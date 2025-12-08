Премиум 8012 Мобильная
Снижаем риск доначисления НДС: как работает Контур.НДС+

Доначисление НДС — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие налогоплательщики. Именно налог на добавленную стоимость чаще всего доначисляют по итогам контрольных мероприятий. Рассказываем, как снизить риск доначисления НДС, почему налоговики могут потребовать доплатить налог и как Контур.НДС+ помогает избежать подобных ситуаций.

Коротко о главном:

  • По итогам налоговой проверки ФНС может доначислить НДС. С доначислением бизнес сталкивается как по итогам выездных, так и в результате камеральных проверок, если будет выявлено занижение налога или необоснованное применение вычетов.   

  • Среди наиболее распространенных причин, по которым происходит доначисление — разрывы по НДС и дробление бизнеса. Также налог доначислят при обнаружении нереальных сделок.

  • Снизить риск доначисления помогает сервис Контур.НДС+: он предназначен для автоматической сверки счетов-фактур и контроля за контрагентами. Также сервис позволяет проверить декларацию по налогу на добавленную стоимость и обработать требование от налоговой.

Почему налоговая может доначислить НДС

Доначисление происходит в результате выездной или камеральной проверки. Но если выездные проверки проводятся не слишком часто, то камеральной подвергается каждая декларация. При этом закрытого перечня оснований, по которым налоговая может доначислить налог, в законе нет. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины доначисления.

Возникновение разрывов по НДС

Разрыв по НДС — это расхождение данных о сделке у контрагентов. Как правило, разрывы обнаруживают при проведении камеральной проверки с использованием АСК НДС-3. 

Программа создана для отслеживания корректности и полноты уплаты налога: она в автоматическом режиме сопоставляет информацию из декларации налогоплательщика с данными контрагентов. При выявлении несоответствий АСК НДС-3 сообщит об этом сотруднику налогового органа, который проведет уже более тщательную проверку. По итогам проверки ФНС может потребовать доплатить НДС.

С доначислением сталкиваются даже добросовестные налогоплательщики, причем именно действия «ненадежных» контрагентов чаще всего становятся причиной отказа в вычете. Контур.НДС+ помогает снизить риск доначисления. Сервис сверит ваши данные с информацией контрагентов и выявит несоответствия, а вы сможете своевременно их исправить.

Обнаружение нереальных сделок

Нереальными считаются сделки, которые не могут быть исполнены или у которых нет экономического обоснования. Например, если одна компания перепродает другой компании товары, которых фактически нет в наличии.

В целом же под пристальное внимание налоговиков попадают сделки с множеством посредников или с участием фирм-однодневок. Также в зоне риска сделки, в которых уровень цен не соответствует рыночным или существенно отличается от других подобных сделок налогоплательщика.

При обнаружении нереальной сделки налоговая откажет в вычете по такой сделке.

Дробление бизнеса

Для снижения налоговой нагрузки некоторые предприниматели прибегают к дроблению бизнеса — его искусственному разделению на несколько компаний или ИП. Дробление позволяет пользоваться преимуществами спецрежимов. При этом сейчас налоговики достаточно внимательно следят за случаями подобной «налоговой оптимизации».

Чек-лист «Признаки дробления бизнеса»:

Создано несколько компаний и ИП, которые работают на спецрежимах

Новое юрлицо создано (или зарегистрирован ИП) перед увеличением оборота существующего

У созданных юрлиц и ИП общий менеджмент и выгодоприобретатель

У организаций общий адрес, одни и те же покупатели и поставщики

Компании и ИП работают на одном оборудовании или используют одно производство

Использование одного и того же товарного знака или вывески

Персонал работает сразу в нескольких организациях

Компании и ИП имеют аналогичные виды деятельности

Использование общих информационных ресурсов

При выявлении случаев дробления налоговики не только доначислят налоги, но и привлекут к ответственности.

Снижаем риск доначисления НДС

Сверяйтесь с контрагентами, исправляйте ошибки и подавайте корректные декларации. Не пропускайте доступный вычет

Как избежать доначисления НДС: возможности Контур.НДС+

Контур.НДС+ — сервис, созданный для автоматической сверки счетов-фактур, проверки деклараций по НДС и контроля за контрагентами. Он будет полезен:

  • компаниям и ИП, которые ведут деятельность, облагаемую НДС;

  • налоговым агентам, в обязанности которых входит удержание и перечисление налога на добавленную стоимость;

  • компаниям и ИП на УСН: с 2026 года обязанность по сдаче декларации по НДС возникает, если годовая выручка составляет более 20 млн рублей.

Как работает сервис? Вы загружаете книгу покупок и продаж, а Контур.НДС+ автоматически подтянет информацию о ваших контрагентах из другого сервиса, входящего в экосистему Контура — Контур.Фокус

Если ваши контрагенты уже являются пользователями сервисов НДС+ или Экстерн и уже загрузили книги покупок и продаж или журналы (для посредников и организаций на специальных режимах), сервис проведет сверку. Также предусмотрена отправка приглашения контрагентам. Для этого достаточно указать электронную почту партнера, и сервис автоматически отправит ему запрос.

Какие задачи решает Контур.НДС+

Получение вычета в полном объеме

Сервис отследит, по каким счетам-фактурам вычет еще не получен. В специальном разделе отображаются счета-фактуры, которые не встречались в книгах покупок. Также отобразятся счета-фактуры, по которым:

  • НДС уже частично приняли к вычету;

  • раньше частично подавали на вычет;

  • сумма у покупателя меньше, чем у поставщика.

Возмещение НДС возможно в течение трех лет с момента подачи счета-фактуры. 

Устранение расхождений и ошибок

Сервис автоматически сопоставит ваши данные со сведениями контрагентов. Также он выявит ошибки в реквизитах, различия в датах, суммах и номерах счетов-фактур. С его помощью вы узнаете о расхождениях до отправки декларации и сможете их устранить.

Обработка требований

Сервис объяснит причину отправки требования и подскажет, что исправить. А еще, кроме пояснений по ошибке, НДС+ покажет необходимую для подготовки ответа информацию — сумму налога на добавленную стоимость из декларации, реквизиты счета фактуру и другие данные. Подготовленное пояснение можно выгрузить для отправки в налоговую.

Получение сведений о контрагентах

Находитесь в курсе важных событий ваших контрагентов: сервис расскажет об изменении статуса благонадежности, начале банкротства и других значимых моментах, которые могут стать причиной отказа в вычете. Напоминаем: следить за статусом контрагента важно не только на старте сотрудничества, но и в процессе работы. 

Приглашение контрагентов к сверке

В сервисе есть информация свыше чем о 200 тысячах компаний, которые уже загрузили книги покупок и продаж. А если ваш контрагент еще не среди них, его можно пригласить. Сверка с вами для приглашенного контрагента будет бесплатной.

Связь с контрагентами

Для коммуникации с контрагентами есть чат. При выявлении расхождений разобраться во всех вопросах вы сможете в чате с контрагентом. Для удобства предусмотрена возможность передачи скана счета-фактуры в чате, а чтобы не тормозить процесс, сервис отправит контрагенту уведомления о новом сообщении. 

Как сделать использование Контур.НДС+ еще эффективнее?

  • Работайте в своей учетной системе. Модуль для 1С позволяет провести сверку по книге покупок и книге продаж с вашими контрагентами в привычной учетной системе. Сверка будет выполнена в режиме реального времени.

  • Назначение ответственных сотрудников. В сервисе есть возможность назначать сотрудников, которые будут отвечать за сверку с конкретными контрагентами. Им предоставляются права загрузки книг покупок и продаж, ручной сверки и приглашения контрагентов.

  • Добавьте филиалы. К своей компании вы можете добавить любое количество филиалов. У них будут свои книги, счета-фактуры, сверки и правки. 

  • Сортируйте счета-фактуры в порядке приоритетности. В НДС+ есть фильтр, с помощью которого можно приоритезировать расхождения и другие ошибки. Благодаря этому вы оптимизируете работу и будете видеть те счета-фактуры, которые нуждаются в срочных правках.

А чтобы избежать путаницы в расхождениях, выгружайте списки счетов-фактур в форматах xls или pdf со статусами сверки. Так вы сможете увеличить скорость анализа информации и представить ее руководителю.

Начать работу с сервисом Контур.НДС+ легко: просто загрузите документы для сверки. А решить все вопросы — в том числе исправить ошибки или получить консультацию — поможет круглосуточная поддержка.

Часто задаваемые вопросы

Почему могут возникнуть расхождения по результатам сверки?

Расхождения выявляются в случае отличий по сумме НДС или общей стоимости отгрузки. Также расхождение возникает, когда вторая сторона не зарегистрировала счет-фактуру. 

Как часто нужно проводить сверку?

Сверку с контрагентами рекомендуется проводить каждый квартал. Такая периодичность поможет избежать ошибок в расчете налога. 

Что делать, если налоговая все-таки направила требование о предоставлении пояснений по поводу разрыва?

В первую очередь следует связаться с контрагентом. Возможно, разрыв произошел из-за технической ошибки. Убедитесь, что вы проявили «должную осмотрительность»: это подтвердят, в том числе, отчеты из сервисов проверки контрагентов. Подготовьте документы, подтверждающие реальность сделки, включая первичку, фотографии и так далее.  

В чем преимущества автоматической сверки по сравнению с ручной?

Ручная сверка подойдет только в случае, если у вас мало поставщиков и операций. Если же только с одним контрагентом каждый квартал у вас сотни или тысячи счетов-фактур, сверяться вручную невозможно. Также при выборе автоматической сверки с Контур.НДС+ можно использовать дополнительные опции, например, отследить статус контрагента или обработать требования от ФНС.

