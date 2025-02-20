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Саморазвитие

Долгосрочное сотрудничество с самозанятым: есть ли риски для заказчика 

Сегодня компании все чаще приглашают к сотрудничеству самозанятых. Это выгодно и тем, и другим: бизнесу не нужно платить налоги и сдавать отчетность, а исполнители получают заказы и заработок. Как долго можно работать с плательщиками НПД и как при этом избежать рисков — расскажем об этом подробнее. 

Можно ли долгосрочно работать с самозанятыми

Закон не устанавливает ограничения по времени сотрудничества заказчика с самозанятым. Главное условие — отсутствие бессрочного договора и признаков трудовых отношений.

ФНС основывается на нормах закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, который позволяет применять специальный режим НПД физлицам. Физлицо может оказывать услуги заказчику, если нет признаков трудовых отношений (ч. 1 ст. 6 закона № 422-ФЗ). Налоговые органы непрерывно контролируют соблюдение этого условия. 

Также не рекомендуется заключать с самозанятым бессрочный контракт. Длительность договора определяется в зависимости от времени, необходимого для оказания услуги. Если предполагается сотрудничать с исполнителем в течение нескольких месяцев, можно оформить рамочный договор и добавлять отдельные задания для каждого конкретного заказа.

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Признаки подмены трудового договора

ФНС поясняет, что определенные условия долговременного сотрудничества между самозанятым и клиентом могут стать основанием для проведения проверки. В письме ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674 обозначены критерии, которые свидетельствуют о наличии трудовых отношений.

Налоговики обращают внимание на следующие моменты:

  • В договоре отсутствуют четко прописанные задания, нет информации о конечном результате.

  • Установлена фиксированная сумма оплаты за месяц.

  • Самозанятый подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка.

  • Самозанятый сотрудничает только с одним заказчиком.

  • Договор заключается на год с регулярным продлением.

  • Выплата вознаграждений совпадает с перечислением зарплаты сотрудникам.

  • Самозанятый использует материалы и оборудование заказчика.

Дополнительные доказательства — оформленный пропуск на территорию заказчика, журналы инструктажей и другие документы, подтверждающие трудовые отношения.

Чем больше таких критериев есть в отношениях с исполнителем, тем выше риски переквалификации сотрудничества.

Что нельзя указывать в договоре

Компания оформляет с самозанятым договор ГПХ — он предоставляет защиту прав заказчика и подтверждает сдельный характер отношений с самозанятым. В определенных ситуациях заключение договора не требуется. Например, если самозанятый предоставляет услугу и сразу получает за нее вознаграждение. 

В договоре ГПХ нельзя указывать условия, которые содержит трудовой договор:

  • Трудовые функции и обязанности. 

  • Точные даты выплаты вознаграждения.

  • Правила внутреннего распорядка, например, обязательное время прихода на работу. 

  • Безвозмездное предоставление оборудования и материалов для работы.

  • Название должности исполнителя.

Также в договоре ГПХ нельзя употреблять слова и формулировки из трудового договора, например, «работник», «работодатель», «зарплата», «оклад», «премия», «график работы», «отпуск», «увольнение». Используйте термины из гражданско-правового законодательства: «исполнитель», «заказчик», «оказание услуг», «вознаграждение», «расторжение договора».           

Рамочный договор и задание к нему

Для длительной и безопасной работы с самозанятым можно заключить рамочный договор. А на каждую услугу, которую выполняет плательщик НПД, оформлять отдельное задание.

Рамочный договор позволяет сделать сделки более гибкими. Это соглашение с открытыми условиями (ч. 1 ст. 429 ГК). Текст рамочного договора описывает общие принципы взаимодействия между сторонами, без детальной конкретики. Обычно рамочные соглашения заключаются между партнерами, которые взаимодействуют на протяжении длительного времени и если одному из них нужно получить определенную степень свободы для выполнения своих обязательств. Таким образом, рамочный договор служит удобным инструментом для создания взаимовыгодных условий сотрудничества между заказчиком и исполнителем.

К рамочному договору с самозанятым нужно оформить задание. 

Задание для самозанятого — это документальное подтверждение условий сотрудничества с исполнителем. Его можно оформить отдельным приложением, а также передавать через переписки в мессенджерах или электронные платформы для работы с внештатниками. Важно, чтобы исполнитель и контролирующие органы понимали, что выплата самозанятому производится за конкретно оказанные услуги.

Содержание задания зависит от типа услуг и должно включать:

  • перечень задач, которые должен выполнить исполнитель;

  • требование к результату оказанных услуг;

  • описание характеристик конечного результата.

В документе нужно детально описать конкретные услуги, которые выполняет плательщик НПД, и параметры, по которым оценивается результат. 

Если заказчик составляет задание для исполнителя, то ФНС видит, что он привлечен для выполнения конкретной задачи и сотрудничество имеет сдельный характер. Также плательщик НПД может отказаться от задания — это тоже признак сдельных отношений.

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Риски, которых нужно избегать при сотрудничестве с плательщиками НПД

Налоговая использует скоринговую методику, позволяющую в реальном времени выявлять предприятия, у которых есть признаки подмены трудовых отношений самозанятыми. ФНС присваивает им определенные риск-баллы. К системным рискам относятся:

  • длительность сотрудничества;

  • единый источник дохода;

  • признаки наличия зарплаты;

  • массовая регистрация дохода;

  • массовая постановка на учет;

  • наличие групповых переходов;

  • периодичность выплат;

  • прямые нарушения.

Если в отношениях с плательщиками НПД налоговики выявят несколько таких критериев, заказчику направят уведомление с требованием обосновать свои налоговые обязательства. Если компания не реагирует на такое сообщение, может быть инициирована проверка. А при наличии признаков подмены отношений, налоговики могут переквалифицировать их в трудовые. Тогда компании придется уплатить НДФЛ и страховые взносы за весь срок действия контракта, а также штраф.

Как избежать рисков

Чтобы безопасно сотрудничать с внештатными исполнителями, заказчик должен:

  • выполнять требования закона о самозанятых и актуальные разъяснения от ФНС и Минфина;

  • убедиться, что задания, порученные самозанятому, имеют временный характер;

  • проверять статус плательщика НПД перед заключением договора и перечислением вознаграждения;

  • правильно составлять договор, не упоминая трудовые термины;

  • получать от исполнителя чек и подписывать акт оказанных услуг.

Платформа Самозанятые.рф — это удобный сервис как для заказчиков, так и для самозанятых. Она помогает быстро заключить договор с исполнителями и оформить все необходимые документы, проверить статус НПД и провести массовые выплаты.

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