Электронный трудовой договор: как заключить через Контур.КЭДО

Электронное трудоустройство: ключевые моменты

Вне зависимости от того, каким образом происходит прием на работу, обязанность работодателя — соблюдать все требования законодательства, обеспечивать защиту информации и не допускать нарушения прав сотрудника. Среди особенностей электронного трудоустройства:

Для организации приема на работу компания внедряет КЭДО. Следует внести изменения в учетную политику, подготовить локальную нормативную базу и получить согласия сотрудников о переходе на КЭДО.

При приеме на работу претендент выражает согласие на использование КЭДО. Согласие не потребуется, если кандидат трудоустраивается впервые после 31 декабря 2021 года.

Кадровая документация, оформленная онлайн, не нуждается в дублировании на бумаге.

Получение сотрудниками ЭП оплачивают работодатели.

При наличии у кандидата своей ЭП он может пользоваться ей и для заключения ЭТД.

По содержанию ЭТД не отличается от традиционного бумажного. В нем зафиксированы сведения о сторонах, обязательные условия — место работы, условия оплаты труда.

Основное отличие ЭТД от бумажного договора — способ его оформления и взаимодействия работодателя и принимаемого на работу сотрудника. По юридической силе ЭТД, подписанный квалифицированными электронными подписями, равнозначен бумажному. ЭТД, подписанный неквалифицированными электронными подписями, равнозначен бумажному при наличии соответствующего соглашения между работодателем и работником. Все пользователи Контур.КЭДО заключают такое соглашение при использовании сервиса.

Преимущества электронного трудового договора:

Экономия ресурсов. Для заключения ЭТД не нужно организовывать встречу с сотрудником или оплачивать доставку документа. Также нет затрат на печать, бумагу, организацию архива.

Расширение географии найма. Онлайн-трудоустройство позволяет не ограничивать поиск сотрудников только пределами своего города или региона.

Безопасность данных. ЭТД, подписанный квалифицированной или неквалифицированной электронной подписью, надежно защищен от фальсификаций[ВИМ1] . А еще ЭТД невозможно физически повредить или потерять.

Доступность. В отличие от бумажной документации, которая хранится в архиве организации, доступ к ЭТД возможен в любой момент.

Повышение производительности. После перехода на КЭДО сотрудники кадровых служб тратят гораздо меньше времени на подготовку и подписание кадровой документации. Это позволяет перенаправить трудовые ресурсы на решение других задач.