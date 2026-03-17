Пошаговая инструкция: как оформить командировку в 1С:ЗУП и 1С:БП

Как оформить командировочные для одного сотрудника в 1С:ЗУП

Чтобы зафиксировать командировку сотрудника и правильно рассчитать ему оплату за этот период, в 1С:ЗУП предусмотрен специальный документ с соответствующим названием. Именно он отвечает за то, чтобы дни отсутствия работника были учтены, а также ему был начислен сохраняемый средний заработок за все время пребывания в служебной поездке. Неправильная настройка или ошибки командировки могут привести к некорректному расчету суточных и авансов.

Шаг 1. Прежде чем создавать документы, убедитесь, что в вашей программе вообще включена возможность работать с командировками.

Перейдите в раздел «Настройка», затем откройте подраздел «Расчет зарплаты». В данном разделе задаются параметры, влияющие на порядок начислений и удержаний в программе. Далее выберите пункт «Настройка состава начислений и удержаний» для перехода к перечню доступных видов расчетов.

В открывшемся окне найдите раздел «Учет отсутствий». Здесь настраиваются параметры, связанные с отражением отпусков, больничных и командировок. Установите соответствующий флаг, чтобы включить учет необходимых видов отсутствий в системе.

Если бывают ситуации, когда сотрудники уезжают в командировки не на целый день, а всего на несколько часов, то поставьте дополнительно «В том числе внутрисменные».

Раздел «Командировки» в 1С:ЗУП

После включения опции в разделе «Настройка — Начисления» автоматически появятся виды начислений «Командировка» и «Командировка (внутрисменная)». Рекомендуется открыть каждое начисление и проверить. Это позволит убедиться, что начисления настроены в соответствии с внутренними правилами организации и действующим законодательством.

Также станет доступен документ «Командировка», через который оформляется служебная поездка и рассчитывается оплата по среднему заработку.

Шаг 2. После того как необходимые настройки выполнены, можно приступать к оформлению поездки. Найти этот документ можно двумя способами:

зайти в раздел « Кадры » и выбрать пункт « Командировки »;

открыть раздел «Главное» и воспользоваться журналом «Все отсутствия сотрудников».

В 1С:ЗУП предусмотрено несколько вариантов начисления командировочных. Выбор способа зависит от конкретных потребностей. Рассмотрим три основных способа расчета:

полный расчет в документе;

переходящий период с авансом и зарплатой;

с авансом и зарплатой.

Способы расчета аванса в 1С:ЗУП

Для двух последних способов расчета нужно включить соответствующий флаг в начислении «Настройка», затем «Начисления», а после выбираете «Командировка».

Установка флага для расчета командировочных с авансом и зарплатой

После того как будет выполнена настройка аванса и проведен документ «Командировка», суммы командировки автоматически будут рассчитаны и отображены в документах «Начисление зарплаты и взносов» и «Начисление за первую половину месяца».

Документ «Начисление зарплаты и взносов» в 1С:ЗУП

Документ «Начисление за первую половину месяца» в 1С:ЗУП

Такой способ начисления командировочных удобен для учета, но имеет свои особенности.

Преимущество. Все начисленные суммы, НДФЛ и страховые взносы отражаются в одном документе. Это упрощает учет и проверку начислений, позволяет быстро сверить все выплаты и минимизирует риск ошибок при расчетах. Недостаток. Основной недостаток заключается в том, что в ведомостях аванса и окончательной зарплаты у сотрудника не будет отдельной расшифровки: суммы командировки не будут выделены отдельно от аванса или оклада, как это показано в документе начисления.

