1С:Бухгалтерия предприятия: как провести продажу правильно

Зачем проводить продажу в 1С и какие задачи она решает
Продажи — это не просто движение товаров или оказание услуг, а ключевой элемент финансовой картины предприятия. От правильного отражения операций напрямую зависят данные о выручке, себестоимости и налогах. Любая ошибка в документе «Реализация» может привести к перерасчету отчетности, исправительным проводкам и дополнительной работе бухгалтеров. Каждая реализация — будь то продажа товаров или оказание услуг — оформляется с помощью специальных документов, которые фиксируют факт передачи продукции или выполнения работы. При этом система автоматически формирует необходимые проводки в бухгалтерском и налоговом учете, что помогает избежать ошибок и упрощает контроль за финансовыми операциями.
Проведение документа «Реализация»: когда и какой вид использовать
Тип документа определяется в зависимости от того, что именно вы продаете — товары, услуги или другие ценности. Ниже в таблице рассмотрим основные виды реализации, доступные в документе, и разберем, для каких операций каждый из них применяется.
Виды реализации в 1С и их назначение
Вид операции
Область применения
Услуги (акт, УПД)
Используется для оформления оказанных услуг, выполненных работ и передачи имущественных прав.
Товары (накладная, УПД)
Применяется при продаже товарных запасов и других материальных ценностей со склада.
Товары и услуги
Подходит для ситуаций, когда в одном документе отражается продажа товаров и оказание услуг, включая операции с возвратной тарой и агентскими услугами.
Строительные работы
Предназначен для учета выполненных строительно-монтажных работ.
Передача на реализацию
Используется при передаче товаров маркетплейсам или комиссионерам для последующей продажи.
Отгрузка без перехода права собственности
Применяется при отгрузке ТМЦ, когда право собственности переходит покупателю на особых условиях.
Выкуп комиссионером
Оформляется при выкупе товаров маркетплейсом или комиссионером, ранее переданных на реализацию.
Оборудование
Используется для продажи оборудования и по логике учета аналогичен операции «Товары и услуги».
Заполнение шапки документа реализации
Кроме стандартных реквизитов, в шапке документа важно учитывать особенности каждого контрагента, условия договоров и внутренние правила компании. Правильное заполнение шапки позволяет избежать вопросов при проверках, ускоряет согласование документов с клиентами и снижает вероятность ошибок при формировании бухгалтерских и налоговых проводок. В шапке документа указываются следующие данные:
дата и номер документа: дата задается пользователем, номер формируется автоматически при записи;
покупатель: выбирается контрагент, в адрес которого оформляется реализация;
указывается договор с выбранным контрагентом с типом «С покупателем»;
заполняется счет на оплату, если ранее покупателю был выставлен счет;
способ доставки при необходимости: по умолчанию доступны варианты «Самовывоз» и «Собственная служба доставки», но можно добавить другие способы;
организация выбирается, если учет в базе ведется по нескольким юридическим лицам;
указывается склад, с которого будет произведено списание товаров, при наличии нескольких складов в учете;
параметры расчетов: проверяются срок оплаты, счета взаиморасчетов и порядок зачета авансов;
тип цен подставляется автоматически в соответствии с условиями договора и, как правило, не требует изменения.
Как провести продажу в 1С:Бухгалтерия предприятия
Отражение списанных товаров со склада в 1С выполняется с помощью документа «Реализация (акты, накладные, УПД)». Этот документ используется для оформления продажи и запуска всех учетных операций, связанных с передачей товаров или оказанием услуг покупателю.
Рассмотрим порядок оформления реализации в 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. Для этого перейдите в раздел «Продажи» и откройте журнал «Реализация (акты, накладные, УПД)». Далее нажмите кнопку «Реализация» и из предложенного списка выберите подходящий вид операции.
После выбора вида операции система открывает форму документа. Состав реквизитов в шапке и структура табличной части меняются в зависимости от выбранного типа реализации.
В табличной части документа отражаются позиции номенклатуры с указанием количества и стоимости, а также параметров налогообложения. Здесь задается ставка и сумма НДС, счета учета, а при необходимости — сведения о стране происхождения товара и регистрационный номер таможенной декларации.
Если создается документ «Реализация услуг», то в его табличной части необходимо внести подробную информацию о каждой услуге. Указывается наименование услуги, стоимость, применяемая ставка и рассчитанная сумма НДС, а также соответствующие счета учета доходов и расходов.
Документ «Реализация товаров и услуг» отличается наибольшей детализацией среди документов реализации, так как в его табличной части присутствует несколько вкладок для разных видов операций. Здесь можно отдельно отразить:
возвратная тара;
услуги;
товары;
агентские услуги.
Часто документ реализации формируется на основе ранее выставленного «Счета покупателю» с помощью кнопки «Создать на основании». При этом важно внимательно выбирать тип создаваемого документа реализации. Если в счете указаны и товары, и услуги, необходимо выбрать вариант «Товары и услуги». В противном случае, если выбрать только «Товары», в новую реализацию попадут лишь товарные позиции, а услуги останутся неучтенными, что может привести к некорректному отражению операций в учете.
Одним из удобств использования функции «Создать на основании» является то, что большая часть документа заполняется автоматически. Накладная формируется с уже внесенными товарами или услугами, поэтому пользователю остается лишь указать склад, проверить корректность счетов учета и при необходимости оформить счет-фактуру, если операция облагается НДС.
Для этого в нижней части документа нажмите на надпись «Счет-фактура» и выберите «Выписать счет-фактуру». Если по договору предусмотрен обмен с контрагентом электронными документами (УПД), активируйте тумблер «УПД» — документ создастся вместе со счетом-фактурой.
Дополнительно в нижней части формы находятся гиперссылки:
«Подписи» — для указания реквизитов, которые будут печататься на накладной и УПД;
«Доставка» — для заполнения информации о способе и условиях передачи товаров покупателю.
Автоматизируйте оформление продаж и ведение бухгалтерии с помощью надежного облачного решения 1С:Бухгалтерия предприятия от Scloud. Это профессиональный инструмент для полного ведения бухгалтерского учета и расчета налогов. Система автоматизирует все ключевые процессы: от учета операций и движения товаров до формирования отчетов для государственных органов.
После проведения документа «Реализация» в 1С автоматически формируются бухгалтерские проводки, отражающие все основные финансовые операции.
Печать и отправка документа в 1С
После оформления документа реализации в 1С для печати товарной накладной достаточно воспользоваться функцией программы. На верхней панели формы находится кнопка «Печать», нажав на которую, вы можете вывести накладную на печать или сохранить ее в электронном виде. Это позволяет быстро оформить документацию для передачи покупателю и одновременно сохранить корректный учет всех проведенных операций.
Для передачи документа контрагенту через электронный документооборот (ЭДО) в 1С предусмотрена специальная кнопка. С ее помощью можно сразу отправить документ напрямую или предварительно просмотреть его через функцию «Просмотреть электронный документ». Предварительный просмотр позволяет убедиться в правильности всех реквизитов и данных, снизить риск ошибок и гарантировать корректную отправку документов.
После того как вы проверили документ и убедились, что все реквизиты верны, самое время воспользоваться преимуществами электронного документооборота. Вместо привычных конвертов со счетами и актами можно отправлять закрывающие документы легко и быстро.
С помощью 1С-ЭДО в облаке от Scloud вы организуете обмен документами с контрагентами за считанные секунды, без очередей в почтовых отделениях и затрат на бумагу и краску для принтера. Быстро, удобно и экономично — все ваши счета, акты и накладные будут доставлены контрагенту онлайн, с полной сохранностью и юридической силой.
Типичные ошибки реализации в 1С и их исправление
При проведении документа «Реализация» в 1С могут возникать ошибки, из-за которых документ не проводится или формируется некорректно. Чаще всего такие ситуации связаны с настройками или организацией учета, а также остатками товаров или складами. Рассмотрим некоторые из таких ошибок, их причины и способы устранения.
1. Документ реализации не проводится, программа сообщает о нехватке товара, но товар точно есть на складе.
Причина: товар учтен в другом месте: на ином складе, по другой организации или находится в резерве по заказам клиентов.
Решение: проверить настройки контроля товаров, проанализировать остатки и резервы с помощью отчетов по складам и организациям, а также изучить движения по регистрам учета.
2. Возникает ошибка «Невозможно списать» при отражении в налоговом учете.
Причина: в налоговом учете невозможно списать себестоимость из-за отсутствия остатков в нужном разрезе, некорректных настроек учетной политики, неверно указанных счетов учета или субконто, либо ошибок аналитики и регламентных операций.
Решение: проверить остатки товаров для налогового учета, настройки учетной политики (метод оценки запасов), корректность счетов учета и субконто в документе, а также выполнить и проанализировать регламентные операции и движения по регистрам налогового учета.
3. Выручка отражается, но покупная стоимость товара не списывается.
Причина: некорректные настройки учетной политики, отсутствие партий или документов поступления товаров, недостаточные остатки на складе, неверные счета учета или ошибки в аналитике номенклатуры и регистров себестоимости.
Решение: проверить учетную политику организации, наличие и проведение документов поступления, учет товаров по партиям, остатки на складе, корректность счетов учета себестоимости и движение документа по регистрам учета себестоимости.
Проверка регистров учета — залог корректной продажи в 1С
В статье мы узнали, как провести документ «Реализация» в 1С, чтобы продажи отражались корректно и без ошибок. Для поддержания точного учета важно регулярно проверять движения документов по регистрах — это помогает вовремя выявлять несоответствия в остатках товаров, контролировать списание себестоимости и формирование бухгалтерских проводок. Такой подход позволяет не только предотвращать ошибки, но и оперативно устранять любые проблемы при проведении документа «Реализация», обеспечивая надежность и прозрачность учета в компании.
Ответы на вопросы
Как отменить продажу в 1С после проведения документа «Реализация»?
Чтобы отменить проведенную продажу в 1С, зайдите в «Операции», затем в «Бухгалтерский учет» и выберите там «Операции, введенные вручную». Нажмите «Создать» и выберите «Сторно документа». В форме укажите дату исправления и выберите документ реализации, который нужно отменить. После проведения сторно-документа запись в книге продаж будет аннулирована, а проводки скорректированы.
Почему не проводится документ реализации при включенном контроле остатков на складе?
Документ реализации в 1С не проводится при активном контроле остатков, потому что система зафиксировала, что количество товара, указанное для списания, больше, чем фактически доступно на складе. Это встроенная защита от образования отрицательных остатков.
Почему отрицательные остатки на складе в 1С — это проблема?
Потому что они нарушают реальную картину движения товаров и финансовых показателей компании. Когда остаток становится меньше нуля, невозможно точно определить, сколько товара реально на складе, и правильно рассчитать себестоимость, списания и выручку. Это приводит к искажению бухгалтерской и налоговой отчетности, риску штрафов от контролирующих органов и ошибкам при планировании закупок или продаж. Кроме того, отрицательные остатки мешают анализу запасов и управлению складом, что может вызвать перебои в работе бизнеса.
