1С:Бухгалтерия предприятия: как провести продажу правильно

Как провести продажу в 1С:Бухгалтерия предприятия

Отражение списанных товаров со склада в 1С выполняется с помощью документа «Реализация (акты, накладные, УПД)». Этот документ используется для оформления продажи и запуска всех учетных операций, связанных с передачей товаров или оказанием услуг покупателю.

Рассмотрим порядок оформления реализации в 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. Для этого перейдите в раздел «Продажи» и откройте журнал «Реализация (акты, накладные, УПД)». Далее нажмите кнопку «Реализация» и из предложенного списка выберите подходящий вид операции.

Выбираем нужный вид документа в 1С

После выбора вида операции система открывает форму документа. Состав реквизитов в шапке и структура табличной части меняются в зависимости от выбранного типа реализации.

В табличной части документа отражаются позиции номенклатуры с указанием количества и стоимости, а также параметров налогообложения. Здесь задается ставка и сумма НДС, счета учета, а при необходимости — сведения о стране происхождения товара и регистрационный номер таможенной декларации.

Выбираем товары, указываем количество, цену, НДС и счета в 1С

Если создается документ «Реализация услуг», то в его табличной части необходимо внести подробную информацию о каждой услуге. Указывается наименование услуги, стоимость, применяемая ставка и рассчитанная сумма НДС, а также соответствующие счета учета доходов и расходов.

Выбираем услугу, указываем наименование, цену, НДС и счета доходов и расходов в 1С

Документ «Реализация товаров и услуг» отличается наибольшей детализацией среди документов реализации, так как в его табличной части присутствует несколько вкладок для разных видов операций. Здесь можно отдельно отразить:

возвратная тара;

услуги;

товары;

агентские услуги.

Выбираем товары, услуги, возвратную тару и агентские услуги в 1С

Часто документ реализации формируется на основе ранее выставленного «Счета покупателю» с помощью кнопки «Создать на основании». При этом важно внимательно выбирать тип создаваемого документа реализации. Если в счете указаны и товары, и услуги, необходимо выбрать вариант «Товары и услуги». В противном случае, если выбрать только «Товары», в новую реализацию попадут лишь товарные позиции, а услуги останутся неучтенными, что может привести к некорректному отражению операций в учете.

Создаем документ реализации на основании счета покупателю в 1С

Одним из удобств использования функции «Создать на основании» является то, что большая часть документа заполняется автоматически. Накладная формируется с уже внесенными товарами или услугами, поэтому пользователю остается лишь указать склад, проверить корректность счетов учета и при необходимости оформить счет-фактуру, если операция облагается НДС.

Для этого в нижней части документа нажмите на надпись «Счет-фактура» и выберите «Выписать счет-фактуру». Если по договору предусмотрен обмен с контрагентом электронными документами (УПД), активируйте тумблер «УПД» — документ создастся вместе со счетом-фактурой.

Дополнительно в нижней части формы находятся гиперссылки:

« Подписи » — для указания реквизитов, которые будут печататься на накладной и УПД;

«Доставка» — для заполнения информации о способе и условиях передачи товаров покупателю.

Заполняем склад, проверяем счета, оформляем счет-фактуру или УПД в 1С

После проведения документа «Реализация» в 1С автоматически формируются бухгалтерские проводки, отражающие все основные финансовые операции.