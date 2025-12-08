Снижаем риск доначисления НДС: как работает Контур.НДС+

Коротко о главном:
По итогам налоговой проверки ФНС может доначислить НДС. С доначислением бизнес сталкивается как по итогам выездных, так и в результате камеральных проверок, если будет выявлено занижение налога или необоснованное применение вычетов.
Среди наиболее распространенных причин, по которым происходит доначисление — разрывы по НДС и дробление бизнеса. Также налог доначислят при обнаружении нереальных сделок.
Снизить риск доначисления помогает сервис Контур.НДС+: он предназначен для автоматической сверки счетов-фактур и контроля за контрагентами. Также сервис позволяет проверить декларацию по налогу на добавленную стоимость и обработать требование от налоговой.
Почему налоговая может доначислить НДС
Доначисление происходит в результате выездной или камеральной проверки. Но если выездные проверки проводятся не слишком часто, то камеральной подвергается каждая декларация. При этом закрытого перечня оснований, по которым налоговая может доначислить налог, в законе нет. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины доначисления.
Возникновение разрывов по НДС
Разрыв по НДС — это расхождение данных о сделке у контрагентов. Как правило, разрывы обнаруживают при проведении камеральной проверки с использованием АСК НДС-3.
Программа создана для отслеживания корректности и полноты уплаты налога: она в автоматическом режиме сопоставляет информацию из декларации налогоплательщика с данными контрагентов. При выявлении несоответствий АСК НДС-3 сообщит об этом сотруднику налогового органа, который проведет уже более тщательную проверку. По итогам проверки ФНС может потребовать доплатить НДС.
С доначислением сталкиваются даже добросовестные налогоплательщики, причем именно действия «ненадежных» контрагентов чаще всего становятся причиной отказа в вычете. Контур.НДС+ помогает снизить риск доначисления. Сервис сверит ваши данные с информацией контрагентов и выявит несоответствия, а вы сможете своевременно их исправить.
Обнаружение нереальных сделок
Нереальными считаются сделки, которые не могут быть исполнены или у которых нет экономического обоснования. Например, если одна компания перепродает другой компании товары, которых фактически нет в наличии.
В целом же под пристальное внимание налоговиков попадают сделки с множеством посредников или с участием фирм-однодневок. Также в зоне риска сделки, в которых уровень цен не соответствует рыночным или существенно отличается от других подобных сделок налогоплательщика.
При обнаружении нереальной сделки налоговая откажет в вычете по такой сделке.
Дробление бизнеса
Для снижения налоговой нагрузки некоторые предприниматели прибегают к дроблению бизнеса — его искусственному разделению на несколько компаний или ИП. Дробление позволяет пользоваться преимуществами спецрежимов. При этом сейчас налоговики достаточно внимательно следят за случаями подобной «налоговой оптимизации».
Чек-лист «Признаки дробления бизнеса»:
Создано несколько компаний и ИП, которые работают на спецрежимах
✅
Новое юрлицо создано (или зарегистрирован ИП) перед увеличением оборота существующего
✅
У созданных юрлиц и ИП общий менеджмент и выгодоприобретатель
✅
У организаций общий адрес, одни и те же покупатели и поставщики
✅
Компании и ИП работают на одном оборудовании или используют одно производство
✅
Использование одного и того же товарного знака или вывески
✅
Персонал работает сразу в нескольких организациях
✅
Компании и ИП имеют аналогичные виды деятельности
✅
Использование общих информационных ресурсов
✅
При выявлении случаев дробления налоговики не только доначислят налоги, но и привлекут к ответственности.
Снижаем риск доначисления НДС
Снижаем риск доначисления НДС

Сверяйтесь с контрагентами, исправляйте ошибки и подавайте корректные декларации. Не пропускайте доступный вычет
Как избежать доначисления НДС: возможности Контур.НДС+
Контур.НДС+ — сервис, созданный для автоматической сверки счетов-фактур, проверки деклараций по НДС и контроля за контрагентами. Он будет полезен:
компаниям и ИП, которые ведут деятельность, облагаемую НДС;
налоговым агентам, в обязанности которых входит удержание и перечисление налога на добавленную стоимость;
компаниям и ИП на УСН: с 2026 года обязанность по сдаче декларации по НДС возникает, если годовая выручка составляет более 20 млн рублей.
Как работает сервис? Вы загружаете книгу покупок и продаж, а Контур.НДС+ автоматически подтянет информацию о ваших контрагентах из другого сервиса, входящего в экосистему Контура — Контур.Фокус.
Если ваши контрагенты уже являются пользователями сервисов НДС+ или Экстерн и уже загрузили книги покупок и продаж или журналы (для посредников и организаций на специальных режимах), сервис проведет сверку. Также предусмотрена отправка приглашения контрагентам. Для этого достаточно указать электронную почту партнера, и сервис автоматически отправит ему запрос.
Какие задачи решает Контур.НДС+
Получение вычета в полном объеме
Сервис отследит, по каким счетам-фактурам вычет еще не получен. В специальном разделе отображаются счета-фактуры, которые не встречались в книгах покупок. Также отобразятся счета-фактуры, по которым:
НДС уже частично приняли к вычету;
раньше частично подавали на вычет;
сумма у покупателя меньше, чем у поставщика.
Возмещение НДС возможно в течение трех лет с момента подачи счета-фактуры.
Устранение расхождений и ошибок
Сервис автоматически сопоставит ваши данные со сведениями контрагентов. Также он выявит ошибки в реквизитах, различия в датах, суммах и номерах счетов-фактур. С его помощью вы узнаете о расхождениях до отправки декларации и сможете их устранить.
Обработка требований
Сервис объяснит причину отправки требования и подскажет, что исправить. А еще, кроме пояснений по ошибке, НДС+ покажет необходимую для подготовки ответа информацию — сумму налога на добавленную стоимость из декларации, реквизиты счета фактуру и другие данные. Подготовленное пояснение можно выгрузить для отправки в налоговую.
Получение сведений о контрагентах
Находитесь в курсе важных событий ваших контрагентов: сервис расскажет об изменении статуса благонадежности, начале банкротства и других значимых моментах, которые могут стать причиной отказа в вычете. Напоминаем: следить за статусом контрагента важно не только на старте сотрудничества, но и в процессе работы.
Приглашение контрагентов к сверке
В сервисе есть информация свыше чем о 200 тысячах компаний, которые уже загрузили книги покупок и продаж. А если ваш контрагент еще не среди них, его можно пригласить. Сверка с вами для приглашенного контрагента будет бесплатной.
Связь с контрагентами
Для коммуникации с контрагентами есть чат. При выявлении расхождений разобраться во всех вопросах вы сможете в чате с контрагентом. Для удобства предусмотрена возможность передачи скана счета-фактуры в чате, а чтобы не тормозить процесс, сервис отправит контрагенту уведомления о новом сообщении.
Как сделать использование Контур.НДС+ еще эффективнее?
Работайте в своей учетной системе. Модуль для 1С позволяет провести сверку по книге покупок и книге продаж с вашими контрагентами в привычной учетной системе. Сверка будет выполнена в режиме реального времени.
Назначение ответственных сотрудников. В сервисе есть возможность назначать сотрудников, которые будут отвечать за сверку с конкретными контрагентами. Им предоставляются права загрузки книг покупок и продаж, ручной сверки и приглашения контрагентов.
Добавьте филиалы. К своей компании вы можете добавить любое количество филиалов. У них будут свои книги, счета-фактуры, сверки и правки.
Сортируйте счета-фактуры в порядке приоритетности. В НДС+ есть фильтр, с помощью которого можно приоритезировать расхождения и другие ошибки. Благодаря этому вы оптимизируете работу и будете видеть те счета-фактуры, которые нуждаются в срочных правках.
А чтобы избежать путаницы в расхождениях, выгружайте списки счетов-фактур в форматах xls или pdf со статусами сверки. Так вы сможете увеличить скорость анализа информации и представить ее руководителю.
Начать работу с сервисом Контур.НДС+ легко: просто загрузите документы для сверки. А решить все вопросы — в том числе исправить ошибки или получить консультацию — поможет круглосуточная поддержка.
Снижаем риск доначисления НДС
Сверяйтесь с контрагентами, исправляйте ошибки и подавайте корректные декларации. Не пропускайте доступный вычет
Часто задаваемые вопросы
Почему могут возникнуть расхождения по результатам сверки?
Расхождения выявляются в случае отличий по сумме НДС или общей стоимости отгрузки. Также расхождение возникает, когда вторая сторона не зарегистрировала счет-фактуру.
Как часто нужно проводить сверку?
Сверку с контрагентами рекомендуется проводить каждый квартал. Такая периодичность поможет избежать ошибок в расчете налога.
Что делать, если налоговая все-таки направила требование о предоставлении пояснений по поводу разрыва?
В первую очередь следует связаться с контрагентом. Возможно, разрыв произошел из-за технической ошибки. Убедитесь, что вы проявили «должную осмотрительность»: это подтвердят, в том числе, отчеты из сервисов проверки контрагентов. Подготовьте документы, подтверждающие реальность сделки, включая первичку, фотографии и так далее.
В чем преимущества автоматической сверки по сравнению с ручной?
Ручная сверка подойдет только в случае, если у вас мало поставщиков и операций. Если же только с одним контрагентом каждый квартал у вас сотни или тысячи счетов-фактур, сверяться вручную невозможно. Также при выборе автоматической сверки с Контур.НДС+ можно использовать дополнительные опции, например, отследить статус контрагента или обработать требования от ФНС.
