Оформление отпуска в 1С:ЗУП и расчет компенсаций при увольнении

Как оформить отпуск в 1С:ЗУП

Процесс предоставления отпусков, будь то основной ежегодный или дополнительные, требует внимательного подхода к оформлению и расчету. Корректное отражение всех деталей в учетной системе обеспечивает соблюдение законодательства и прав работников. Далее мы поэтапно рассмотрим, как оформить основной и дополнительные отпуска в 1С:Зарплата и управление персоналом.

1. Предварительная настройка программы. Перед началом оформления отпусков в 1С:ЗУП необходимо убедиться, что программа настроена для работы со всеми их видами. Для этого перейдите в раздел «Настройка» — «Расчет зарплаты», затем выберите «Настройка состава начислений и удержаний» и откройте раздел «Отпуска».

Настройка программы 1С:ЗУП для работы с отпусками

Одновременно с настройкой отпусков рекомендуется настроить регистрацию всех возможных причин отсутствия сотрудников: раздел «Учет отсутствий» там же, где работа с отпусками.

Настройка учета разных причин отсутствия сотрудника на работе

2. Оформление основного отпуска. После корректной настройки программы можно приступить к регистрации и начислению всех видов отпусков для сотрудников. Наиболее частым является основной ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Ниже представлен краткий алгоритм процесса его оформления и расчета:

сотрудник подает заявление на отпуск;

на основании заявления издается соответствующий приказ;

с приказом работник знакомится под роспись;

информация об отпуске вносится в личную карточку сотрудника;

производится расчет и выплата начисленной отпускной суммы.

3. Оформление дополнительных отпусков. Оформление дополнительных отпусков происходит аналогично основному. Однако, прежде чем приступить, необходимо зарегистрировать в справочнике «Виды отпусков» (раздел «Настройка» — «Предприятие») все типы дополнительных отпусков, которые есть в вашей компании. Многие часто используемые виды отпусков уже доступны в 1С:ЗУП.

Виды отпусков в 1С:ЗУП, доступные по умолчанию

Оформление как основного, так и дополнительных отпусков производится через один и тот же документ «Отпуск». Доступ к нему осуществляется через вкладку «Зарплата» (пункт «Создать» — «Отпуск») или через раздел «Отпуска» на вкладке «Кадры»/«Зарплата».

Главное отличие заключается во внутренних вкладках документа, позволяющих привязать дополнительные дни к основному отпуску или оформить их независимо. Если в процессе настройки или оформления у вас возникнут затруднения, специалисты Scloud готовы оказать вам консультационную поддержку.

Оформление дополнительного отпуска в 1С:ЗУП

Оплачиваемый дополнительный отпуск рассчитывается и регистрируется в программе в том же документе «Отпуск». Расчет происходит на вкладке, аналогичной той, что используется для основного отпуска.

Расчет суммы дополнительного отпуска в документе «Отпуск»

Учебный дополнительный отпуск в табеле учета рабочего времени отображается с использованием условного обозначения «У».