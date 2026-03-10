🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Осваиваем 1С:УНФ: как работать с НДС в 1С в условиях новых правил

Разбираемся, как работать с НДС в 1С:УНФ по новым правилам. Этот НДС–гайд поможет вам самим сделать настройку программы. Обсудим, как автоматизация учета помогает исключить досадные ошибки НДС, и затронем нюансы работы с импортом/экспортом, чтобы любая проверка отчетности не вызывала у вас стресса.

НДС на «упрощенке»: как работать с НДС в 1С по новым правилам

С 2026 года учет для многих представителей малого/среднего бизнеса стал иным: теперь согласно букве закона налог должны платить даже те, кто привык к классической «упрощенке». Теперь вопрос, как работать с НДС в 1С, встает перед каждым, чья выручка превысила порог в 20 млн рублей. Чтобы в будущем вас не пугала камеральная проверка, важно с первых дней грамотно выстроить учет. Если допустить системные ошибки НДС в начале пути, это может привести к блокировкам счетов. В 1С:УНФ уже есть все необходимое, чтобы автоматизировать подстановку ставок и корректно формировать Книгу покупок/продаж. Помните, что верный старт сэкономит вам массу времени при подаче первой же декларации. Правильно стартовать помогут эксперты Scloud: подскажут как оформить операции, чтобы исключить ошибки НДС.

Алгоритм: как настроить НДС в 1С:УНФ с нуля

Перед тем как выписать первый документ, нужно «подружить» программу с новыми требованиями. Если настройка выполнена корректно, система сама создаст нужные графы и возьмет налог под контроль.

  1. Активация учета. Зайдите в меню «Компания». В «Реквизитах организации» выберите свою фирму.

    Настройка 1С для работы с НДС в карточке организации
    Настройка 1С для работы с НДС в карточке организации

  2. Налоговая логика. В разделе «Налогообложение» обновите данные на 2026 год. Теперь важно четко понимать, как работать с НДС в 1С, выбрав правильную ставку в настройках.

  3. Регистры. Отметьте параметр «Применяется НДС». Это запустит механизмы, формирующие Книгу покупок и продаж.

  4. Выбор ставки. Задайте основной процент — стандартный или льготные 5%/7%.

  5. Справочники. Зайдите в раздел «Склад» — Номенклатура. Через меню «Обслуживание» (Настройка — Администрирование) проставьте ставку налога массово для всей продукции — это избавит вас от рутины в накладных.

Обработка «Групповое изменение реквизитов»

Важно! Чтобы ошибки НДС не возникли из-за устаревших форм, перед тем как настроить НДС по льготным ставкам, обязательно обновите конфигурацию до релиза 2026 года.

Работа с импортом из ЕАЭС: как настроить НДС и не запутаться в документах

Когда вы покупаете продукцию в Беларуси, Казахстане, Армении или Кыргызстане (ЕАЭС), привычные правила импорта меняются. Главное — налог вы платите и подаете декларацию в свою инспекцию по месту регистрации, а не на таможне. В 1С:УНФ это требует особой подготовки.

Основные правила при ввозе из ЕАЭС:

  • Даже если компания применяет льготные ставки НДС, при ввозе товаров из ЕАЭС вы начисляете налог по ставке 22% или 10% (для определенных групп товаров).

  • В ФНС подаете «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» и «Косвенные налоги при импорте товаров» (декларация). С помощью сервиса 1С–Отчетность их можно отправить в налоговую из программы.

А чтобы программа понимала, что делать, нужно знать, как настроить НДС и сдачу отчетности. В «Настройках» (Еще больше возможностей — Налоги) и активируйте опцию для составления отчетов.

Настройка сдачи отчетности в 1С:УНФ

Помимо всего, налоговиков нужно уведомлять о прослеживаемых товарах. Для этого сделайте следующую настройку 1С:Управление нашей фирмой.

  1. Функционал. В разделе «Закупки» обязательно включите галочки «ГТД» и «Прослеживаемость товаров». Без этого вы просто не увидите нужных полей в накладных.

    Настройка программы для работы с импортом
    Настройка программы для работы с импортом

  2. Контрагенты. В карточке поставщика проверьте страну. Программа должна видеть, что это участник ЕАЭС, чтобы правильно сформировать «Заявление о ввозе товаров».

    Настройка в карточке контрагента представителя страны ЕАЭС
    Настройка в карточке контрагента представителя страны ЕАЭС

  3. Прослеживаемость. Если ваш товар подлежит мониторингу, в его карточке должна стоять соответствующая отметка. Помните: у вас есть всего 5 рабочих дней с даты приемки, чтобы отправить «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров».

Карточка товара, приобретенного у компании из страны–члена ЕАЭС

На заметку. Если вы работаете на ОСНО, функционал 1С:УНФ может показаться узким для таких операций. В этом случае лучше выгружать данные в 1С:Бухгалтерию и уже оттуда отправлять спецдокументы через сервис 1С-Отчетность. Как работать с НДС в 1С:Бухгалтерия можно прочитать в нашей статье.

Три кита учета: как работать с НДС в 1С без замечаний от налоговой

Чтобы ваша работа в 1С:УНФ была результативной, важно выстроить четкую цепочку действий: от учета покупок до финального закрытия квартала. Разберем, как технически устроена работа с налогом в программе. Правильно заполненная первичка — это 90% успеха.

Этап 1. Входящий поток (вычеты). Ваша задача — проконтролировать, чтобы каждый документ от поставщика был заведен в базу без искажений, особенно в части ставки НДС. Обращайте внимание на регистрацию Сф в приходных накладных. Это гарант законности вычета, чтобы не переплатить налог в бюджет.

Приходная накладная с созданным Сф

Этап 2. Исходящий поток (обязательства). В каждой расходной накладной должна стоять актуальная для компании ставка. Помните, что Книга продаж формируется на основе выписанных Сф. Если забыть про Сф, итоговая проверка выявит расхождения между выручкой и начисленным налогом.

Этап 3. Работа с авансами. Это зона особого внимания. Как только деньги упали на счет/поступили в кассу, в программе нужно сформировать авансовый Сф (на основании этих документов). Однако управлять этим процессом в 1С:УНФ удобно через вкладку «Налоги» — Отчетность по НДС. Здесь собраны все инструменты для контроля предоплат и учета НДС.

Список операций, необходимых при работе с НДС

Этап 4. Сверка НДС и Декларирование. Итоговая сверка НДС — необходимый этап. В 1С:УНФ рекомендуем сверять данные через ОСВ по счетам и запрашивать подтверждение от контрагентов (акты сверки). Тем, кто использует интеграцию с 1С:Бухгалтерией, повезло больше — там доступны мощные инструменты, которые ищут ошибки НДС за вас. После проверки НДС и выполнения необходимых операций (раздел «Отчетность по НДС») в подразделе «Регламентированные отчеты» (Налоги — 1С–Отчетность) создается финальная Декларация по НДС. Если у вас возникли вопросы по настройке сложных проводок, специалисты Scloud всегда помогут разобраться в тонкостях программы.

Стратегия выбора ставки: проверка НДС и типичные ошибки

С 01.01.2026 правильная настройка программы под выбранную ставку критична для безопасности бизнеса. Если проверка НДС выявит, что вы заявляли вычеты, используя льготные режимы 5% или 7%, санкций не избежать. Давайте разберем основные ситуации.

  1. Экспорт (0%). Главная ловушка — сроки. Если за 180 дней экспорт не подтвержден, готовьтесь платить базовый налог.

  2. Спецставки УСН (5% и 7%). Здесь важно помнить, что вы платите «сверху» от выручки, а входящие документы поставщиков с НДС просто увеличивают себестоимость. Заявленный вычет по ним — это грубая ошибка НДС. 

  3. Базовая ставка (22%). Позволяет заявлять вычеты, но требует идеальной «чистоты» в реквизитах. Если Книга продаж не стыкуется с данными партнера, сверка НДС в налоговой «подсветит» вашу компанию.

  4. Льготы (10%). Применяется строго к детским товарам, продуктам и лекарствам из утвержденных законом списков.

На заметку. Если вы освобождены от налога (выручка на УСН до 20 млн рублей), никогда не выписывайте счета–фактуры с выделенным налогом «по дружбе», иначе вам придется отдать эти деньги государству.

Ошибки НДС: гид по контролю учета в 1С

Даже опытный специалист может допустить промах, из-за которого компания либо переплатит налог, либо получит штрафы. Чтобы проверка НДС не обернулась доначислениями, просмотрите данные в своей базе на наличие этих распространенных сбоев.

  • Забытые вычеты. Проверьте, ко всем ли приходным документам «привязаны» Сф. Без них Книга покупок будет пустой, а налог к уплате — неоправданно высоким.

  • Сбои в автоматизации. Дубликаты контрагентов и некорректные реквизиты партнеров — прямая дорога к отказу в вычете. Регулярная сверка НДС внутри программы помогает вовремя заметить эти нестыковки.

  • Ловушки алгоритмов. 1С:УНФ работает по строгой последовательности. Если вы нарушили хронологию (внесли изменения в старый документ), записи в Книгах перестанут соответствовать реальности.

  • Специфика учета. Следите за правильным применением ставок (особенно льготных 5% и 7%) и кодов видов операций. Если вы совмещаете облагаемую и не облагаемую НДС деятельности, обязательно ведите раздельный учет, иначе входящий налог будет распределен неверно.

Итоги: как работать с НДС в 1С системно и без лишних трат

Внедрение НДС в привычные процессы УСН требует прежде всего дисциплины в учете. Программные инструменты 1С:УНФ позволяют автоматизировать большинство задач, но залогом успеха остается корректная настройка и контроль за вводом данных. Регулярная проверка базы на наличие технических сбоев и своевременное обновление конфигурации помогут вам избежать доначислений. Спокойствие бухгалтера и руководителя строится на системности: когда каждый документ на своем месте, а алгоритмы программы работают в соответствии с последними изменениями законодательства.

Частые вопросы

В отгрузочных документах упорно выскакивает, что товар «Без НДС», хотя компания — плательщик налога. Что делать? 

Проверьте два места: карточку товара и дату в вашей учетной политике. Скорее всего, система «считает», что вы еще на старом режиме.

Как проверить декларацию перед отправкой, чтобы не было претензий от ИФНС? 

Используйте встроенный механизм проверки контрольных соотношений в самой декларации (кнопка «Проверить»). Это отличная проверка, которая подсветит математические нестыковки между разделами.

Если нашли ошибку в прошлом периоде, как исправить Книгу продаж?

Не меняйте старые документы! Используйте «Корректировку реализации». Программа создаст дополнительные листы, что позволит вам корректно отразить изменения в уточненной декларации.

Можно ли упростить выписку счетов–фактур на авансы? 

Можно. В 1С:УНФ есть групповая обработка «Регистрация счетов–фактур на аванс». Она сама проанализирует все предоплаты и выставит документы, минимизируя человеческий фактор.

