Контур.Маркировка поможет автоматизировать работу с ГИС Честный знак

Маркировка товаров предусматривает нанесение уникального кода на каждую единицу товара.
Маркировать продукцию обязаны производители или импортеры, если товар ввозится в РФ.
Для контроля за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, была создана ГИС Честный знак. С ее помощью государство отслеживает движение товаров, фиксирует все операции с маркированной продукцией, проверяет ее подлинность и ведет учет.
Маркировка товаров требует дополнительного внимания, к ней стоит готовиться заранее. Упростить работу помогает автоматизация — внедрение специализированного оборудования и ПО для генерации и нанесения кодов на товары, ввода продукции в оборот, обмена электронными документами, вывода из оборота и так далее.
Специальные сервисы, например Контур.Маркировка, помогают ускорить все процессы, минимизировать ошибки и соблюсти требования закона.
Что такое ГИС Честный знак
Для маркировки товаров на упаковку наносят код Data Matrix, по которому отслеживают их движение от производства до продажи. Чтобы организовать и упорядочить этот процесс, была создана ГИС Честный знак — государственная система мониторинга товаров.
Код Data Matrix, который использует ГИС для отслеживания перемещения и реализации продукции, уникален для каждой единицы товара. Он не появляется в системе сам по себе: его должны заказать в ГИС производитель или импортер. Затем код наносят на упаковку товара, а Честный знак сохраняет информацию о нем. Если говорить упрощенно, то процедура маркировки и отслеживания происходит так:
Регистрация в ГИС Честный знак. Пройти регистрацию должны участники оборота — производители, импортеры, дистрибьюторы, оптовые компании и розничные продавцы.
Описание товаров в Национальном каталоге и заказ кодов маркировки. Этим занимается производитель или импортер. Код Data Matrix содержит информацию о товаре. Его наносят на упаковку, а в ГИС отправляют отчеты о нанесении и вводе в оборот.
Отслеживание движения. При каждой передаче товара от одного участника оборота к другому (например, от дистрибьютора к розничному продавцу) отчитываются в Честный знак через систему ЭДО.
Вывод из оборота. При продаже товара на кассе продавец сканирует код Data Matrix, а купленная единица выводится из оборота. Также перед покупкой сам покупатель вправе отсканировать код через мобильное приложение, чтобы убедиться в качестве продукции.
Что дает участие в системе маркировки товаров
Для потребителей маркировка — это:
Проверка подлинности прямо в момент покупки в магазине.
Уверенность в качестве и безопасности.
Для бизнеса — это:
Участие в официальном обороте. Нет препятствий, чтобы развивать и масштабировать бизнес.
Доверие покупателей. Сегодня потребители все чаще обращают внимание на происхождение продукции.
Защита от штрафов и других санкций со стороны контролирующих органов.
Для государства — это:
Уменьшение количества контрафакта и повышение уровня безопасности потребителей.
«Обеление» рынка, увеличение доли компаний, которые работают без «серых» схем и отчитываются перед государством.
Последствия отказа от маркировки и других нарушений, связанных с маркировкой
Если вы работаете с продукцией, которая подлежит обязательной маркировке, но игнорируете это требование (или продаете товары с поддельными кодами), последствия могут быть серьезными. Например, за продажу с нарушениями можно получить не только штраф, но и лишиться продукции и даже свободы.
Нарушение
Ответственность для должностных лиц
Ответственность для юрлиц
Непредоставление сведений, предусмотренных правилами маркировки товаров, представление неполных и недостоверных сведений
От 1 000 до 10 000 рублей или предупреждение
Оборот товаров без маркировки средствами идентификации (за исключением табака, никотинсодержащей продукции, пива и слабоалкогольных напитков)
От 5 000 до 10 000 рублей и конфискация продукции
Штраф до 300 000 рублей и конфискация продукции
Нарушение сроков передачи сведений в систему Честный знак
От 1 000 до 10 000 рублей или предупреждение
Ввод в оборот товаров без разрешительной документации или с неверными сведениями о разрешительной документации
От 1 000 до 10 000 рублей или предупреждение
Возврат в оборот товаров, владельцем которых вы не являлись
От 1 000 до 10 000 рублей или предупреждение
Есть и уголовная ответственность за нарушения с оборотом товаров, подлежащих маркировке, если это повлекло за собой крупный и особо крупный ущерб.
Если оборот немаркированных товаров, которые не относятся к продовольственным товарам, алкогольной, табачной и (или) никотинсодержащей продукции, повлек за собой ущерб в особо крупном размере, наказание может предусматривать лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 5 лет.
Избежать ошибок, штрафов и возврата продукции поможет сервис Контур.Маркировка. Решение автоматизирует процессы и экономит время сотрудников. А чтобы сделать работу еще более удобной и безопасной, у сервиса есть круглосуточная клиентская поддержка.
Почему бизнес автоматизирует работу с ГИС Честный знак
Постепенно маркировка становится обязательной практически для всех. Соответственно, объем работы увеличивается, особенно если маркировка для вас новый процесс.
На старте многие компании пытаются работать вручную. Но в большинстве случаев ручной учет приводит к проблемам для бизнеса:
Возникновение ошибок при вводе кодов. Одна неверная цифра — и проверка в Честном знаке не будет пройдена.
Сбои при отгрузке и приемке товаров из-за несовпадения в кодах, когда в УПД направляется один код, а по факту на приемке оказывается другой. Или при формировании отгрузки может быть перепутан код, который уже вложен в агрегат.
Штрафы. При нарушении требований придется отвечать в соответствии с законом. Опасность не только в наказании со стороны государства: можно получить штрафы и убытки при работе с торговыми сетями и маркетплейсами — они не примут такую поставку.
Помимо этого, заметно снижается эффективность работы. Ручная маркировка отнимает время, в результате чего тормозятся все процессы, а прибыль падает.
Решение проблемы — автоматизация маркировки. Автоматизация помогает:
Сократить количество ошибок. Автоматизация снижает влияние человеческого фактора. Это гарантирует правильную идентификацию и прослеживаемость продукции.
Повысить производительность. Автоматизация помогает обрабатывать больше товаров за меньшее время. Сотрудники освобождаются от рутины и могут заняться другими задачами.
Соблюдать все требования и стандарты. Специальные решения обеспечивают высокое качество в работе с маркируемой продукцией и исключают риск несоответствия.
Еще одно преимущество автоматизации — прозрачность. Все действия зафиксированы в системе маркировки, поэтому можно получить достоверную информацию по каждому из этапов, если это потребуется. Например, если при приемке контрагент обнаружил не введенный в оборот код, вы можете оперативно найти его в системе, исправить ошибку и ввести в оборот. Поставка будет принята, а штраф от торговой сети не придет.
Как работает сервис Контур.Маркировка
Контур.Маркировка — сервис, созданный Контуром для автоматизации работы с маркировкой товаров. Решение помогает интегрироваться с ГИС Честный знак и подходит для всех участников оборота:
производителей и импортеров;
оптовиков, дистрибьюторов и поставщиков торговых сетей;
продавцов на маркетплейсах;
медучреждений и госорганизаций.
Сервис работает с товарами, подлежащими обязательной маркировке — продовольственными, непродовольственными. А также с товарными группами, участвующими в эксперименте по маркировке.
Возможности сервиса:
Генерация кодов. С Контур.Маркировкой можно заказать коды Data Matrix для маркируемой продукции.
Перемаркировка товаров. Если этикетка товара повреждена или утеряна, можно заказать новые коды и нанести их на товар.
Подача необходимых отчетов в Честный знак. Решение в автоматическом режиме формирует отчеты о вводе и выводе продукции из оборота.
Интеграция с ГИС Честный знак. Прямая интеграция позволяет работать в одном интерфейсе. Пользоваться сторонними платформами не нужно.
Интеграция с системами ЭДО. Сервисы Контура для работы с подотчетной продукцией мгновенно обмениваются информацией, которая нужна при приемке и отгрузке товаров. Например, благодаря интеграции Контур.Маркировки с Контур.Диадоком можно ускорить документооборот: УПД из Диадока отобразится в Маркировке, а результат сверки кодов или наполнения УПД кодами появится в обоих сервисах.
Сверка кодов и выявление ошибок в них на всех этапах. Решение обеспечивает сверку кодов с фактической информацией о товарах на каждом этапе: это исключает проблемы с их несоответствием друг другу. При обнаружении ошибок сервис зафиксирует их и сообщит о недочетах.
Работа с оборудованием. Чтобы упростить проверку и идентификацию продукции, можно подключить терминалы сбора данных (ТСД), 2D-сканеры, принтеры для печати кодов. Либо использовать мобильное приложение Контур.Маркировки для смартфона или ТСД — оно работает даже там, где нет связи.
И это — только часть возможностей. Контур.Маркировка представляет собой решение для всего жизненного цикла товара, подлежащего маркировке, и закрывает все потребности участников оборота.
Преимущества Контур.Маркировки:
Проведение операций в пару кликов. Например, код вводится в оборот сразу после заказа.
Возможность интеграции с учетной системой. Модуль Контур.Маркировки для 1С позволяет выполнять операции по маркировке в привычном интерфейсе, связывается с вашими документами учета и хранит всю информацию.
Регулярные обновления сервиса. При разработке новых возможностей Контур.Маркировка ориентируется не только на требования закона, но и на работу других госсистем.
Интеграция с оборудованием для сканирования и печати кодов.
Быстрое внедрение и удобный интерфейс.
Работа в любом месте, где есть интернет, без привязки к рабочему месту.
Поддержка 24/7 по телефону или в почте. Также для пользователей разработаны понятные инструкции в справочной.
Сервис Контур.Маркировка входит в экосистему для бизнеса Контур, и это делает его использование для работы с подотчетной продукции еще более эффективным. Помимо Контур.Маркировки вы сможете работать с другими сервисами Контура — Меркурий, Диадок, EDI и Маркет.
Часто задаваемые вопросы
Какая подпись нужна для работы с Честным знаком?
Чтобы работать с Честным знаком, нужен сертификат УКЭП — усиленной квалифицированной электронной подписи. Начать работу с ГИС без КЭП не получится, причем, при регистрации подпись должна быть оформлена на руководителя компании или ИП.
Могут ли заблокировать в Честном знаке?
Компанию могут заблокировать в Честном знаке, если Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) в результате проверки не найдет у нее признаков реального производства. Минпромторг опубликовал проект постановления, который позволяет отказывать таким предприятиям в выдаче кодов маркировки в Честном знаке, а уже выданные коды — аннулировать. Пока это касается только обуви, легпрома, БАДов, парфюмерной продукции и шин. Так регулятор борется с псевдо-производителями, которые выдают контрафактные товары за свои.
Как подготовиться к обязательной маркировке?
Оформить электронную подпись для регистрации и работы с ГИС.
Выбрать способ нанесения кодов и приобрести оборудование.
Подобрать сервис для автоматизации маркировки: это поможет работать с маркировкой в одной программе и минимизирует количество ошибок.
Провести обучение для сотрудников.
Как действовать в случае возврата маркированного товара?
Если возвращен товар надлежащего качества с читаемым кодом, его нужно ввести в оборот повторно:
чеком возврата, если товар был продан через кассу;
документом возврата в оборот, если код был выведен, например, для собственных нужд.
При повреждении кода продукцию следует перемаркировать. Если же возвращен товар с браком, никаких действий предпринимать не нужно.
