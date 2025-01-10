Подмена трудовых отношений с самозанятыми: судебная практика

Налоговая борется с такими правонарушителями и иногда дело доходит до суда. Разбираем реальные кейсы, из-за чего на практике компания может получить штрафы и налоговые доначисления.
Что такое подмена трудовых отношений
Это ситуация, когда между ИП, ООО и исполнителем есть признаки трудовых отношений. К ним относятся прописанная должность и обязанности специалиста, фиксированная зарплата два раза в месяц, четкий рабочий распорядок дня и материальная ответственность человека перед компанией. Если эти пункты присутствуют в ГПД, — налоговая инициирует проверку.
Компания открыла вакансию, в которой прописала условия «работаем с 09:00 до 18:00 и час — обеденный перерыв, заработная плата — 20 000 рублей, оформление по самозанятости».
Они подписывают с человеком договор на оказание услуг, как с самозанятым, но дают ему такие же обязанности, как у штатного сотрудника, так еще и строго следят за тем, чтобы он 8 часов был на рабочем месте с помощью трекера времени.
В чем «привлекательность» для компаний
Компания снимает с себя нагрузку: у нее минимум обязанностей перед специалистом и налоговой.
Как налоговая находит признаки нарушений
С 2021 года ФНС использует систему «МАРМ», которая анализирует компании, сотрудничающие с самозанятыми. Она выявляет подмену трудовых отношений между ИП, ООО и самозанятыми с помощью специальных критериев и присваивает «риск-баллы». К триггерам, которые приближают бизнес к проверкам, относятся:
общее количество самозанятых в компании и их чеков;
наличие регулярных выплат исполнителям;
отсутствие чеков у специалиста от других заказчиков.
ООО «Спорт ПРО» предоставляет фитнес-услуги. Компания сотрудничает с 20 тренерами на самозанятости, которые регулярно присылают ей чеки в большом количестве. При этом инструкторы работают только со «Спорт ПРО», не оказывая услуги другим заказчикам. Сама же компания выплачивает зарплату самозанятым два раза в месяц — 15 и 30 числа месяца.
В таком случае налоговая легко сможет доказать подмену трудовых отношений. Здесь видны регулярные выплаты, моноклиентство (у специалистов нет сторонних чеков для других заказчиков) и большое количество чеков.
Также для усиления контроля за компаниями Минтруд разработал дополнительные критерии (приказ от 02.02.2024 № 40н). К ним относятся:
сотрудничество с более 10 самозанятыми;
средняя выплата физическим лицам на СЗ — более 20 000 рублей;
средняя продолжительность договора с самозанятым — более трех месяцев.
Подробнее о проверках налоговой в 2025 году — читайте в этой статье.
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Примеры из судебной практики
Ниже разобрали пять кейсов компаний, которые из-за признаков подмены трудовых отношений прошли процедуру переквалификации.
Заключение однотипных договоров с сотрудниками
В таких случаях заказчик заключает ГПД с самозанятым на три месяца или другой срок. После окончания — продлевает со специалистом аналогичный договор. Эти перезаключения могут длиться годами.
В 2024 году ФНС проверяла компанию «Фаворит», которая оформляла физлиц как самозанятых. Юрлицо использовало эту же схему: подписывало с исполнителями договор на три месяца, а потом перезаключало новый с такими же условиями.
В ходе проверки налоговики нашли много нарушений — в ГПД не было дат начала и окончания работ, акты были однотипные, сумма выплат была всегда одинаковой, а также не был прописан объем предоставленных услуг. Более того, компания пользовалась этой схемой с 2020 года, то есть физлица выполняли одну и ту же работу на протяжении четырех лет, как штатные сотрудники.
В ходе разбирательств компании «Фаворит» были доначислены НДФЛ в размере 2 234 415 рублей и пени в сумме 387 374 рублей, а также штраф — 474 787 рублей.
Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2024 г. № 12АП-9539/23 по делу № А57-10945/2023.
Выплаты денег два раза в месяц
Выплата фиксированной суммы в определенные дни тоже является признаком подмены трудовых отношений. Налоговики расценивают такой формат как перечисление аванса и зарплаты, а это уже характерно не для самозанятого, а для штатного сотрудника на фуллтайме.
Индивидуальный предприниматель открыл клининговую компанию, в которой сотрудничал со специалистами на самозанятости. Однако перечислял им гонорар не по факту оказания услуг, а один раз в месяц, и сумма всегда была одинаковой.
Также выяснилось, что заказчик предоставлял исполнителям свой инвентарь (средства для мытья), что также является признаком трудовых отношений.
В итоге суд доказал, что индивидуальный предприниматель нарушил правила сотрудничества с самозанятыми, и постановил — доначислить страховые взносы (1 561 142 рубля) и штраф (624 457 рублей).
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Постановление 11-й ААС от 04.03.2024. №11АП-1662/2024 по делу №А49-8982/2023.
Соблюдение правил внутреннего распорядка дня компании
Только штатные сотрудники обязаны соблюдать рабочий график. То есть находиться на рабочем месте в определенное время и выполнять свои обязанности (стандартный вариант — с 9 до 18 или с 10 до 19 плюс обеденный перерыв).
АЗС взаимодействовала с рабочими, которые занимались обслуживанием и ремонтом заправки. Они были оформлены как самозанятые, однако выполняли свои обязанности строго по часам, как и штатные сотрудники.
После проверки в суде было принято решение — юридическое лицо обязано доначислить НДФЛ и уплатить пени и штраф в размере 4 443 540 рублей.
Постановление АС Волго-Вятского округа от 26.03.2024 №Ф01-463/2024 по делу №А29-2726/2023.
Обеспечение специалистов рабочими инструментами и прохождение инструктажа
Если работодатель заключает с физлицом ГПД, он не должен предоставлять ему оборудование и давать рабочие инструкции.
Компания оформляла сварщиков по договору ГПХ. При этом они проходили инструктажи, использовали рабочие материалы заказчика, а также получали доступ к объекту.
По сути, они оказывали услуги на тех же условиях, что и штатные сотрудники. Поэтому их договоры были отменены и переквалифицированы в трудовые.
В итоге было принято решение, что компания должна уплатить страховые взносы в сумме 1 433 501 рубль и пени — 3 151 рубль.
Постановление 15-го ААС от 19.03.2024 N 15АП-1543/2024 по делу N А53-18339/2023.
Оформление документов для НПД не специалистом, а представителем заказчика
Иногда компании предлагают физлицам оформить самозанятость, но, чтобы не спугнуть их регистрацией в налоговой, делают все сами. Бухгалтеры помогают открыть зарегистрировать статус самозанятого, а во время оплаты сами формируют чеки и подписывают акты об оказании услуг.
За календарный год организация оформила к себе 149 самозанятых. При проверке налоговая увидела, что большая часть получила этот статус за несколько дней до заключения ГПД.
Более того, чеки от разных физлиц оформлялись всего с пяти устройств, что априори невозможно. Скорее всего, это делал бухгалтер или другой штатный сотрудник.
Постановление 17-го ААС от 23 апреля 2024 г. № 17АП-1941/2.
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