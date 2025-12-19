Как бухгалтеру упростить работу с тендерами: обзор Контур.Закупок

Почему бухгалтеры в тендерах — «золотые» кадры
В сфере тендеров особенно ценны специалисты, которые умеют работать с цифрами, документами, банками, законами и учетными системами.
Современный бухгалтер — это разносторонний специалист: в крупных компаниях он взаимодействует с разными подразделениями, а ИП нередко поручают бухгалтерам заниматься участием в тендерах.
Пример. ИП только начинает участвовать в госзакупках. Нанимать отдельного тендерного специалиста или формировать тендерный отдел на этом этапе невыгодно. Но у предпринимателя есть инициативный бухгалтер — он берет на себя поиск закупок, анализ и расчет рентабельности. За короткое время специалист осваивает и другие задачи: оформление банковской гарантии, подачу заявки на ЭТП, внесение обеспечения по контракту. Грань между профессиями бухгалтера и тендерного специалиста в этом случае стирается.
Работа бухгалтера в тендерах — это выполнение прямых и косвенных задач:
Прямые задачи. Бухгалтер выставляет счета, контролирует их оплату, начисляет зарплату работникам. Также он отражает различные расходы, связанные с тендерной деятельностью, в бухгалтерском и налоговом учете. Например, фиксирует затраты на оформление электронной подписи (ЭП), открытие спецсчета, регистрацию на торговых площадках, настройку ПО, получение гарантии.
Косвенные задачи. Иногда бухгалтер может мониторить тендеры, рассчитывать рентабельность участия, анализировать заказчика и поставщиков-конкурентов, формировать заявки и сопутствующие документы на участие в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Стоит отметить: бухгалтер не всегда выполняет обязанности тендерного специалиста, но на практике такие случаи встречаются все чаще. Работодатели ценят многозадачных бухгалтеров и готовы платить им достойную зарплату.
Большой объем смежных обязанностей — это тяжелая нагрузка на бухгалтера.
Какие правовые основы закупок должен знать бухгалтер
Сегодня практически все закупки проходят в электронном виде — аукционы, конкурсы, запросы котировок по 44-ФЗ. Кроме этих способов определения победителя, в 223-ФЗ применяют еще запрос предложений.
В законодательстве используется термин «закупки», а слово «тендеры» укоренилось в профессиональных кругах. Госзакупки прошли большой путь от бумажных процедур до удаленного формата, от поднятия карточек с номерами до подачи ценовых предложений на ЭТП.
Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ — регулирует закупки государственных заказчиков: администраций, школ, медучреждений, военных училищ и других бюджетных и муниципальных образований.
Закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ — регулирует закупки госкомпаний с долей участия государства больше 50% и некоторых других организаций.
Примечание. Закон 44-ФЗ подробно описывает проведение процедур в сфере госзаказа, требования к оформлению документов, подаче заявок, предоставлению гарантий. Закон 223-ФЗ разрешает заказчикам устанавливать собственные требования и правила в Положении о закупках. Как правило, участники-новички начинают свой путь в тендерах именно по 44-ФЗ, а по мере приобретения опыта переходят на более сложный 223-ФЗ. Знать законы наизусть не нужно — они регулярно меняются и дорабатываются. Достаточно уметь в них ориентироваться.
Закупки легко выгрузить из сервиса в виде файла Excel, распечатать и предоставить руководству для согласования.
Что нужно для участия в госзакупках
Информация о тендерах публикуется на ЭТП, на этих же электронных площадках проходят торги и подача ценовых предложений. Федеральных площадок — всего восемь: Сбер А, Росэлторг, ЗаказРФ, РТС-тендер, Фабрикант, РАД, ТЭК-Торг, ГПБ. Коммерческих ЭТП — около пятисот.
Для участия в госзакупках:
Откройте ИП или юрлицо. Закон не запрещает участвовать в закупках физлицам и самозанятым. Но у ИП и организаций здесь больше возможностей — например, доступ к крупным тендерам с требованием об участии в СРО или о наличии лицензий.
Получите квалифицированную электронную подпись (КЭП). Без нее не получится зарегистрироваться в ЕИС, подать заявку и принять участие в торгах на ЭТП.
Зарегистрируйтесь в ЕИС. Это главная платформа, где размещают свои закупки госзаказчики по 44-ФЗ и некоторые заказчики по 223-ФЗ. После регистрации в ЕИС вас автоматически аккредитуют восемь федеральных ЭТП в течение 1–3 рабочих дней.
Откройте спецсчет. На него нужно будет вносить денежные средства для обеспечения заявок на тендеры. Деньги на спецсчете резервируются до исполнения обязательств по конкретной закупке. Перечень уполномоченных банков для открытия спецсчета закреплен в распоряжении Правительства от 13.07.2018 № 1451-р. По закону заказчики могут не устанавливать обеспечение заявки к закупкам до 1 млн рублей. Если планируете участвовать в тендерах до этой суммы, то спецсчет можете не открывать.
Бухгалтеру важно разобраться в этих шагах, чтобы при необходимости помочь работодателю стартовать в госзакупках. Нередко бухгалтеры-фрилансеры включают данные этапы в список своих услуг как возможность для дополнительного заработка.
Какие расходы по госзакупкам учитывать в бухгалтерском и налоговом учете
Тендерные продажи — это такой же бизнес, как и любой другой. К ним в том числе применяются нормы ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ — ИП не обязаны вести бухгалтерский учет, но при желании могут это делать. А для организаций ведение бухучета — это обязанность. Налоговый учет ведут и ИП, и организации.
Задача бухгалтера — контролировать операции по госзакупкам и учитывать эти расходы в учете:
Затраты на приобретение КЭП. Стоимость электронной подписи для участия в закупках по 44-ФЗ — около 6–8 тыс. рублей. Срок действия — 1 год, но может быть и более продолжительным.
Комиссия банка за открытие спецсчета. Одни банки открывают счет бесплатно, другие предлагают своим клиентам льготные тарифы, третьи берут комиссию от 500 руб. до 3 000 руб.
Регистрация в ЕИС и на коммерческих ЭТП, настройка компьютера и ПО. Если компания оплачивает услуги сторонних специалистов по подготовке к началу работы в госзакупках, то эти расходы также учитываются в бухгалтерском и налоговом учете.
Оплата услуг тендерных специалистов или агентств.
Расходы на независимую гарантию. Оформить ее можно не только в банке, но и госкорпорации «ВЭБ.РФ», фондах содействия кредитованию, Евразийском банке развития (ч. 1 ст. 45 закона 44-ФЗ).
Комиссия банка за резервирование денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки.
Обеспечение гарантийных обязательств. Данные расходы учитываются только в бухгалтерском учете. В налоговом учете отражать их не нужно, так как это возвратные деньги: участник получает их обратно после заключения контракта.
Что такое аналитика в госзакупках и как ею пользоваться
Многие предприниматели игнорируют аналитику в тендерах — и это большая ошибка. Выиграть контракт можно, но уйдет много времени и труда на хаотичные действия.
Участвовать в тендерах без аналитики — значит, действовать вслепую. Придется изучить много информации, подготовить внушительные пакеты документов, но выигранный тендер может оказаться не самым лучшим для участника — это называется низкая конверсия побед по отношению к найденным закупкам и отправленным заявкам.
Пример. Найти 100 тендеров, подать заявок на 50, а победить в 1–2 закупках — это низкая конверсия. Часто так происходит, если участник не использует аналитику. С аналитикой можно осмысленно отобрать 10 тендеров и выиграть из них 4–5 госконтрактов — в тендерах считается хорошей конверсия 20–40% побед к поданным заявкам.
В таблице — основные направления для анализа*:
Предмет анализа
Критерии
Плюсы
Заказчик
В каком регионе проводит закупки, что закупает чаще всего, участвует ли в арбитражных делах
Правильный расчет логистики, поставки без риска отказа в приемке. Если на заказчика поданы иски по поводу неоплаты контрактов, то должны возникнуть сомнения
Ниша и спрос
Какие товары пользуются спросом в конкретном регионе
Развитие тендерных продаж в своем регионе или освоение новых территорий
Конкуренты
В каких закупках участвуют, какие ТРУ и цены предлагают
Отказ от невыгодных закупок. Если конкурент — крупный производитель, а вы — дистрибьютор, перебить цену, скорее всего, не получится
Состоявшиеся и отмененные закупки
Кто чаще всего побеждает, у какого заказчика и по какой цене, какие закупки отменены
Можно найти интересного для себя заказчика и отслеживать его закупки
Результаты своих участий
Какая конверсия, причины побед и поражений
Проработка ошибок, выбор оптимальных стратегий
* Эти рекомендации подходят непосредственным участникам закупок и их тендерным отделам. Но их могут взять себе на вооружение бухгалтеры, которые выполняют функции тендерных специалистов или хотят развиваться в сфере госзакупок.
