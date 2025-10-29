Основные изменения для бухгалтеров с 2026 года

Грядущие реформы для бухгалтеров
Правительство представило пакет инициатив, затрагивающих налогообложение, документооборот и расчеты с персоналом. Эти изменения потребуют обновления бухгалтерских систем, договоров и рабочих процессов. Бухгалтеры и руководители компаний должны заранее учитывать потенциальные изменения, чтобы минимизировать финансовые риски и обеспечить стабильность бизнеса.
Реформа затронет прежде всего налоги и цифровизацию учета. Изменения масштабные, но подготовившиеся компании смогут пройти их без потерь. Разберем основные направления, которые потребуют от бухгалтеров оперативной адаптации.
Повышение НДС
Одним из самых заметных аспектов будущих реформ могут стать изменения в косвенных и прямых налогах. Они затронут как крупные корпорации, так и малый бизнес на УСН.
С 1 января 2026 года ставка НДС может вырасти с 20% до 22%, что потребует оперативной корректировки договоров и учетных процессов. В этом случае компаниям потребуется:
перенастроить 1С и аналогичные программы для корректного расчета новой ставки НДС;
адаптировать контракты, заключенные в 2025 году и раньше под новую ставку НДС для поставок с 2026 года;
внести корректировки с учетом возможного роста налоговой нагрузки.
Усиление требований к УСН
С 2026 года планируется снизить лимит дохода для компаний и предпринимателей на УСН с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. При превышении этого порога бизнес будет обязан платить НДС, что существенно повлияет на экономику малого предприятия.
Для таких компаний и ИП нагрузка увеличится: потребуется вести учет входящего и исходящего НДС, книги покупок и продаж, а также подавать ежеквартальные декларации.
Повышение МРОТ
В 2026 году работодателей может ожидать рост МРОТ и отмена льгот по страховым взносам. Это повысит нагрузку на фонд оплаты труда и потребует корректировки зарплатных бюджетов.
С 1 января 2026 года МРОТ может быть увеличен более чем на 20% — до 27 093 рублей. Это повлечет рост ежемесячных выплат, так как зарплата за полностью отработанный месяц не может быть ниже установленного минимума. Повышение затронет не только оклады, но и пособия, больничные, отпускные и другие выплаты и отчисления, рассчитываемые исходя из МРОТ.
Бухгалтерам нужно учесть рост выплат в фонде оплаты труда и обновить кадровые документы сотрудников, на которых распространяется повышение МРОТ, чтобы избежать претензий со стороны проверяющих органов.
Отмена льгот
В рамках возможных реформ власти рассматривают отмену льготных тарифов страховых взносов, которыми сегодня пользуются малые и средние предприятия в отдельных секторах экономики. Если эти изменения будут утверждены и вступят в силу, компании могут столкнуться с существенным увеличением расходов на зарплатные отчисления.
Такое повышение нагрузки потребует пересмотра финансового планирования: рост расходов отразится на себестоимости товаров и услуг, что, в свою очередь, может привести к корректировке отпускных цен для конечного потребителя.
Обязательный переход на УПД
Возможно, с 1 января 2026 года компании, работающие в электронном документообороте, будут обязаны применять УПД: это может стать основным документом для электронного подтверждения отгрузок, выполненных работ и оказанных услуг.
Потенциально УПД станет единым стандартом для документооборота. Существующие электронные формы, такие как ТОРГ-12 и акты выполненных работ, будут заменены новым документом. Однако компании, продолжающие использовать бумажные документы, скорее всего, смогут сохранить этот способ работы и после 1 января 2026 года.
Для бизнеса переход на УПД означает необходимость подготовки систем и провайдеров к работе с версией 5.03, обучения сотрудников, отвечающих за первичные документы, и тестирования обмена с контрагентами. В то же время внедрение УПД позволит стандартизировать документооборот, снизить количество ошибок и ускорить согласование операций между контрагентами.
Помимо перехода на УПД, с 1 сентября 2026 года может стать обязательным применение электронной транспортной накладной для всех участников грузовых перевозок.
Изменения сроков уплаты налогов
С 2026 года могут быть пересмотрены правила переноса сроков уплаты налогов и авансов. По проекту, если крайняя дата платежа приходится на выходной или праздничный день, она будет смещаться на предыдущий рабочий день. Пока что это правило действует только для налогов и авансов, но не распространяется на страховые взносы.
Что касается имущественных налогов — планируется, что их расчет будет осуществлять ФНС, а не налогоплательщики. Это освобождает компании от необходимости самостоятельно готовить уведомления о суммах к уплате.
У организаций может появиться дополнительное время для сбора данных и проверки расчетов: налоговики будут направлять уведомления с расчетами ежеквартально, а сроки уплаты могут смещаться — например, вместо 28 февраля крайний срок станет 28 марта.
Работа с ЕНС
Система Единого налогового счета, предназначенная для упрощения расчетов, будет доработана. Планируется запретить одному лицу пополнять ЕНС другого, если у получателя нет налоговой задолженности и не наступил срок уплаты ни одного налога. Это поможет точнее контролировать движение средств и избежать избыточных переводов на счета налогоплательщиков с актуальной налоговой историей.
Стимулирующие бизнес меры
Реформы 2026 года могут включать не только новые ограничения, но и инициативы для поддержки бизнеса и повышения социальной активности. В числе таких мер — расширение возможностей ФИНВ. Компании внутри одной группы смогут использовать инвестиции, сделанные другими участниками, для налоговых вычетов, если вложения соответствуют отрасли, подпадающей под вычет. Это позволит внутри группы оптимизировать налоговую нагрузку и стимулировать вложения в стратегически важные направления.
Поддержка многодетных семей
Возврат НДФЛ, как и раньше, продолжит действовать. При этом с 1 января 2026 года может появиться новая опция: семьи с двумя и более детьми смогут получать часть налога без необходимости подтверждать расходы. Право на выплату получат только родители, которые ежемесячно уплачивают 13% НДФЛ. На следующий год по заявлению им могут вернуть 7%, при условии соблюдения определенных критериев. В числе этих критериев:
родители и дети должны иметь гражданство рф и постоянно проживать в стране;
доход родителей официально оформлен и полностью облагается ндфл;
родители являются налоговыми резидентами;
право на выплату имеют усыновители, опекуны и попечители;
среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов с учетом имущества;
дети младше 18 лет или до 23 лет, если учатся на очном отделении;
у родителей нет задолженностей по алиментам.
Подготовка бухгалтерии к изменениям 2026 года
В 2026 году могут ожидаться значительные изменения: возможное повышение НДС, ужесточение правил УСН, обязательный переход на электронный документооборот и корректировка сроков уплаты налогов. Чтобы заранее минимизировать риски и избежать штрафов, бухгалтерам стоит уже в 2025 году проверить лимиты по УСН, провести аудит договоров и убедиться, что учетные системы готовы к работе с электронными УПД и новым цифровым процессам.
В 2026 году могут ожидаться значительные изменения: возможное повышение НДС, ужесточение правил УСН, обязательный переход на электронный документооборот и корректировка сроков уплаты налогов. Чтобы заранее минимизировать риски и избежать штрафов, бухгалтерам стоит уже в 2025 году проверить лимиты по УСН, провести аудит договоров и убедиться, что учетные системы готовы к работе с электронными УПД и новым цифровым процессам.
