Пошаговая инструкция: как оформить командировку в 1С:ЗУП и 1С:БП

Зачем нужно оформление командировки в 1С
Оформление командировок в 1С: Зарплата и управление персоналом и 1С: Бухгалтерия предприятия необходимо для правильного учета всех расходов на служебные поездки сотрудников. Это позволяет корректно рассчитать суточные, возмещение расходов на проезд, проживание и другие выплаты, а также соблюдать требования трудового и налогового законодательства.
Правильное оформление в системе обеспечивает прозрачность учета, помогает избежать ошибок в бухгалтерии и кадровом делопроизводстве, а также защищает как работодателя, так и сотрудника при проверках.
Если вы хотите избежать ошибок при начислении командировочных и других выплат, эксперты Scloud помогут настроить 1С под ваши задачи и ответят на любые вопросы по функционалу программы.
Формирование размера командировочных для разных типов организаций в 2026 году
Размер командировочных определяется направлением командировки и типом организации: региональная, муниципальная, коммерческая или бюджетная. Рассмотрим, как они начисляются в зависимости от типа организации.
Региональные и муниципальные организации. В 2026 году размер командировочных для сотрудников таких организаций зависит от местных правил. Каждый регион или город сам устанавливает, сколько платить за день командировки, и эти нормы применяются в учреждениях, которые к ним относятся.
Коммерческие организации. Они вправе самостоятельно определить нормы командировочных расходов и закрепить их в локальном нормативном акте. Указывать конкретную сумму суточных в приказе о направлении в командировку не требуется — такую позицию разъяснил Роструд в ответе от 03.05.2023 № 180260.
Бюджетные организации. Для них размеры командировочных выплат закреплены в Постановлении Правительства РФ от 02.10.2002 № 729. Документ устанавливает, что суточные при командировках по России выплачиваются в размере 100 рублей за каждый день, если Правительством РФ не предусмотрен иной размер.
При расчете командировочных важно учитывать не только тип организации и место командировки, но и налоговую сторону вопроса. Трудовое законодательство РФ не ограничивает работодателя — он вправе выплатить любую сумму суточных.
Однако Налоговый кодекс РФ устанавливает лимиты, до которых суточные не облагаются НДФЛ и страховыми взносами, согласно ст. 217 НК РФ и ст. 422 НК РФ. Если выплата превышает лимит, то с превышающей суммы нужно удержать налоги.
Нормы необлагаемых суточных в 2026 году зависят от направления командировки. Чем дальше или сложнее регион, тем выше необлагаемая сумма.
Нормы необлагаемых суточных в 2026 году в зависимости от места командировки
Место командировки
Необлагаемая сумма в день
По России
700 рублей
За границу
2 500 рублей
В новые регионы
8 480 рублей
Сумма для командировок в новые регионы закреплена в Постановлении Правительства РФ от 28.10.2022 № 1915 и применяется именно для сотрудников, выполняющих работы по поддержанию жизнедеятельности населения и восстановлению инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Запорожской, а также Херсонской областях.
Как оформить командировочные для одного сотрудника в 1С:ЗУП
Чтобы зафиксировать командировку сотрудника и правильно рассчитать ему оплату за этот период, в 1С:ЗУП предусмотрен специальный документ с соответствующим названием. Именно он отвечает за то, чтобы дни отсутствия работника были учтены, а также ему был начислен сохраняемый средний заработок за все время пребывания в служебной поездке. Неправильная настройка или ошибки командировки могут привести к некорректному расчету суточных и авансов.
Шаг 1. Прежде чем создавать документы, убедитесь, что в вашей программе вообще включена возможность работать с командировками.
Перейдите в раздел «Настройка», затем откройте подраздел «Расчет зарплаты». В данном разделе задаются параметры, влияющие на порядок начислений и удержаний в программе. Далее выберите пункт «Настройка состава начислений и удержаний» для перехода к перечню доступных видов расчетов.
В открывшемся окне найдите раздел «Учет отсутствий». Здесь настраиваются параметры, связанные с отражением отпусков, больничных и командировок. Установите соответствующий флаг, чтобы включить учет необходимых видов отсутствий в системе.
Если бывают ситуации, когда сотрудники уезжают в командировки не на целый день, а всего на несколько часов, то поставьте дополнительно «В том числе внутрисменные».
После включения опции в разделе «Настройка — Начисления» автоматически появятся виды начислений «Командировка» и «Командировка (внутрисменная)». Рекомендуется открыть каждое начисление и проверить. Это позволит убедиться, что начисления настроены в соответствии с внутренними правилами организации и действующим законодательством.
Также станет доступен документ «Командировка», через который оформляется служебная поездка и рассчитывается оплата по среднему заработку.
Шаг 2. После того как необходимые настройки выполнены, можно приступать к оформлению поездки. Найти этот документ можно двумя способами:
зайти в раздел «Кадры» и выбрать пункт «Командировки»;
открыть раздел «Главное» и воспользоваться журналом «Все отсутствия сотрудников».
В 1С:ЗУП предусмотрено несколько вариантов начисления командировочных. Выбор способа зависит от конкретных потребностей. Рассмотрим три основных способа расчета:
полный расчет в документе;
переходящий период с авансом и зарплатой;
с авансом и зарплатой.
Для двух последних способов расчета нужно включить соответствующий флаг в начислении «Настройка», затем «Начисления», а после выбираете «Командировка».
После того как будет выполнена настройка аванса и проведен документ «Командировка», суммы командировки автоматически будут рассчитаны и отображены в документах «Начисление зарплаты и взносов» и «Начисление за первую половину месяца».
Такой способ начисления командировочных удобен для учета, но имеет свои особенности.
Преимущество. Все начисленные суммы, НДФЛ и страховые взносы отражаются в одном документе. Это упрощает учет и проверку начислений, позволяет быстро сверить все выплаты и минимизирует риск ошибок при расчетах.
Недостаток. Основной недостаток заключается в том, что в ведомостях аванса и окончательной зарплаты у сотрудника не будет отдельной расшифровки: суммы командировки не будут выделены отдельно от аванса или оклада, как это показано в документе начисления.
Если вы еще не используете 1С:Зарплата и управление персоналом — это отличный момент начать. Работа в программе позволяет удобно оформлять командировки, рассчитывать суточные и авансы, а также вести кадровый учет.
Как оформить командировочные для нескольких сотрудников в 1С:ЗУП
В некоторых случаях организации требуется оформить командировочные сразу для нескольких людей, что удобно, когда поездки сотрудников совпадают по условиям. Также это позволяет сократить время на оформление и упростить ведение учетных документов, особенно при массовых командировках.
Для этих целей используется специальный документ «Командировка группы», который формирует приказ по форме № Т‑9а.
Сотрудники, направляемые в командировку, указываются в табличной части документа. Их можно добавить с помощью кнопок «Добавить» или «Подбор». Если условия командировки для нескольких сотрудников совпадают, то новые строки удобнее создавать путем копирования уже существующих записей.
Чтобы завершить оформление командировок, необходимо создать документы с учетом указанных условий. Для быстрого ввода документов по всем сотрудникам сразу можно воспользоваться ссылкой «Оформить недостающие отсутствия», расположенной под табличной частью.
В интерфейсе предусмотрена возможность быстрого перехода от просмотра списка к созданию документа. Необходимо выбрать ссылку «Оформить отсутствие...», и тогда вы сможете инициировать создание документа для оформления данной командировки. Перед вами откроется такая же форма, как и на одного сотрудника.
Нужна помощь с зарплатным учетом в 1С?
Станьте клиентом Scloud и получайте 3 бесплатные консультации по 1С ежемесячно
Как провести расходы в программе 1С:Бухгалтерия
Расходы, связанные с командировкой сотрудников, необходимо правильно отражать в бухгалтерском учете. Суточные и другие выплаты оформляются в бухгалтерской программе, например в 1С:Бухгалтерии предприятия.
Для учета расходов по служебной поездке в программе используется документ «Авансовый отчет по командировке». В нем отражаются выданные сотруднику суммы и автоматически формируются бухгалтерские проводки, что обеспечивает корректное признание затрат.
Создать документ можно в разделе «Банк и касса», открыв список авансовых отчетов и выбрав соответствующий вид операции. В форме указываются:
дата утверждения документа;
даты начала и окончания командировки;
сотрудник, направленный в командировку;
сумма суточных с указанием затрат;
сумма аванса в соответствующем поле;
билеты, которые приобрела организация (если приобретала).
В табличной части документа отразите данные первичных документов: их вид, номер, дату и сумму, затем укажите счет учета затрат («Командировочные расходы»), а при наличии НДС — внесите его сумму и отметьте принятие налога к вычету, если это предусмотрено.
В соответствующих полях укажите назначение отчета, а также сведения о приложенных документах — их количество и число листов.
Все расходы, связанные с командировкой, включая оплату жилья, проезды и суточные, должны быть подтверждены документами и фиксируются в соответствующем отчете.
Как распечатать документ в 1С:Бухгалтерия
С помощью соответствующей кнопки можно сформировать и вывести на печать заполненную форму авансового отчета для последующего подписания и хранения в бумажном виде.
Ниже представлен пример того, как выглядит печатная форма авансового отчета.
Если вы хотите не только корректно отражать командировки в 1С, но и научиться правильно оформлять сотрудников при приеме на работу, обратите внимание на инструкцию от Scloud «Прием на работу в ЗУП».
Подытожим
Правильное оформление командировок в 1С помогает не только зафиксировать саму поездку, но и правильно учесть все начисления — суточные, расходы на проезд и проживание. Эти данные сразу отражаются в зарплате и бухгалтерских отчетах, формируя корректные проводки.
Если документы заполнены неправильно или не полностью, в расчетах могут возникнуть ошибки, а исправлять их потом — лишняя работа. Поэтому лучше вносить информацию о командировках вовремя и внимательно: так проще контролировать налоги и страховые взносы и избегать проблем для компании.
Бесплатная книга «Отчетность 2026: как сдать без ошибок» от экспертов Scloud!
Практическое руководство, как корректно сформировать в 1С бухгалтерскую отчетность, 6-НДФЛ, РСВ, ЕФС-1, Декларации по прибыли, НДС и УСН, отчетность в Росстат
Ответы на популярные вопросы
Как действовать, если сотрудник заболел в командировке?
Если сотрудник заболел во время поездки, при необходимости можно продлить командировку приказом. Первые три дня болезни оплачивает работодатель, остальные — СФР. Суточные сохраняются за весь период болезни, а расходы на проживание компенсируются, за исключением дней пребывания в стационаре. Средний заработок за эти дни не начисляется. Дни болезни нужно обязательно отметить в табеле учета рабочего времени.
Как действовать, если сотрудник вернулся из командировки досрочно?
Если сотрудник вернулся раньше запланированного срока, оформите приказ или распоряжение об изменении длительности командировки, попросите его предоставить авансовый отчет и выполните окончательный расчет.
Как оплачиваются командировочные за выходные дни?
Выходные дни командировки не оплачиваются, если сотрудник не работает и не находится в пути по служебным делам. Когда специфика организации предполагает работу по выходным, командировка оплачивается по обычному тарифу. Дополнительную работу в выходной можно оплатить стандартным тарифом с предоставлением отгула или по двойной ставке.
Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: 2W5zFJK8KRs
