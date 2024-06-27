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Северсталь — ЦЕС
Управленческий учет

Злейший враг управленческой отчетности

Быстрое закрытие — миф или реальность? И почему решения руководства не всегда успевают за реалиями бизнеса.
Злейший враг управленческой отчетности
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Скорость и качество получения управленческой отчетности напрямую влияют на точность принимаемых руководством компании решений, корректность аналитики, а следовательно — на жизнеспособность бизнес-стратегии, уместность и своевременность тактических мероприятий.

Закрытие отчетных периодов, лежащее в основе управленческой отчетности, — один из важнейших факторов успеха и корректировки любых критериев и действий, напрямую влияющих на бизнес.

Поэтому закрытие минимум на 15–20 день равно опозданию на полмесяца и более в точности прогнозирования объемов продаж, степени загруженности складов и необходимости закупки ТМЦ; с оценкой EBITDA, реальной маржинальности, выполнения сотрудниками привязанных к коротким периодам KPI и т.д.

Если говорить глобально, то выйти на быстрое закрытие можно двумя путями:

1. Первый — самый простой:

  • Собрать проектную команду — внешнюю или внутреннюю, возможно, усилив последнюю дополнительными специалистами с соответствующими компетенциями

  • Провести обследование, чтобы выявить все узкие места в процессах, технологиях и кадровых ресурсах, влияющих на скорость закрытия

  • Составить дорожную карту предстоящей трансформации, направленной на решение всех проблем с ИТ-архитектурой, компетенциями команды, приоритизацией задач, бизнес-процессами как в рамках кросс-функционального взаимодействия, так и при коммуникациях с контрагентами

  • Написать регламенты, доработать учетную систему и системы, с которыми она интегрирована, обучить сотрудников, возможно, перезаключить ряд договоров и отслеживать выполнение всех нововведений

И вуа-ля! — считайте, быстрое закрытие у вас в кармане.

Как правило, такой команды у компании не существует (или же там быстрое закрытие уже внедрено). Но можно прибегнуть к помощи профессионалов, на собственном опыте и многочисленных проектах своих заказчиков понявших, за счет чего и как реализовывается все вышеперечисленное.

ОЦО «Северсталь — ЦЕС», обслуживающий более 120 тыс. сотрудников (ок. 50 тыс. из которых являются сотрудниками «Северстали» и компаний ее группы), кстати, закрывает большинство юридических лиц внутри «своего» периметра на следующий после завершения отчетного периода день.

Сроки по отдельным юрлицам, особенно расположенным в отличных от РФ юрисдикций, конечно, несколько дольше, но наше руководство имеет возможность работать с консолидированной управленческой отчетностью уже в течение первой после закрытия периода недели. Так что мы понимаем, насколько быстрое и качественное закрытие важно. Особенно, если у компании регулярно из-за колебания курса валют или других факторов меняются стоимость услуг, продуктов и другие важные показатели. 20–30–40% — совсем не тот люфт, чтобы было можно использовать плановые значения.

Поэтому обращайтесь к нам за консалтингом, если хотите:

  • Сокращать сроки закрытия отчетных периодов и повысить качество своей отчетности — это особенно актуально для групп и холдингов.

  • Обгонять своих конкурентов и влиять на позиции компании в отрасли.

  • Заниматься реальным управлением бизнесом вместо ретроспективного мониторинга его показателей.

Специалисты «Северсталь — ЦЕС» проведут комплекс мероприятий, позволяющих:

  • Оптимизировать бизнес-процессы и документооборот за счет их реинжиниринга и автоматизации.

  • Минимизировать риски несоответствия отчетности требованиям акционеров и органов финансового контроля в части качества и сроков формирования финансовой и управленческой отчетности.

  • Повысить качество контрольной среды.

  • Создать взаимные ценности для бизнеса и функций и настроить эффективный обмен информацией и взаимодействие между ними.

  • Обеспечить сближение различных стандартов учетов во исполнение требований регулятора к бухгалтерскому и управленческому учету и учету по МСФО.

  • Снизить нагрузку на специалистов бухгалтерии, финансового отдела, HR, закупок, продаж и др.

Чем больше функций и процессов, затрагивающих бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, расчет заработных плат, HR-сферу, продажи, документооборот и др., будут подвергнуты перестройке, тем значительнее окажутся достигнутые результаты!

Впрочем, раз уж мы упомянули выше плановые значения, не можем не отметить, что есть и второй путь выхода на быстрое закрытие, уместный для бизнеса, не подверженного очень сильным изменениям из-за внешних факторов — курса валют, санкций и т.д.

Если деятельность компании достаточно равномерна и довольно легко прогнозируется, можно временно или на постоянной основе проводить закрытие по плановым показателям, не ожидая завершения сбора всех закрывающих документов, а принимая, как данность, те цифры, что стоят в договоре.

Однако важно понимать, что одно дело — «приблизительные» показатели в управленческой отчетности, которую мы стремимся как можно быстрее передать руководству для принятия важных решений, а другое — оборотно-сальдовая ведомость, сведения которой служат исполнению компанией основных законодательных требований, касающихся уплаты НДС, налога на прибыль и др.

Быстрое закрытие бухгалтерской отчетности

Быстрое закрытие — это решение для оперативной и качественной подготовки финансовой отчетности по итогам года. Компания экономит время и средства, а руководство в срок получает данные, важные для принятия управленческих решений.

Конечно, многое можно (и нужно!) проверить и починить своими силами, если пройтись по следующим блокам:

1. Люди.

Убедитесь, что все бухгалтеры, участвующие в процессах формирования отчетности, достаточно компетентны, их хватает, как и «рабочих рук», т.е. их деятельность максимально автоматизирована и роботизирована, а коммуникации с коллегами из продаж, закупок, HR и т.д. — отлажены.

Коллегам из этих функций тоже будет не вредно понимать, как, в какие сроки и с какими пометками вести CRM, интегрированную с учетной системой, чтобы данные поступали в нее в срок и без искажений.

ИТ-директору, ответственному за ИТ-инфраструктуру, включая ПО, «железо», облака и сервера, необходимо донести важность приоритизации проектов по внедрению или внесению тех или иных необходимых бухгалтерии доработок в основную и сопутствующие системы, чтобы он своевременно каскадировал их своей команде на уровне KPI.

2. Процессы.

Не только внутри самой бухгалтерии — во всех смежных функциях, так или иначе влияющих на качество и сроки закрытия — должны быть обследованы, оптмизированы и при необходимости подвергнуты реинжинирингу, а по итогам — регламентированы бизнес-процессы, способствующие оперативности и достоверности формирования отчетности. То же касается и контрагентов, соответствующей коммуникации с которыми также придется уделить время.

3. Технологии.

Не важно, на чем вы работаете — на 1С, SAP др. — но недочеты учетной системы, взаимосвязанных с нею систем, их интеграции между собой, их мощности (или ее отсутствия) должны способствовать быстроте и качеству закрытия. CRM, в которой работают производство и бэк-офис, должна обеспечивать корректное попадание данных в основную систему бухгалтерского учета. Сервера не должны виснуть, когда бухгалтер запускает расчет себестоимости, финансовых результатов или каких-то еще процессов вместе с контролями для поиска ошибок — так что совет работать во взаимодействии с ИТ-командой — далеко не праздный.

Однако лучший способ выйти на быстрое закрытие — конечно же, довериться профессионалам!

Подумайте и ответьте честно, где «болит» из-за слишком долгого закрытия отчетных периодов у вашего бизнеса?

Напишите, чтобы договориться о консультации, получить презентацию с кейсами по быстрому закрытию или задать вопрос о наших других продуктах или решениях: sales@severstal-ssc.ru.

Быстрое закрытие бухгалтерской отчетности

Быстрое закрытие — это решение для оперативной и качественной подготовки финансовой отчетности по итогам года. Компания экономит время и средства, а руководство в срок получает данные, важные для принятия управленческих решений

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