Контур.Маркировка поможет автоматизировать работу с ГИС Честный знак

Последствия отказа от маркировки и других нарушений, связанных с маркировкой

Если вы работаете с продукцией, которая подлежит обязательной маркировке, но игнорируете это требование (или продаете товары с поддельными кодами), последствия могут быть серьезными. Например, за продажу с нарушениями можно получить не только штраф, но и лишиться продукции и даже свободы.

Нарушение Ответственность для должностных лиц Ответственность для юрлиц Непредоставление сведений, предусмотренных правилами маркировки товаров, представление неполных и недостоверных сведений От 1 000 до 10 000 рублей или предупреждение Для малых юрлиц, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, от 25 000 до 50 000 рублей.

Для остальных юрлиц от 50 000 до 100 000 рублей Оборот товаров без маркировки средствами идентификации (за исключением табака, никотинсодержащей продукции, пива и слабоалкогольных напитков) От 5 000 до 10 000 рублей и конфискация продукции Штраф до 300 000 рублей и конфискация продукции Нарушение сроков передачи сведений в систему Честный знак От 1 000 до 10 000 рублей или предупреждение Для малых юрлиц, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, от 25 000 до 50 000 рублей.

Для остальных юрлиц от 50 000 до 100 000 рублей Ввод в оборот товаров без разрешительной документации или с неверными сведениями о разрешительной документации От 1 000 до 10 000 рублей или предупреждение Для малых юрлиц, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, от 25 000 до 50 000 рублей.

Для остальных юрлиц от 50 000 до 100 000 рублей Возврат в оборот товаров, владельцем которых вы не являлись От 1 000 до 10 000 рублей или предупреждение Для малых юрлиц, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, от 25 000 до 50 000 рублей.

Для средних и крупных юрлиц от 50 000 до 100 000 рублей

Есть и уголовная ответственность за нарушения с оборотом товаров, подлежащих маркировке, если это повлекло за собой крупный и особо крупный ущерб.

Если оборот немаркированных товаров, которые не относятся к продовольственным товарам, алкогольной, табачной и (или) никотинсодержащей продукции, повлек за собой ущерб в особо крупном размере, наказание может предусматривать лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 5 лет.