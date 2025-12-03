Возможности сервиса Контур.Экстерн для бизнеса

Отчетность без ошибок и временных потерь

Если бухгалтер ошибся в цифре, пропустил обязательное поле или не проверил контрольное соотношение, компания рискует получить отказ в приеме отчета, требование на пояснения, штрафы, пени. Контур.Экстерн снижает такие риски до минимума за счет таких функциональностей:

Автозаполнение. Не нужно каждый раз оформлять отчет с нуля: сервис подтягивает данные из предыдущих форм, а еще может автоматически создать нулевой или пустой отчет.

Заполнение данными предыдущего отчета

Проверка при вводе. Система контролирует каждое поле сразу в момент заполнения. Ошибку можно исправить до отправки — значит, не придется делать работу дважды.

Контроль корректного заполнения отчета

Комплексные проверки. Контур.Экстерн следит за форматом заполнения и за актуальностью формул расчета. Сервис сверяет отчеты с ранее поданными данными, а еще между собой — например, декларацию по прибыли с отчетом по НДС.

Работа с ошибками. Если проблема все же нашлась, сервис подсветит ее прямо в отчете, даст пояснение. При необходимости можно задать вопрос консультанту в один клик — письмо с данными об ошибке сформируется автоматически.

Пояснение об ошибке в отчете

Дополнительные проверки. Сервис автоматически контролирует данные подписанта, номера корректировок и другие параметры. Контур.Экстерн использует встроенные справочники адресов, сервис РНПТ, официальные алгоритмы СФР — все это помогает выявить несоответствия еще до отправки отчета.

Бухгалтер безошибочно заполняет формы, а еще получает подробный протокол, где видно, какие именно проверки прошли успешно, на какие законодательные нормы они опираются. В итоге формирование отчетности становится понятным и предсказуемым процессом, а не источником стресса.