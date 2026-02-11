Ошибка «Документ не проведен»: что делать — алгоритм решения

Разбираемся в причинах: почему документ не проводится и как это исправить

Знакомая картина: жмем кнопку «Провести» документ, а в ответ — системное сообщение об отказе. Вышла ошибка «Документ не проведен» — что делать? В первую очередь — выдохнуть. Это стандартная рабочая ситуация, когда программа страхует вас от ошибки в учете. Блокировка происходит из-за нестыковок в регистрах или неверно указанных данных, которые могут исказить итоговые отчеты.

Довольно часто не проводится документ 1С, когда система не видит нужного количества ТМЦ на складе или период уже закрыт для правок. Чтобы быстро войти в рабочий ритм и узнать, как исправить ошибку проведения, стоит внимательно изучить текст предупреждения от программы — там часто кроется готовый ответ.