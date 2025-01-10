Подмена трудовых отношений с самозанятыми: судебная практика

С 2021 года ФНС использует систему «МАРМ», которая анализирует компании, сотрудничающие с самозанятыми. Она выявляет подмену трудовых отношений между ИП, ООО и самозанятыми с помощью специальных критериев и присваивает «риск-баллы». К триггерам, которые приближают бизнес к проверкам, относятся:

общее количество самозанятых в компании и их чеков;

наличие регулярных выплат исполнителям;

отсутствие чеков у специалиста от других заказчиков.

ООО «Спорт ПРО» предоставляет фитнес-услуги. Компания сотрудничает с 20 тренерами на самозанятости, которые регулярно присылают ей чеки в большом количестве. При этом инструкторы работают только со «Спорт ПРО», не оказывая услуги другим заказчикам. Сама же компания выплачивает зарплату самозанятым два раза в месяц — 15 и 30 числа месяца.

В таком случае налоговая легко сможет доказать подмену трудовых отношений. Здесь видны регулярные выплаты, моноклиентство (у специалистов нет сторонних чеков для других заказчиков) и большое количество чеков.

Также для усиления контроля за компаниями Минтруд разработал дополнительные критерии (приказ от 02.02.2024 № 40н). К ним относятся:

сотрудничество с более 10 самозанятыми;

средняя выплата физическим лицам на СЗ — более 20 000 рублей;

средняя продолжительность договора с самозанятым — более трех месяцев.

Подробнее о проверках налоговой в 2025 году — читайте в этой статье.