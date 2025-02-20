Долгосрочное сотрудничество с самозанятым: есть ли риски для заказчика 

Для длительной и безопасной работы с самозанятым можно заключить рамочный договор. А на каждую услугу, которую выполняет плательщик НПД, оформлять отдельное задание.

Рамочный договор позволяет сделать сделки более гибкими. Это соглашение с открытыми условиями (ч. 1 ст. 429 ГК). Текст рамочного договора описывает общие принципы взаимодействия между сторонами, без детальной конкретики. Обычно рамочные соглашения заключаются между партнерами, которые взаимодействуют на протяжении длительного времени и если одному из них нужно получить определенную степень свободы для выполнения своих обязательств. Таким образом, рамочный договор служит удобным инструментом для создания взаимовыгодных условий сотрудничества между заказчиком и исполнителем.

К рамочному договору с самозанятым нужно оформить задание.

Задание для самозанятого — это документальное подтверждение условий сотрудничества с исполнителем. Его можно оформить отдельным приложением, а также передавать через переписки в мессенджерах или электронные платформы для работы с внештатниками. Важно, чтобы исполнитель и контролирующие органы понимали, что выплата самозанятому производится за конкретно оказанные услуги.

Содержание задания зависит от типа услуг и должно включать:

перечень задач, которые должен выполнить исполнитель;

требование к результату оказанных услуг;

описание характеристик конечного результата.

В документе нужно детально описать конкретные услуги, которые выполняет плательщик НПД, и параметры, по которым оценивается результат.

Если заказчик составляет задание для исполнителя, то ФНС видит, что он привлечен для выполнения конкретной задачи и сотрудничество имеет сдельный характер. Также плательщик НПД может отказаться от задания — это тоже признак сдельных отношений.