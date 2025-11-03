Как организовать работу с импортом и настроить 1С для последующих операций

Как найти поставщика
Санкции усложнили импорт в Россию, поэтому многие бизнесы переориентировались на китайский рынок. Начинать нужно с подбора поставщика. Если принято решение сотрудничать с Китаем, есть несколько доступных вариантов для поиска подходящего партнера.
1. Поиск товаров на китайских рынках. Личная поездка в Китай позволяет увидеть продукцию своими глазами и выбрать действительно качественные и уникальные товары. Основные центры торговли находятся в Шэньчжэнь (электроника), Гуанчжоу (обувь и одежда) и Гуандун (кожгалантерея, товары для детей).
Такой способ эффективен, но затратен, поэтому для небольших и средних компаний он часто оказывается финансово сложным.
2. Закупка товаров через B2B–площадки. B2B–платформы позволяют закупать товары дистанционно. Наиболее известные — Alibaba.com, 1688.com, Made-in-China и Global Sources. Такие сервисы удобны тем, что не требуют личного присутствия на месте.
3. Международные ярмарки и выставки. Посещение выставок позволяет лично встретиться с производителями или обсудить продукцию с торговыми представителями, получая квалифицированные рекомендации.
4. Подготовка к работе с поставщиком. Как только поставщик выбран, необходимо открыть валютный счет для ведения ВЭД. После этого можно переходить к заключению договора с поставщиком.
Заключение договора с поставщиком
Договор играет важную роль: он определяет обязанности и права сторон, минимизирует риски и обеспечивает прозрачность сделки. Валютный контроль в банке без него пройти нельзя. Разберем главные пункты договора.
Раздел договора
Что включает в себя
Предмет договора
Четкое описание товара: наименование, характеристики, количество, критерии качества.
Цена и условия оплаты
Прописывается цена за единицу каждого товара и полная сумма контракта. В какой валюте осуществляются платежи, график и форма платежей: предоплата или постоплата. Устанавливаются условия изменения цен.
Условия поставки по базисам Инкотермс
Это буквенное обозначение всех видов условий, чтобы избежать разночтения сторонами контракта: кто отвечает за доставку, на ком лежат риски в определенный момент доставки, на ком лежит страхование и таможенное оформление
Качество товара
Определяются требования к качеству, порядок приемки и ответственность за бракованный товар. Также оговаривается порядок замены брака.
Перечень документов
Какие именно поставщик прикладывает к товару и на каком языке
Ответственность сторон
Каковы штрафные санкции за нарушение условий контракта, действия сторон при форс–мажорных обстоятельствах и порядок разрешения споров.
Срок действия договора
Дата начала и окончания действия договора, также условия его продления или расторжения.
Рекомендуется составлять контракт одновременно на русском и на языке контрагента. Также следует указать, законы какой страны будут действовать при возникновении споров.
Как только договор подписан, можно начинать сотрудничество. Однако перед доставкой товара до покупателя нужно пройти важный этап — таможенное оформление.
Оформление груза по закону
Чтобы легально продавать товар в России, необходимо официально оформить груз в соответствии с таможенными правилами. Это требует прохождения определенных процедур.
1. Документы для таможенного оформления. Для таможни потребуется подготовить следующие бумаги:
инвойс с описанием и стоимостью товара;
лист упаковки с информацией о весе, количестве мест и маркировке;
международная накладная в зависимости от транспорта: CMR (авто), AWB (самолет), коносамент (корабль), SMGS/CIM (поезд), CN23 (почта);
сертификат о стране производства;
экспортная декларация EX1, оформленная перевозчиком или продавцом.
2. Грузовая таможенная декларация. ГТД подтверждает законность ввоза товара и факт уплаты НДС и пошлин. В документе указываются сведения об отправителе и каждом типе товара, включая вес, количество и стоимость.
3. Коды ТН ВЭД для товаров. Товар получает цифровой код, который используется для расчета таможенных сборов и пошлин. Этот код также показывает, нужно ли проходить сертификацию или оформлять лицензии.
4. Расчет таможенной стоимости. Таможенная стоимость определяется в соответствии с главой 5 закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ. От нее зависят размеры пошлины, НДС и акцизов.
5. Таможенные сборы: расчет и оплата. При ввозе товаров в РФ необходимо учитывать несколько видов платежей: ввозную пошлину, НДС, акцизы на подакцизные товары, сборы за оформление таможни, а также антидемпинговые и компенсационные пошлины.
Для формирования платежных документов необходимо иметь реквизиты Федеральной таможенной службы. Сервис 1С:Контрагент облегчает этот процесс. Если вы используете 1С:Бухгалтерия, специалисты Scloud могут настроить интеграцию, чтобы реквизиты контрагента автоматически загружались по наименованию или ИНН.
6. Досмотр и выпуск груза. На таможне проверяют, соответствует ли груз заявленным сведениям. Процесс фиксируется фото- и видеосъемкой, за которым следит владелец груза или его представитель. После завершения проверки составляется акт, один экземпляр которого передается владельцу.
7. Проверка и выпуск товара на таможне. Таможенные органы контролируют соответствие груза заявленным данным. Процедура сопровождается фото- и видеозаписью, наблюдение ведет владелец или его представитель. По итогам проверки составляется акт, один экземпляр которого передается владельцу груза.
Если вы готовы разбираться в таможенном законодательстве, растаможку можно оформить самостоятельно. Но для минимизации риска штрафов и изъятия груза лучше поручить процедуру профессионалам.
Работа с товаром от зарубежного поставщика в 1С:Бухгалтерия
Когда все этапы, включая таможню, завершены, товар фиксируют в 1С:Бухгалтерия. Для дальнейшей торговли сначала требуется настроить учет валютных операций в программе.
Чтобы занести валюту контракта в справочник, на «Главная» странице откройте вкладку «Справочники» и нажмите «Валюты». Создайте новую запись и выберите валюту «По классификатору».
Можно выбрать автоматический ввод через интернет или ручной способ. Одновременно настраиваются «Параметры прописи», которые определяют написание сумм прописью на русском языке в документах.
Для работы с валютой нужно создать расчетный счет. На «Главная» странице откройте «Организацию» и перейдите на вкладку «Банковские счета».
Когда настройки завершены, в «Справочники» — «Договоры» создайте договор. Задайте валюту контракта и валюту для расчетов.
Внесите покупку иностранного товара в 1С, зарегистрировав ее как стандартное поступление.
Если товар оплачен авансом, при его отгрузке производится автоматический зачет. Документ отражает следующие проводки.
Чтобы контролировать рублевые суммы в документах с валютой, применяйте Справку–расчет «Рублевые суммы документа в валюте». Распечатка доступна по кнопке «Печать».
Эти действия — только первые шаги при работе с иностранными поставщиками. ВЭД — сложный процесс, и корректное оформление документов вместе с правильным ведением валютных операций по закону помогает избежать проблем с контролирующими органами. Если возникают сомнения, как отразить операции с зарубежными партнерами в 1С:Бухгалтерия, обратитесь к специалистам Scloud за консультацией.
Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: 2W5zFJTrwix
