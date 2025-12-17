Продвижение сайта салона красоты: SEO-стратегия, кейсы и стоимость

Сегодня в индустрии красоты конкуренция достигла максимума: только в Москве — тысячи салонов, студий и частных мастеров, и каждый пытается привлечь клиентов через рекламу, акции и социальные сети. Однако без SEO даже хороший салон красоты постепенно теряет видимость в интернете — а значит, и постоянный поток клиентов.

Пользователи все чаще ищут услуги локально: «маникюр рядом», «шугаринг у метро», «стрижка без записи». По статистике Яндекса, до 70% клиентов выбирают мастера именно из поисковой выдачи или карт, а не из Instagram1 или рекламы. Это значит, что если ваш сайт не попадает в топ-10, клиенты просто не доходят до вас.

В отличие от оффлайн-рекламы и платных постов, SEO-продвижение салона красоты дает долгосрочный эффект: выстраивает доверие, удерживает позиции по геозапросам и обеспечивает стабильный поток заявок без постоянных затрат на клики.