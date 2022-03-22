Мораторий на проверки и кредитные каникулы: поддержка малого бизнеса в 2022 году

В ответ на санкции государство вводит меры поддержки малому бизнесу. Собрали в один материал главное, о чем нужно знать предпринимателю.

Мораторий на проверки

До конца 2022 года ИП, малый и средний бизнес освобождаются от плановых проверок государственного и муниципального контроля. Под исключение попадает только производство, связанное с рисками для жизни и здоровья.

Это не значит, что налоговики больше не поинтересуются как у вас дела: камеральные и выездные проверки от ФНС останутся.

Изменения коснулись и внеплановых проверок. Основания для них в 2022 году следующие:

угроза вреда жизни и здоровью;

угроза обороне страны и безопасности государства;

угроза возникновения ЧС;

жалобы граждан;

по решению ИФНС ( проверка применения ККТ ).

Поддержка IT-отрасли

Компаниям из сферы информационных технологий досталось больше всех. Указ от 2 марта 2022 года включает разные виды поддержки для аккредитованных в РФ IT-компаний.

Какие льготы дают:

освобождение от налога на прибыль и плановых проверок до конца 2024 года;

льготный кредит по ставке до 3% на рабочие проекты;

льготную ипотеку;

отсрочку от призыва действующим сотрудникам IT-компаний возрастом до 27 лет;

расширение программы грантов на создание отечественных проектов.

Важно понимать, что речь идет об аккредитованных компаниях. Но статус можно оформить через Госуслуги.

Кредитные каникулы

Действуют как для обычных граждан, так и для бизнеса на срок до шести месяцев. Условия для льготного периода такие:

кредит оформлен до 1 марта 2022 года;

уровень дохода по сравнению с предыдущим месяцем упал на 30% и больше;

подать заявку могут и те, кто воспользовался каникулами в 2020 году;

прервать каникулы можно в любой момент.

Кредит могут взять только те предприниматели, отрасли которых, по мнению правительства, пострадали больше всего: сельское хозяйство, наука и образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, информационные технологии, оптовая и розничная торговля, сфера услуг.

Кредитные каникулы не бесплатные: заемщик в этот период ничего не платит, но проценты продолжают капать. Как только заканчиваются каникулы, нужно оплатить основной долг, а потом «каникулярный».

Мораторий на блокировку счетов, валютные проверки и банкротство налоговых должников

С 9 марта налоговые инспекции остановили подачу заявлений о банкротстве компаний в арбитражный суд. Запрет продлится до 1 сентября 2022 года. Но если процесс по долгам к этому времени уже начали, прерывать не станут.

Запрет касается и блокировки расчетных счетов компаний-должников. Действует он до 1 июня 2022 года: заблокированные счета тоже можно «воскресить», обратившись в ИФНС.

Не совсем однозначно с валютным контролем: ФНС обещает остановить валютные проверки компаний, но при этом продолжит следить за соблюдением новых валютных ограничений (указ от 01.03.2022 от № 81).

Автоматическое продление лицензий

Бизнес может продолжать свою деятельность без лицензии, прохождения оценки и квалификационных экзаменов. Срок автоматически продлевается на год.

Разрешительных документов, которые входят в список продления, около 120 видов, в числе которых розничная торговля и такси. А если документов нет, получить и переоформить их станет проще. Подтверждать качество товара тоже не нужно.

Биржа импортозамещения

С зарубежными поставщиками дела сейчас не очень. Чтобы наладить контакт бизнеса с российской продукцией, сделали сервис «Биржа импортозамещения». Заказчики могут оставлять запросы на товар, а поставщики «откликаться» прейскурантами или предлагать аналоги.

Обещают, что на платформе появятся иностранные поставщики, готовые работать с Россией.

Амнистия капитала

С 14 марта 2022 по 28 февраля 2023 года физические лица освобождаются от ответственности за легализацию капитала. Амнистия позволяет оформить владение активами, перевести деньги в российские банки и не попасть под административные, уголовные и налоговые преследования. То есть никто не будет спрашивать: откуда квартиры, машины и пачки наличных.

Процедура следующая:

оформление декларации, в которой перечислены «нелегальные» владения;

приложить к декларации документы ( список зависит от декларируемых капиталов );

список зависит от декларируемых капиталов подать декларацию до 28 февраля 2023 года в налоговую.