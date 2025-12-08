Снижаем риск доначисления НДС: как работает Контур.НДС+

Снизить риск доначисления помогает сервис Контур.НДС+: он предназначен для автоматической сверки счетов-фактур и контроля за контрагентами. Также сервис позволяет проверить декларацию по налогу на добавленную стоимость и обработать требование от налоговой.

Среди наиболее распространенных причин, по которым происходит доначисление — разрывы по НДС и дробление бизнеса. Также налог доначислят при обнаружении нереальных сделок.

По итогам налоговой проверки ФНС может доначислить НДС . С доначислением бизнес сталкивается как по итогам выездных, так и в результате камеральных проверок, если будет выявлено занижение налога или необоснованное применение вычетов.

Почему налоговая может доначислить НДС

Доначисление происходит в результате выездной или камеральной проверки. Но если выездные проверки проводятся не слишком часто, то камеральной подвергается каждая декларация. При этом закрытого перечня оснований, по которым налоговая может доначислить налог, в законе нет. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины доначисления.

Возникновение разрывов по НДС

Разрыв по НДС — это расхождение данных о сделке у контрагентов. Как правило, разрывы обнаруживают при проведении камеральной проверки с использованием АСК НДС-3. Программа создана для отслеживания корректности и полноты уплаты налога: она в автоматическом режиме сопоставляет информацию из декларации налогоплательщика с данными контрагентов. При выявлении несоответствий АСК НДС-3 сообщит об этом сотруднику налогового органа, который проведет уже более тщательную проверку. По итогам проверки ФНС может потребовать доплатить НДС. С доначислением сталкиваются даже добросовестные налогоплательщики, причем именно действия «ненадежных» контрагентов чаще всего становятся причиной отказа в вычете. Контур.НДС+ помогает снизить риск доначисления. Сервис сверит ваши данные с информацией контрагентов и выявит несоответствия, а вы сможете своевременно их исправить.

Обнаружение нереальных сделок

Нереальными считаются сделки, которые не могут быть исполнены или у которых нет экономического обоснования. Например, если одна компания перепродает другой компании товары, которых фактически нет в наличии. В целом же под пристальное внимание налоговиков попадают сделки с множеством посредников или с участием фирм-однодневок. Также в зоне риска сделки, в которых уровень цен не соответствует рыночным или существенно отличается от других подобных сделок налогоплательщика. При обнаружении нереальной сделки налоговая откажет в вычете по такой сделке.

Дробление бизнеса