Как организовать работу с импортом и настроить 1С для последующих операций

Как найти поставщика

Санкции усложнили импорт в Россию, поэтому многие бизнесы переориентировались на китайский рынок. Начинать нужно с подбора поставщика. Если принято решение сотрудничать с Китаем, есть несколько доступных вариантов для поиска подходящего партнера.

1. Поиск товаров на китайских рынках. Личная поездка в Китай позволяет увидеть продукцию своими глазами и выбрать действительно качественные и уникальные товары. Основные центры торговли находятся в Шэньчжэнь (электроника), Гуанчжоу (обувь и одежда) и Гуандун (кожгалантерея, товары для детей).

Такой способ эффективен, но затратен, поэтому для небольших и средних компаний он часто оказывается финансово сложным.

2. Закупка товаров через B2B–площадки. B2B–платформы позволяют закупать товары дистанционно. Наиболее известные — Alibaba.com, 1688.com, Made-in-China и Global Sources. Такие сервисы удобны тем, что не требуют личного присутствия на месте.

3. Международные ярмарки и выставки. Посещение выставок позволяет лично встретиться с производителями или обсудить продукцию с торговыми представителями, получая квалифицированные рекомендации.

4. Подготовка к работе с поставщиком. Как только поставщик выбран, необходимо открыть валютный счет для ведения ВЭД. После этого можно переходить к заключению договора с поставщиком.