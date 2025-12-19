Как бухгалтеру упростить работу с тендерами: обзор Контур.Закупок

Почему бухгалтеры в тендерах — «золотые» кадры

В сфере тендеров особенно ценны специалисты, которые умеют работать с цифрами, документами, банками, законами и учетными системами.

Современный бухгалтер — это разносторонний специалист: в крупных компаниях он взаимодействует с разными подразделениями, а ИП нередко поручают бухгалтерам заниматься участием в тендерах.

Пример. ИП только начинает участвовать в госзакупках. Нанимать отдельного тендерного специалиста или формировать тендерный отдел на этом этапе невыгодно. Но у предпринимателя есть инициативный бухгалтер — он берет на себя поиск закупок, анализ и расчет рентабельности. За короткое время специалист осваивает и другие задачи: оформление банковской гарантии, подачу заявки на ЭТП, внесение обеспечения по контракту. Грань между профессиями бухгалтера и тендерного специалиста в этом случае стирается.

Работа бухгалтера в тендерах — это выполнение прямых и косвенных задач:

Прямые задачи. Бухгалтер выставляет счета, контролирует их оплату, начисляет зарплату работникам. Также он отражает различные расходы, связанные с тендерной деятельностью, в бухгалтерском и налоговом учете. Например, фиксирует затраты на оформление электронной подписи (ЭП), открытие спецсчета, регистрацию на торговых площадках, настройку ПО, получение гарантии. Косвенные задачи. Иногда бухгалтер может мониторить тендеры, рассчитывать рентабельность участия, анализировать заказчика и поставщиков-конкурентов, формировать заявки и сопутствующие документы на участие в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Стоит отметить: бухгалтер не всегда выполняет обязанности тендерного специалиста, но на практике такие случаи встречаются все чаще. Работодатели ценят многозадачных бухгалтеров и готовы платить им достойную зарплату.