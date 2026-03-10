Осваиваем 1С:УНФ: как работать с НДС в 1С в условиях новых правил

Три кита учета: как работать с НДС в 1С без замечаний от налоговой

Чтобы ваша работа в 1С:УНФ была результативной, важно выстроить четкую цепочку действий: от учета покупок до финального закрытия квартала. Разберем, как технически устроена работа с налогом в программе. Правильно заполненная первичка — это 90% успеха.

Этап 1. Входящий поток (вычеты). Ваша задача — проконтролировать, чтобы каждый документ от поставщика был заведен в базу без искажений, особенно в части ставки НДС. Обращайте внимание на регистрацию Сф в приходных накладных. Это гарант законности вычета, чтобы не переплатить налог в бюджет.

Приходная накладная с созданным Сф

Этап 2. Исходящий поток (обязательства). В каждой расходной накладной должна стоять актуальная для компании ставка. Помните, что Книга продаж формируется на основе выписанных Сф. Если забыть про Сф, итоговая проверка выявит расхождения между выручкой и начисленным налогом.

Этап 3. Работа с авансами. Это зона особого внимания. Как только деньги упали на счет/поступили в кассу, в программе нужно сформировать авансовый Сф (на основании этих документов). Однако управлять этим процессом в 1С:УНФ удобно через вкладку «Налоги» — Отчетность по НДС. Здесь собраны все инструменты для контроля предоплат и учета НДС.

Список операций, необходимых при работе с НДС

Этап 4. Сверка НДС и Декларирование. Итоговая сверка НДС — необходимый этап. В 1С:УНФ рекомендуем сверять данные через ОСВ по счетам и запрашивать подтверждение от контрагентов (акты сверки). Тем, кто использует интеграцию с 1С:Бухгалтерией, повезло больше — там доступны мощные инструменты, которые ищут ошибки НДС за вас. После проверки НДС и выполнения необходимых операций (раздел «Отчетность по НДС») в подразделе «Регламентированные отчеты» (Налоги — 1С–Отчетность) создается финальная Декларация по НДС. Если у вас возникли вопросы по настройке сложных проводок, специалисты Scloud всегда помогут разобраться в тонкостях программы.