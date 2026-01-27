Автоматизация бизнеса в рознице и общепите с помощью Контур.Маркета

Автоматизировать продажи в рознице и общепите можно с помощью учетной системы Контур.Маркет.

Кассы передают данные о продажах в ФНС, а сведения о продаже товаров с маркировкой — в Честный знак. Своевременную передачу данных обеспечивает ОФД.

Применение касс регулирует закон № 54-ФЗ . Разъяснения конкретных положений можно найти в приказах и методических рекомендациях ФНС.

В 2025 году вышло несколько изменений, которые в том числе затрагивают работу розницы и общепита — требования к кассам и чекам, работу с маркировкой, проверки ККТ.

Общие требования к рознице и общепиту

Основные правила применения ККТ закреплены в законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Ориентироваться в нем должны как начинающие предприниматели, так и опытные владельцы онлайн-касс. Нормы закона регулярно обновляются. В 2025 году появилось несколько новых законодательных требований к розничным продавцам и организациям общепита: изменения коснулись порядка регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ), реквизитов и вида чека, правил выдачи чеков посетителям общепита, расширения списка маркированных товаров. ФНС в проверках бизнеса, работающего с ККТ, сместила фокус на профилактические мероприятия.

1. Порядок регистрации онлайн-касс

Реализация товаров возможна только после регистрации ККТ. В рамках этой процедуры бизнес направляет сведения о кассе в ФНС и после успешной проверки получает карточку регистрации ККТ (ст. 4.2 закона № 54-ФЗ). Действует упрощенный порядок постановки ККТ на учет: Предприниматель подает заявление на регистрацию кассы. Сделать это можно в личном кабинете ФНС, через ОФД или на портале Госуслуг. ФНС высылает регистрационный номер. Предпринимателю надо ввести этот номер в настройки ККТ и создать отчет о регистрации. Оператор фискальных данных (ОФД) данные из отчета автоматически направляет в ФНС. ФНС направляет предпринимателю карточку регистрации.

2. Реквизиты чека

При расчетах через интернет с 1 сентября 2025 года в чеке формируются обязательные теги: Тег 1125 «Признак продажи в сети Интернет » . В реквизите указывается значение «1» при безналичных расчетах в интернете. Если товар оплачен офлайн в магазине реквизит можно не заполнять. Требование обязательно и для продавцов маркированных товаров.

Тег 1187 «Место расчетов». Это отдельное поле для адреса сайта интернет-магазина, где произошел расчет.

Тег 1008 «Телефон или электронный адрес покупателя». Обязательный реквизит при выдаче покупателю электронного чека. В нем указывают контакт покупателя, куда продавец может отправить чек. С полным перечнем новых тегов можно ознакомиться в приказе ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

3. Вид чека

Изменились требования к оформлению чеков — их визуальным параметрам. Теперь чек удобнее читать и проще найти нужные данные. Размер шрифта — не менее 2 мм. Расстояние между строчками — минимум 0,5 мм. Контрастность — не ниже 40%. Раньше продавцы могли экономить на чековой ленте и краске. Мелкий шрифт, бледная печать, близко расположенные друг к другу строки — все это делало чек неудобным для чтения. Покупатель мог не увидеть важные данные. Теперь подобные ситуации исключены. Требования к QR-коду тоже поменялись. Для печати и отображении на дисплее автоматических устройств установлен минимальный размер — 20х20мм. На экране контрастность QR-кода — не ниже 250:1 и время отображения — не менее 40 секунд, чтобы покупатель успел оплатить товар и перейти к следующим расчетам.

4. Порядок выдачи чека в общепите

Заведения общепита должны выдавать чек с определенной последовательностью. Если коротко — сначала чек, потом оплата (п. 5.11 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ). Такой порядок исключает случаи невыдачи чеков и занижения налоговой базы со стороны бизнеса. Какой уловкой пользовался общепит раньше. Официанты выдавали гостю пречек, а распечатать чек могли «забыть» после оплаты. Данные проходили мимо ФНС, а владелец точки общепита не платил налог с этой продажи. Пречек — это нефискальный документ, он нужен только в отношениях «бизнес — посетитель». В нем фиксируется стоимость и описание заказа. А налоговой нужен фискальный документ, то есть чек, прошедший по кассе. Как выглядит новый порядок выдачи чека. Теперь продавец должен выдать чек гостю заведения, а только потом принять деньги. Выдавать пречеки посетителям по-прежнему можно, чтобы гость убедился в правильности заказа и цене. Если вдруг всплывет ошибка, официант сможет быстро ее исправить — до выпуска официального чека. Но принимать оплату нужно строго после выдачи чека покупателю.

5. Маркировка товаров и разрешительный режим на кассе

Требование отчитываться в системе Честный знак относится не только к рознице и заведениям общепита, но и к производителям, импортерам, дистрибьюторам, оптовикам — всем, кто работает с маркированными товарами. И эта сфера тоже претерпевает изменения. В 2025 году обязательная маркировка коснулась 26 товарных групп, в том числе бакалеи, моторных масел, косметики, бытовой химии, средств личной гигиены и др. Информация для участников рынка регулярно обновляется на сайте Честного знака. С 2024 года практически все владельцы онлайн-касс, которые продают товары с маркировкой, обязаны соблюдать разрешительный режим. Это проверка товара на случаи запрета его продажи по коду маркировки. Есть два вида проверок: в онлайн-режиме и офлайн — при отсутствии интернета. Разрешительный режим вводится поэтапно, в 2025 году он коснулся велосипедов, лекарств для животных, безалкогольных напитков и пр. Правила применения разрешительного режима, товарные группы и все исключения отражены в постановлении Правительства от 21.11.2023 № 1944. Как происходит проверка в онлайн-режиме: Продавец сканирует код код Data Matrix на кассе. Кассовая программа запрашивает проверку у Честного знака. Если продажа разрешена, товар попадает в чек. Если нет — касса не добавляет его. При офлайн-режиме кассовая программа обращается за проверкой в Локальный модуль, который хранит базу данных по запрещенным к продаже товарам. Код в этой ситуации проверяется на один критерий — запрет продажи от органов власти.

6. Проверка ККТ