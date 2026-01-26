Как перейти на электронный документооборот в бухгалтерии в 2026 году: инструкция от Контур.Диадока 

Контур.Диадок — сервис ЭДО, входящий в экосистему для бизнеса Контур. Среди возможностей решения — обмен юридически значимыми электронными документами с контрагентами, а также согласование внутри компании, систематизация документов, их поиск и хранение.

Для начала работы с электронным документооборотом не требуется сложной подготовки или перестройки бизнес-процессов. Достаточно оформить квалифицированные электронные подписи для подписантов, выбрать сервис ЭДО, зафиксировать переход во внутренних документах компании и выпустить машиночитаемые доверенности для сотрудников, которые будут подписывать документы от имени компании.

Опасения бизнеса, связанные с переходом на электронный документооборот, часто беспочвенны. Современные сервисы ЭДО легко внедряются, а электронные документы обладают такой же юридической силой, как и бумажные. При этом полностью отказываться от бумаги не обязательно — ЭДО можно внедрять постепенно, сохраняя привычные процессы там, где это необходимо.

Почему не стоит бояться переходить на электронный документооборот

К наиболее распространенным опасениям, которые препятствуют переходу на электронный документооборот (ЭДО), относят следующие: электронные документы не имеют юридической силы, их все равно придется распечатывать и заверять на бумаге;

обмен по ЭДО небезопасен — документы могут украсть;

работать в ЭДО неудобно, потому что у контрагентов разные операторы;

придется полностью отказаться от бумажных документов и перейти на электронные;

сервис ЭДО технически сложно установить и синхронизировать с 1С. Эти убеждения ошибочны. Рассмотрим каждый из этих тезисов на примере сервиса Контур.Диадок подробнее.

Причина 1: электронные документы не имеют юридической силы, их все равно придется распечатывать и заверять на бумаге

Согласно ст. 6 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ документ, подписанный квалифицированной электронной подписью, приравнивается к бумажному, подписанному собственноручно. Таким образом, электронные документы полностью легитимны и могут использоваться во всех официальных процедурах. Пункты 23, 24 ФСБУ 27/2021 говорят, что документы, созданные в электронном виде и подписанные в сервисе оператора ЭДО квалифицированной электронной подписью, признают оригиналами. Поэтому печатать их не нужно, а хранить необходимо в электронном виде.

Причина 2: обмен по ЭДО небезопасен — документы могут украсть

ФНС предъявляет ко всем аккредитованным операторам ЭДО строгие требования (приказ ФНС от 08.06.2021 № ЕД-7-26/546@). Подписывают документы в сервисе с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Именно КЭП гарантирует неизменность информации в документе и позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания (ст. 5 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ). Если в электронном документе, подписанном КЭП, были внесены изменения — связь между документом и подписью теряется. Кроме того, бумажные документы легче потерять или подвергнуть риску, отправив их с почтой или курьером. В электронном документообороте потерять документ невозможно.

Причина 3: работать в ЭДО неудобно, потому что у контрагентов разные операторы

В ЭДО можно отправлять документы контрагентам, которые подключены к другим операторам, через роуминг. Например, у Диадока настроено 33 роуминговых связей. Это позволяет передавать документы клиентам других операторов также быстро, как и внутри сервиса.

Причина 4: придется полностью отказаться от бумажных документов и перейти на электронные

Законом не запрещено одновременно использовать электронный и бумажный документооборот. Но следует учитывать, что при обмене документами с одним контрагентом в рамках одной сделки можно пользоваться или бумагой, или электронными документами. Дополнительно для контрагентов можно установить перечень документов: какие будут созданы в электронном виде и переданы через ЭДО, а какие — в бумажном виде.

Причина 5: сервис ЭДО технически сложно установить и синхронизировать с 1С