Документы в ЭДО отклонены: разбираемся в причинах и исправляем ошибки в 1С

Какие документы можно и нельзя передавать по ЭДО

ЭДО — это прекрасный инструмент для обмена огромным количеством документов, но его применение имеет свои границы, которые регулируются законодательством. Важно знать, какие документы можно перевести в «цифру», а какие требуют традиционного бумажного носителя.

1. Разрешено передавать по ЭДО. Большинство документов, которые используются в повседневной деятельности компаний, можно и нужно передавать через ЭДО. Это значительно ускоряет процессы и снижает затраты. К таким документам относятся:

первичка: УПД, акты выполненных работ/оказанных услуг, товарные накладные, Сф, акты сверки или выполненных работ, счета на оплату, техзадания, спецификации;

договоры и доп. соглашения: договоры по купле–продаже товаров либо оборудования и техники, на оказание услуг или выполнение работ, по аренде и т. д., а также любые изменения к ним;

кадровая документация (с ограничениями): приказы, заявления на отпуск, командировочные удостоверения при условии, что у сотрудников есть электронные подписи и компания перешла на кадровый ЭДО;

внутренние документы: служебные записки, распоряжения, акты, отчеты, протоколы совещаний — если они не требуют обязательного бумажного оформления по закону.

Единственное, есть один важный момент касательно документов, которые содержат информацию об НДС (Сф, УПД, накладные). Они должны быть подписаны только квалифицированной электронной подписью.

2. Не разрешено передавать по ЭДО. Несмотря на широкие возможности ЭДО, некоторые документы все еще требуют «бумажного» подхода в связи с требованиями законодательства:

документы, касающиеся кадрового состава: приказ на увольнение сотрудника, журнал проведения инструктажей по охране труда на предприятии, акты о произошедших несчастных случаях на производстве;

трудовые книжки: у многих они ведутся в электронном виде, но их бумажные аналоги, выданные до перехода на электронный формат, остаются действительными;

документы, требующие «живой» подписи и печати по закону: нотариальные доверенности, векселя;

документы с грифом секретности: гостайна и другие особо важные документы, требующие специальных условий защиты информации.

Однако, если компания полностью перешла на ЭДО, бумажный архив, который был до перехода, все же должен быть сохранен. Обязанность организации — хранить документацию, имеющую отношение к бухучету, в течение 5 лет, а относящуюся к кадрам (приказ о трудоустройстве, увольнении или переводе, личная карточка работника и трудовой договор с ним) — в течение 75 лет, если операции по ним закончились до 01.01.2003, и 50 лет, если закончились после 01.01.2003.