виды электронных подписей (ЭП), их правовой статус, требования к их созданию и использованию. Именно он закрепляет равенство между документом, подписанным квалифицированной ЭП, и документом на бумаге, подписанным собственноручно.
Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Разрешает составлять первичные учетные документы в электронном формате. Он является основой для применения ЭДО в бухгалтерской практике.
НК. В частности, ст. 169 НК разрешает оформлять Сф в электронном виде. Также НК содержит положения, на основании которых документы в ИФНС можно представить в электронном формате.
Приказы ФНС. ФНС разрабатывает и утверждает форматы ЭД (например, для УПД, счет–фактур, актов сверки). Эти приказы обязательны к исполнению при обмене документами с налоговыми органами и между контрагентами.
Иные нормативные акты. Приказ Минфина от 05.02.2021 № 14н, приказ ФСБ № 795, постановление Правительства № 1137.
Какие документы можно и нельзя передавать по ЭДО
ЭДО — это прекрасный инструмент для обмена огромным количеством документов, но его применение имеет свои границы, которые регулируются законодательством. Важно знать, какие документы можно перевести в «цифру», а какие требуют традиционного бумажного носителя.
1. Разрешено передавать по ЭДО. Большинство документов, которые используются в повседневной деятельности компаний, можно и нужно передавать через ЭДО. Это значительно ускоряет процессы и снижает затраты. К таким документам относятся:
первичка: УПД, акты выполненных работ/оказанных услуг, товарные накладные, Сф, акты сверки или выполненных работ, счета на оплату, техзадания, спецификации;
договоры и доп. соглашения: договоры по купле–продаже товаров либо оборудования и техники, на оказание услуг или выполнение работ, по аренде и т. д., а также любые изменения к ним;
кадровая документация (с ограничениями): приказы, заявления на отпуск, командировочные удостоверения при условии, что у сотрудников есть электронные подписи и компания перешла на кадровый ЭДО;
внутренние документы: служебные записки, распоряжения, акты, отчеты, протоколы совещаний — если они не требуют обязательного бумажного оформления по закону.
Единственное, есть один важный момент касательно документов, которые содержат информацию об НДС (Сф, УПД, накладные). Они должны быть подписаны только квалифицированной электронной подписью.
2. Не разрешено передавать по ЭДО. Несмотря на широкие возможности ЭДО, некоторые документы все еще требуют «бумажного» подхода в связи с требованиями законодательства:
документы, касающиеся кадрового состава: приказ на увольнение сотрудника, журнал проведения инструктажей по охране труда на предприятии, акты о произошедших несчастных случаях на производстве;
трудовые книжки: у многих они ведутся в электронном виде, но их бумажные аналоги, выданные до перехода на электронный формат, остаются действительными;
документы, требующие «живой» подписи и печати по закону: нотариальные доверенности, векселя;
документы с грифом секретности: гостайна и другие особо важные документы, требующие специальных условий защиты информации.
Однако, если компания полностью перешла на ЭДО, бумажный архив, который был до перехода, все же должен быть сохранен. Обязанность организации — хранить документацию, имеющую отношение к бухучету, в течение 5 лет, а относящуюся к кадрам (приказ о трудоустройстве, увольнении или переводе, личная карточка работника и трудовой договор с ним) — в течение 75 лет, если операции по ним закончились до 01.01.2003, и 50 лет, если закончились после 01.01.2003.
ЭДО — не работает: почему контрагент не принимает ваши документы и что с этим делать
ЭДО сильно упрощает жизнь не только бухгалтеру компании, но и всем сотрудникам, если введен внутренний ЭДО. Однако в работе такого полезного инструмента случаются сбои, чаще при внешнем ЭДО. Главное при этом — не впадайте в панику, она — плохой советчик. Что же может произойти? Ситуации возникают разные.
Контрагент отклоняет УПД
Представьте ситуацию: вы отправили УПД, а контрагент его отклонил, звонит и говорит: «Мы этот документ не можем принять, у нас другие данные». Что это может значить?
1. Несовпадение ИНН/КПП. Это одна из самых распространенных причин. Ошибка может быть всего в одной цифре — при оформлении карточки контрагента случайно поставили соседнюю цифру вместо нужной, но это уже ошибка. Вполне объяснимо, что ваш партнер отклонит такой документ.
Как исправить:
зайдите в карточку контрагента в 1С (вкладка «Справочники» — «Контрагенты»). Проверьте поля ИНН и КПП. Сверьте их с учредительными документами контрагента или данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Исправьте ошибку, заново сформируйте и повторно отправьте УПД.
А чтобы исключить подобные ошибки, воспользуйтесь сервисом 1С:Контрагент. С его помощью по названию или ИНН актуальные данные в карточку контрагента подтянутся автоматически. Консультанты Scloud, подскажут как подключить и настроить работу сервиса.
2. Неправильные наименования или адреса. Иногда проблема может быть в неточности наименования организации или ее юридического адреса. Даже такую мелочь, как двойные кавычки в наименование контрагента, некоторые системы ЭДО или внутренние регламенты контрагента могут не пропустить в документе.
Как исправить:
проверьте полное и сокращенное наименование, а также юридический адрес в карточке контрагента в 1С. Убедитесь, что они полностью соответствуют данным контрагента, а лучше — выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, которую можно бесплатно заказать на сайте ФНС.
И тут исключить подобные ошибки поможет сервис 1С:Контрагент.
3. Некорректные данные по товарам/услугам. Партнер может отклонить УПД из-за несоответствия данных по количеству, цене, номенклатуре.
Как исправить:
проверьте все показатели табличной части документа УПД в 1С, сверьте их с данными в договоре или заказе. Сделайте корректировку документа и повторно отправьте.
Проблемы с электронной подписью
Электронная подпись (ЭП) — это ваша цифровая «печать». Если она не проходит проверку, документ считается недействительным. Почему это происходит?
1. Истек срок действия сертификата ЭП. Срок действия сертификата ограниченный, чаще всего это 1 год. По его истечении подпись становится недействительной, и система ЭДО просто откажет в подписи.
Как исправить:
в 1С:Бухгалтерия есть механизм проверки срока действия сертификатов ЭП. Примерно за месяц до окончания срока действия в программе начнут периодически появляться сообщения о необходимости продлить сертификат. Не игнорируйте их;
если пропустили уведомление, посмотреть срок действия можно двумя способами. Первый: вкладка «Администрирование» — Обмен электронными документами. Перейдите по интерактивной ссылке «Настройки электронной подписи и шифрования». Откроются настройки, и в табличной части будет список сертификатов. Там же можно сформировать три вида отчета.
Второй способ: вкладка «Отчеты» — 1С–Отчетность — Регламентированные отчеты. Далее перейдите на вкладку «Настройки» — Настройка обмена с контролирующими органами. Сверху будет указан срок действия сертификата, а в списке «Гос. органы» будет отмечено, с какими структурами подключен обмен;
после проверки оформите новый сертификат. Сделайте это в аккредитованном удостоверяющем центре в течение месяца до окончания действия старого.
2. Сертификат ЭП отозван. Он может быть отозван владельцем. Если владелец этого не делал, значит это инициатива удостоверяющего центра (УЦ). Причины для этого разные: какие-то нарушения (подделаны данные или ключ скомпрометирован), изменения в законодательстве, УЦ прекращает свою деятельность.
Как исправить:
полную информацию о причине отзыва даст только УЦ, где получали ЭП. После объяснений причин выход один — получить новый сертификат.
Другие нестыковки
Проблемы могут быть не только в момент получения ЭД противоположной стороной. Все может произойти еще на стадии формирования ЭД. Но это даже и не проблема, а так — казус, который вполне может оказаться опечаткой. Это довольно легко исправить именно на стадии формирования ЭД.
1. Ошибка в данных документа. Вы сформировали ЭД, где в шапке указан Документ учета, например «Реализация». При просмотре обнаружили, что цена товара указана не верно.
Как исправить:
номер и дата документа «Реализация» указывается как интерактивная ссылка. «Провалитесь» по этой ссылке в сам документ, исправьте цену и сохраните его по кнопке «Записать». После этого появится предупреждение о закрытии ранее созданного ЭД в принудительном порядке. Нужно по ссылке «Создайте» сформировать новый ЭД, с правильной ценой, предыдущий же стал неактуальным и в учете не принимается.
2. Неправильно сформированная печатная форма. Хотя ЭДО работает с электронными документами, многие системы позволяют просматривать печатную форму. Если она выглядит некорректно, это также может стать причиной отказа. Вы отправили УПД, а контрагент, просматривая печатную форму, обнаружил, что она «съехала», отсутствуют какие-то поля или обрезана часть информации, и не принял документ.
Как исправить:
перед отправкой документа просмотрите его печатную форму в 1С (кнопка в документе «Печать» — Универсальный передаточный документ). Убедитесь, что все данные отображаются без обрезаний. Если есть проблемы, проверьте настройки печати, обновления 1С или обратитесь за консультацией к специалистам Scloud.
3. Запрет от контрагента на прием документов по ЭДО. В этом случае может быть два запрета: общий и частичный. Общий — значит, в настройках ЭДО со своей стороны партнер полностью запретил принимать ЭД, потому что перешел исключительно на бумажный документооборот. При частичном какие-то документы могут быть приняты, а, например, Сф должны быть исключительно на бумаге.
Как исправить:
в обоих случаях стоит связаться с контрагентом и уточнить, какие документы, в каком виде и каким способом нужно передавать ему в дальнейшем.
4. Ошибка при формировании XML-файла. ЭД передаются в основном в формате XML, который разработан ФНС. Если в этом файле есть ошибки, система ЭДО контрагента может его не принять. Часто встречаются такие, скорее, недочеты, чем ошибки, как не указан номер и дата договора, единицы измерения и адреса вбиты вручную. Обычно 1С формирует XML-файлы корректно, но могут возникнуть и более серьезные проблемы: в процессе выгрузки УПД из 1С произошел сбой, и в XML-файл попали неверные символы или нарушилась структура.
Как исправить:
недочеты просто исправить — укажите реквизиты договора, а единицы измерения и все параметры адресов заполните по классификаторам;
при более серьезных ошибках в первую очередь убедитесь, что ваша 1С обновлена до последней версии. Если все обновлено, обратитесь сначала к специалистам по работе в 1С компании Scloud. Они постараются вам помочь. Если же проблема сохраняется, обратитесь в техническую поддержку вашего оператора ЭДО.
Резюме
Отклонение документов в ЭДО — это неприятная, но решаемая проблема. Главное — не паниковать и системно подойти к поиску причины. В большинстве случаев проблема кроется в неточности данных или некорректной работе с электронной подписью. Помните, что своевременная проверка информации и внимание к деталям — залог успешного и бесперебойного ЭДО. А специалисты компании Scloud помогут вам разобраться, где в 1С расположены настройки для электронного документооборота, что нужно настроить и как, каков процесс ЭДО со стороны 1С.
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