Осваиваем 1С:УНФ: как работать с НДС в 1С в условиях новых правил

НДС на «упрощенке»: как работать с НДС в 1С по новым правилам
С 2026 года учет для многих представителей малого/среднего бизнеса стал иным: теперь согласно букве закона налог должны платить даже те, кто привык к классической «упрощенке». Теперь вопрос, как работать с НДС в 1С, встает перед каждым, чья выручка превысила порог в 20 млн рублей. Чтобы в будущем вас не пугала камеральная проверка, важно с первых дней грамотно выстроить учет. Если допустить системные ошибки НДС в начале пути, это может привести к блокировкам счетов. В 1С:УНФ уже есть все необходимое, чтобы автоматизировать подстановку ставок и корректно формировать Книгу покупок/продаж. Помните, что верный старт сэкономит вам массу времени при подаче первой же декларации. Правильно стартовать помогут эксперты Scloud: подскажут как оформить операции, чтобы исключить ошибки НДС.
Алгоритм: как настроить НДС в 1С:УНФ с нуля
Перед тем как выписать первый документ, нужно «подружить» программу с новыми требованиями. Если настройка выполнена корректно, система сама создаст нужные графы и возьмет налог под контроль.
Активация учета. Зайдите в меню «Компания». В «Реквизитах организации» выберите свою фирму.
Налоговая логика. В разделе «Налогообложение» обновите данные на 2026 год. Теперь важно четко понимать, как работать с НДС в 1С, выбрав правильную ставку в настройках.
Регистры. Отметьте параметр «Применяется НДС». Это запустит механизмы, формирующие Книгу покупок и продаж.
Выбор ставки. Задайте основной процент — стандартный или льготные 5%/7%.
Справочники. Зайдите в раздел «Склад» — Номенклатура. Через меню «Обслуживание» (Настройка — Администрирование) проставьте ставку налога массово для всей продукции — это избавит вас от рутины в накладных.
Важно! Чтобы ошибки НДС не возникли из-за устаревших форм, перед тем как настроить НДС по льготным ставкам, обязательно обновите конфигурацию до релиза 2026 года.
Работа с импортом из ЕАЭС: как настроить НДС и не запутаться в документах
Когда вы покупаете продукцию в Беларуси, Казахстане, Армении или Кыргызстане (ЕАЭС), привычные правила импорта меняются. Главное — налог вы платите и подаете декларацию в свою инспекцию по месту регистрации, а не на таможне. В 1С:УНФ это требует особой подготовки.
Основные правила при ввозе из ЕАЭС:
Даже если компания применяет льготные ставки НДС, при ввозе товаров из ЕАЭС вы начисляете налог по ставке 22% или 10% (для определенных групп товаров).
В ФНС подаете «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» и «Косвенные налоги при импорте товаров» (декларация). С помощью сервиса 1С–Отчетность их можно отправить в налоговую из программы.
А чтобы программа понимала, что делать, нужно знать, как настроить НДС и сдачу отчетности. В «Настройках» (Еще больше возможностей — Налоги) и активируйте опцию для составления отчетов.
Помимо всего, налоговиков нужно уведомлять о прослеживаемых товарах. Для этого сделайте следующую настройку 1С:Управление нашей фирмой.
Функционал. В разделе «Закупки» обязательно включите галочки «ГТД» и «Прослеживаемость товаров». Без этого вы просто не увидите нужных полей в накладных.
Контрагенты. В карточке поставщика проверьте страну. Программа должна видеть, что это участник ЕАЭС, чтобы правильно сформировать «Заявление о ввозе товаров».
Прослеживаемость. Если ваш товар подлежит мониторингу, в его карточке должна стоять соответствующая отметка. Помните: у вас есть всего 5 рабочих дней с даты приемки, чтобы отправить «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров».
На заметку. Если вы работаете на ОСНО, функционал 1С:УНФ может показаться узким для таких операций. В этом случае лучше выгружать данные в 1С:Бухгалтерию и уже оттуда отправлять спецдокументы через сервис 1С-Отчетность. Как работать с НДС в 1С:Бухгалтерия можно прочитать в нашей статье.
Три кита учета: как работать с НДС в 1С без замечаний от налоговой
Чтобы ваша работа в 1С:УНФ была результативной, важно выстроить четкую цепочку действий: от учета покупок до финального закрытия квартала. Разберем, как технически устроена работа с налогом в программе. Правильно заполненная первичка — это 90% успеха.
Этап 1. Входящий поток (вычеты). Ваша задача — проконтролировать, чтобы каждый документ от поставщика был заведен в базу без искажений, особенно в части ставки НДС. Обращайте внимание на регистрацию Сф в приходных накладных. Это гарант законности вычета, чтобы не переплатить налог в бюджет.
Этап 2. Исходящий поток (обязательства). В каждой расходной накладной должна стоять актуальная для компании ставка. Помните, что Книга продаж формируется на основе выписанных Сф. Если забыть про Сф, итоговая проверка выявит расхождения между выручкой и начисленным налогом.
Этап 3. Работа с авансами. Это зона особого внимания. Как только деньги упали на счет/поступили в кассу, в программе нужно сформировать авансовый Сф (на основании этих документов). Однако управлять этим процессом в 1С:УНФ удобно через вкладку «Налоги» — Отчетность по НДС. Здесь собраны все инструменты для контроля предоплат и учета НДС.
Этап 4. Сверка НДС и Декларирование. Итоговая сверка НДС — необходимый этап. В 1С:УНФ рекомендуем сверять данные через ОСВ по счетам и запрашивать подтверждение от контрагентов (акты сверки). Тем, кто использует интеграцию с 1С:Бухгалтерией, повезло больше — там доступны мощные инструменты, которые ищут ошибки НДС за вас. После проверки НДС и выполнения необходимых операций (раздел «Отчетность по НДС») в подразделе «Регламентированные отчеты» (Налоги — 1С–Отчетность) создается финальная Декларация по НДС. Если у вас возникли вопросы по настройке сложных проводок, специалисты Scloud всегда помогут разобраться в тонкостях программы.
Стратегия выбора ставки: проверка НДС и типичные ошибки
С 01.01.2026 правильная настройка программы под выбранную ставку критична для безопасности бизнеса. Если проверка НДС выявит, что вы заявляли вычеты, используя льготные режимы 5% или 7%, санкций не избежать. Давайте разберем основные ситуации.
Экспорт (0%). Главная ловушка — сроки. Если за 180 дней экспорт не подтвержден, готовьтесь платить базовый налог.
Спецставки УСН (5% и 7%). Здесь важно помнить, что вы платите «сверху» от выручки, а входящие документы поставщиков с НДС просто увеличивают себестоимость. Заявленный вычет по ним — это грубая ошибка НДС.
Базовая ставка (22%). Позволяет заявлять вычеты, но требует идеальной «чистоты» в реквизитах. Если Книга продаж не стыкуется с данными партнера, сверка НДС в налоговой «подсветит» вашу компанию.
Льготы (10%). Применяется строго к детским товарам, продуктам и лекарствам из утвержденных законом списков.
На заметку. Если вы освобождены от налога (выручка на УСН до 20 млн рублей), никогда не выписывайте счета–фактуры с выделенным налогом «по дружбе», иначе вам придется отдать эти деньги государству.
Ошибки НДС: гид по контролю учета в 1С
Даже опытный специалист может допустить промах, из-за которого компания либо переплатит налог, либо получит штрафы. Чтобы проверка НДС не обернулась доначислениями, просмотрите данные в своей базе на наличие этих распространенных сбоев.
Забытые вычеты. Проверьте, ко всем ли приходным документам «привязаны» Сф. Без них Книга покупок будет пустой, а налог к уплате — неоправданно высоким.
Сбои в автоматизации. Дубликаты контрагентов и некорректные реквизиты партнеров — прямая дорога к отказу в вычете. Регулярная сверка НДС внутри программы помогает вовремя заметить эти нестыковки.
Ловушки алгоритмов. 1С:УНФ работает по строгой последовательности. Если вы нарушили хронологию (внесли изменения в старый документ), записи в Книгах перестанут соответствовать реальности.
Специфика учета. Следите за правильным применением ставок (особенно льготных 5% и 7%) и кодов видов операций. Если вы совмещаете облагаемую и не облагаемую НДС деятельности, обязательно ведите раздельный учет, иначе входящий налог будет распределен неверно.
Итоги: как работать с НДС в 1С системно и без лишних трат
Внедрение НДС в привычные процессы УСН требует прежде всего дисциплины в учете. Программные инструменты 1С:УНФ позволяют автоматизировать большинство задач, но залогом успеха остается корректная настройка и контроль за вводом данных. Регулярная проверка базы на наличие технических сбоев и своевременное обновление конфигурации помогут вам избежать доначислений. Спокойствие бухгалтера и руководителя строится на системности: когда каждый документ на своем месте, а алгоритмы программы работают в соответствии с последними изменениями законодательства.
Частые вопросы
В отгрузочных документах упорно выскакивает, что товар «Без НДС», хотя компания — плательщик налога. Что делать?
Проверьте два места: карточку товара и дату в вашей учетной политике. Скорее всего, система «считает», что вы еще на старом режиме.
Как проверить декларацию перед отправкой, чтобы не было претензий от ИФНС?
Используйте встроенный механизм проверки контрольных соотношений в самой декларации (кнопка «Проверить»). Это отличная проверка, которая подсветит математические нестыковки между разделами.
Если нашли ошибку в прошлом периоде, как исправить Книгу продаж?
Не меняйте старые документы! Используйте «Корректировку реализации». Программа создаст дополнительные листы, что позволит вам корректно отразить изменения в уточненной декларации.
Можно ли упростить выписку счетов–фактур на авансы?
Можно. В 1С:УНФ есть групповая обработка «Регистрация счетов–фактур на аванс». Она сама проанализирует все предоплаты и выставит документы, минимизируя человеческий фактор.
