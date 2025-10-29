Основные изменения для бухгалтеров с 2026 года

Грядущие реформы для бухгалтеров

Правительство представило пакет инициатив, затрагивающих налогообложение, документооборот и расчеты с персоналом. Эти изменения потребуют обновления бухгалтерских систем, договоров и рабочих процессов. Бухгалтеры и руководители компаний должны заранее учитывать потенциальные изменения, чтобы минимизировать финансовые риски и обеспечить стабильность бизнеса. Реформа затронет прежде всего налоги и цифровизацию учета. Изменения масштабные, но подготовившиеся компании смогут пройти их без потерь. Разберем основные направления, которые потребуют от бухгалтеров оперативной адаптации. Чтобы быстрее адаптировать учет к новым требованиям, компании могут использовать облачную 1С от Scloud. Работа в облаке позволяет вести бухгалтерию и управлять процессами онлайн: сотрудники могут работать удаленно, оперативно вносить данные и обновлять документы, что помогает быстрее реагировать на изменения в законодательстве.

Повышение НДС

Одним из самых заметных аспектов будущих реформ могут стать изменения в косвенных и прямых налогах. Они затронут как крупные корпорации, так и малый бизнес на УСН. С 1 января 2026 года ставка НДС может вырасти с 20% до 22%, что потребует оперативной корректировки договоров и учетных процессов. В этом случае компаниям потребуется: перенастроить 1С и аналогичные программы для корректного расчета новой ставки НДС;

адаптировать контракты, заключенные в 2025 году и раньше под новую ставку НДС для поставок с 2026 года;

внести корректировки с учетом возможного роста налоговой нагрузки.

Усиление требований к УСН

С 2026 года планируется снизить лимит дохода для компаний и предпринимателей на УСН с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. При превышении этого порога бизнес будет обязан платить НДС, что существенно повлияет на экономику малого предприятия. Для таких компаний и ИП нагрузка увеличится: потребуется вести учет входящего и исходящего НДС, книги покупок и продаж, а также подавать ежеквартальные декларации. Чтобы настроить учет без ошибок, можно обратиться за консультацией к специалистам Scloud.

Повышение МРОТ

В 2026 году работодателей может ожидать рост МРОТ и отмена льгот по страховым взносам. Это повысит нагрузку на фонд оплаты труда и потребует корректировки зарплатных бюджетов. С 1 января 2026 года МРОТ может быть увеличен более чем на 20% — до 27 093 рублей. Это повлечет рост ежемесячных выплат, так как зарплата за полностью отработанный месяц не может быть ниже установленного минимума. Повышение затронет не только оклады, но и пособия, больничные, отпускные и другие выплаты и отчисления, рассчитываемые исходя из МРОТ. Бухгалтерам нужно учесть рост выплат в фонде оплаты труда и обновить кадровые документы сотрудников, на которых распространяется повышение МРОТ, чтобы избежать претензий со стороны проверяющих органов.

Отмена льгот

В рамках возможных реформ власти рассматривают отмену льготных тарифов страховых взносов, которыми сегодня пользуются малые и средние предприятия в отдельных секторах экономики. Если эти изменения будут утверждены и вступят в силу, компании могут столкнуться с существенным увеличением расходов на зарплатные отчисления. Такое повышение нагрузки потребует пересмотра финансового планирования: рост расходов отразится на себестоимости товаров и услуг, что, в свою очередь, может привести к корректировке отпускных цен для конечного потребителя.

Обязательный переход на УПД

Возможно, с 1 января 2026 года компании, работающие в электронном документообороте, будут обязаны применять УПД: это может стать основным документом для электронного подтверждения отгрузок, выполненных работ и оказанных услуг. Потенциально УПД станет единым стандартом для документооборота. Существующие электронные формы, такие как ТОРГ-12 и акты выполненных работ, будут заменены новым документом. Однако компании, продолжающие использовать бумажные документы, скорее всего, смогут сохранить этот способ работы и после 1 января 2026 года. Для бизнеса переход на УПД означает необходимость подготовки систем и провайдеров к работе с версией 5.03, обучения сотрудников, отвечающих за первичные документы, и тестирования обмена с контрагентами. В то же время внедрение УПД позволит стандартизировать документооборот, снизить количество ошибок и ускорить согласование операций между контрагентами. Помимо перехода на УПД, с 1 сентября 2026 года может стать обязательным применение электронной транспортной накладной для всех участников грузовых перевозок.

Изменения сроков уплаты налогов

С 2026 года могут быть пересмотрены правила переноса сроков уплаты налогов и авансов. По проекту, если крайняя дата платежа приходится на выходной или праздничный день, она будет смещаться на предыдущий рабочий день. Пока что это правило действует только для налогов и авансов, но не распространяется на страховые взносы. Что касается имущественных налогов — планируется, что их расчет будет осуществлять ФНС, а не налогоплательщики. Это освобождает компании от необходимости самостоятельно готовить уведомления о суммах к уплате. У организаций может появиться дополнительное время для сбора данных и проверки расчетов: налоговики будут направлять уведомления с расчетами ежеквартально, а сроки уплаты могут смещаться — например, вместо 28 февраля крайний срок станет 28 марта.

Работа с ЕНС

Система Единого налогового счета, предназначенная для упрощения расчетов, будет доработана. Планируется запретить одному лицу пополнять ЕНС другого, если у получателя нет налоговой задолженности и не наступил срок уплаты ни одного налога. Это поможет точнее контролировать движение средств и избежать избыточных переводов на счета налогоплательщиков с актуальной налоговой историей.

Стимулирующие бизнес меры

Реформы 2026 года могут включать не только новые ограничения, но и инициативы для поддержки бизнеса и повышения социальной активности. В числе таких мер — расширение возможностей ФИНВ. Компании внутри одной группы смогут использовать инвестиции, сделанные другими участниками, для налоговых вычетов, если вложения соответствуют отрасли, подпадающей под вычет. Это позволит внутри группы оптимизировать налоговую нагрузку и стимулировать вложения в стратегически важные направления.

