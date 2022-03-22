Мораторий на проверки и кредитные каникулы: поддержка малого бизнеса в 2022 году

В ответ на санкции государство вводит меры поддержки малому бизнесу. Собрали в один материал главное, о чем нужно знать предпринимателю.
Мораторий на проверки
До конца 2022 года ИП, малый и средний бизнес освобождаются от плановых проверок государственного и муниципального контроля. Под исключение попадает только производство, связанное с рисками для жизни и здоровья.
Это не значит, что налоговики больше не поинтересуются как у вас дела: камеральные и выездные проверки от ФНС останутся.
Изменения коснулись и внеплановых проверок. Основания для них в 2022 году следующие:
- угроза вреда жизни и здоровью;
- угроза обороне страны и безопасности государства;
- угроза возникновения ЧС;
- жалобы граждан;
- по решению ИФНС (проверка применения ККТ).
Поддержка IT-отрасли
Компаниям из сферы информационных технологий досталось больше всех. Указ от 2 марта 2022 года включает разные виды поддержки для аккредитованных в РФ IT-компаний.
Какие льготы дают:
- освобождение от налога на прибыль и плановых проверок до конца 2024 года;
- льготный кредит по ставке до 3% на рабочие проекты;
- льготную ипотеку;
- отсрочку от призыва действующим сотрудникам IT-компаний возрастом до 27 лет;
- расширение программы грантов на создание отечественных проектов.
Важно понимать, что речь идет об аккредитованных компаниях. Но статус можно оформить через Госуслуги.
Кредитные каникулы
Действуют как для обычных граждан, так и для бизнеса на срок до шести месяцев. Условия для льготного периода такие:
- кредит оформлен до 1 марта 2022 года;
- уровень дохода по сравнению с предыдущим месяцем упал на 30% и больше;
- подать заявку могут и те, кто воспользовался каникулами в 2020 году;
- прервать каникулы можно в любой момент.
Кредит могут взять только те предприниматели, отрасли которых, по мнению правительства, пострадали больше всего: сельское хозяйство, наука и образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, информационные технологии, оптовая и розничная торговля, сфера услуг.
Кредитные каникулы не бесплатные: заемщик в этот период ничего не платит, но проценты продолжают капать. Как только заканчиваются каникулы, нужно оплатить основной долг, а потом «каникулярный».
Мораторий на блокировку счетов, валютные проверки и банкротство налоговых должников
С 9 марта налоговые инспекции остановили подачу заявлений о банкротстве компаний в арбитражный суд. Запрет продлится до 1 сентября 2022 года. Но если процесс по долгам к этому времени уже начали, прерывать не станут.
Запрет касается и блокировки расчетных счетов компаний-должников. Действует он до 1 июня 2022 года: заблокированные счета тоже можно «воскресить», обратившись в ИФНС.
Не совсем однозначно с валютным контролем: ФНС обещает остановить валютные проверки компаний, но при этом продолжит следить за соблюдением новых валютных ограничений (указ от 01.03.2022 от № 81).
Автоматическое продление лицензий
Бизнес может продолжать свою деятельность без лицензии, прохождения оценки и квалификационных экзаменов. Срок автоматически продлевается на год.
Разрешительных документов, которые входят в список продления, около 120 видов, в числе которых розничная торговля и такси. А если документов нет, получить и переоформить их станет проще. Подтверждать качество товара тоже не нужно.
Биржа импортозамещения
С зарубежными поставщиками дела сейчас не очень. Чтобы наладить контакт бизнеса с российской продукцией, сделали сервис «Биржа импортозамещения». Заказчики могут оставлять запросы на товар, а поставщики «откликаться» прейскурантами или предлагать аналоги.
Обещают, что на платформе появятся иностранные поставщики, готовые работать с Россией.
Амнистия капитала
С 14 марта 2022 по 28 февраля 2023 года физические лица освобождаются от ответственности за легализацию капитала. Амнистия позволяет оформить владение активами, перевести деньги в российские банки и не попасть под административные, уголовные и налоговые преследования. То есть никто не будет спрашивать: откуда квартиры, машины и пачки наличных.
Процедура следующая:
- оформление декларации, в которой перечислены «нелегальные» владения;
- приложить к декларации документы (список зависит от декларируемых капиталов);
- подать декларацию до 28 февраля 2023 года в налоговую.
Цель амнистии — легализация капитала. Налоги за прошлый период владения платить не нужно.